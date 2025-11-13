 Aller au contenu principal
Bruxelles veut accélérer la lutte contre les petits colis chinois bon marché
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 10:01

Siège de la Commission européenne à Bruxelles

La Commission européenne souhaite accélérer la suppression du seuil de 150 euros en dessous duquel l'Union européenne (UE) n'applique pas de droits de douane sur les colis entrant dans le bloc, afin de lutter contre les importations chinoises bon marché.

Dans une lettre adressée au ministre des Finances de l'UE, le commissaire au Commerce, Maros Sefcovic, a proposé que le seuil "de minimis" soit supprimé au premier trimestre 2026, soit deux ans plus tôt que prévu.

"Dans l'état actuel des choses, la suppression effective du seuil de minimis n'interviendra qu'à la mi-2028. Ce calendrier est incompatible avec l'urgence de la situation et avec nos intérêts communs", indique Maros Sefcovic dans cette lettre.

"Si nous agissons avec la détermination politique et le pragmatisme nécessaires, une solution viable pourrait être mise en place pour le premier trimestre 2026", ajoute-t-il.

La proposition devrait être discutée lors de la réunion des ministres des Finances de l'UE ce jeudi à Bruxelles.

(Rédigé par Jan Strupczewski, version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

  • 10:59

    Elle attend quoi pour !
    limiter à 150 €, va savoir la valeur déclarée
    Ama il suffit que chaque pays impose que la TVA soit facturée au client sur la base de son prix d'achat
    Et après que l'u.e. prenne un peu d'argent, genre droits de douane à 50 ou 100 % elle a aussi besoin d'argent ! tous ont besoin d'argent

