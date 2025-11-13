Bruxelles veut accélérer la lutte contre les petits colis chinois bon marché

Siège de la Commission européenne à Bruxelles

La Commission européenne souhaite accélérer la suppression du seuil de 150 euros en dessous duquel l'Union européenne (UE) n'applique pas de droits de douane sur les colis entrant dans le bloc, afin de lutter contre les importations chinoises bon marché.

Dans une lettre adressée au ministre des Finances de l'UE, le commissaire au Commerce, Maros Sefcovic, a proposé que le seuil "de minimis" soit supprimé au premier trimestre 2026, soit deux ans plus tôt que prévu.

"Dans l'état actuel des choses, la suppression effective du seuil de minimis n'interviendra qu'à la mi-2028. Ce calendrier est incompatible avec l'urgence de la situation et avec nos intérêts communs", indique Maros Sefcovic dans cette lettre.

"Si nous agissons avec la détermination politique et le pragmatisme nécessaires, une solution viable pourrait être mise en place pour le premier trimestre 2026", ajoute-t-il.

La proposition devrait être discutée lors de la réunion des ministres des Finances de l'UE ce jeudi à Bruxelles.

(Rédigé par Jan Strupczewski, version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)