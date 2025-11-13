 Aller au contenu principal
La Bourse de Paris poursuit son avancée après un record
information fournie par AFP 13/11/2025 à 10:04

L'indice vedette de la Bourse de Paris a atteint mercredi un nouveau sommet historique. ( AFP / Thomas SAMSON )

L'indice vedette de la Bourse de Paris a atteint mercredi un nouveau sommet historique. ( AFP / Thomas SAMSON )

La Bourse de Paris poursuit son avancée jeudi après son record en séance la veille porté par la fin de la paralysie budgétaire aux Etats-Unis.

Le CAC 40 gagnait 0,72% peu après l'ouverture. A ce rythme, l'indice vedette de la Bourse de Paris devrait inscrire un record en clôture après avoir affiché un plus haut absolu en séance la veille.

A 8.290,97 points en séance mercredi, le CAC 40 a ainsi dépassé son précédent sommet de fin octobre, avant de terminer en hausse de 85,01 points, soit + 1,04%, à 8.241,24 points, à 17 points de son plus haut en clôture.

La course aux records a dépassé les frontières françaises, les places de Madrid et Londres ayant également affiché des niveaux historiques mercredi. Milan a atteint un nouveau sommet depuis 2000.

Ces performances sont dues notamment au soulagement apporté par la résolution de la crise budgétaire américaine.

Dans la soirée de mercredi, à la suite d'un vote au Congrès, Donald Trump a finalement signé la loi mettant fin à la plus longue paralysie budgétaire des Etats-Unis, après 43 jours qui ont bouleversé plusieurs pans de l'économie américaine.

Les marchés européens ont ouvert en ordre dispersé jeudi matin. Les hausses sont portées "par le vote américain mettant fin au shutdown et par la montée des anticipations d'une baisse de taux de la Fed en décembre", a commenté John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

Sur le front des indicateurs, les investisseurs vont s'intéresser à la croissance britannique au 3e trimestre qui a calé à 0,1%.

En France, le taux de chômage a légèrement augmenté au troisième trimestre, de +0,1 point par rapport au deuxième trimestre, pour atteindre 7,7% de la population active, a annoncé jeudi l'Insee, qui a aussi révisé en hausse l'estimation du deuxième trimestre de 7,5% à 7,6%.

Pour les entreprises françaises, plusieurs résultats sont attendus après Bourse dont ceux du groupe de construction Eiffage , d' Alstom et de l'éditeur de jeux Ubisoft.

Outre-Atlantique, les chiffres officiels de l'inflation et du marché du travail le mois dernier aux Etats-Unis ne seront "probablement" jamais publiés en raison de la paralysie budgétaire qui a suspendu la collecte des données, a indiqué la Maison Blanche.

Carrefour recherché

Carrefour avançait de 1,36% à 13,43 euros vers 08h40 GMT après que la famille Saadé, propriétaire de l'armateur CMA CGM, est devenue le deuxième actionnaire du groupe avec une prise de participation d'environ 4% du capital, soit un investissement de quelque 400 millions d'euros, selon une annonce mercredi du distributeur.

