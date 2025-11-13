 Aller au contenu principal
Le ministre suisse de l'Economie de retour à Washington pour discuter des droits de douane
information fournie par AFP 13/11/2025 à 10:07

Le ministre suisse de l'Economie est depuis mercredi de retour à Washington où il doit s'entretenir avec les autorités américaines, pour la troisième fois depuis que le pays alpin s'est vu imposer en août des droits de douane de 39% ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Le ministre suisse de l'Economie est depuis mercredi de retour à Washington où il doit s'entretenir avec les autorités américaines, pour la troisième fois depuis que le pays alpin s'est vu imposer en août des droits de douane de 39%.

Guy Parmelin doit notamment y rencontrer le représentant de la Maison Blanche pour le Commerce (USTR) Jamieson Greer, ont rapporté jeudi plusieurs médias suisses, alors que Berne s'accroche à l'espoir d'un allégement des 39% imposés depuis août aux produits du pays alpin.

Lundi soir, l'agence financière Bloomberg a affirmé que la Suisse serait proche d'un accord ramenant les droits de douane à 15%, soit au même niveau que ceux appliqués aux produits de l'Union européenne, sur la base de sources informées du dossier, sans les nommer.

Contacté par l'AFP, le ministère suisse de l'Economie a indiqué que M. Parmelin est à Washington "pour poursuivre les discussions", sans fournir davantage de précisions.

La semaine dernière, six grands patrons, dont celui de l'horloger Rolex et du géant du luxe Richemont, ont rencontré le président américain Donald Trump pour attirer son attention sur les répercussions des droits de douane pour l'économie suisse.

En août, la Suisse s'est vue imposer des droits de douane de 39%, suscitant de vives inquiétudes en particulier dans le secteur de l'horlogerie, mais aussi pour les PME industrielles et les fabricants de produits alimentaires comme le fromage ou le chocolat.

La pharmacie, son plus gros gros secteur d'exportation, est en sursis: les médicaments sont exemptés de droits de douane mais Donald Trump agite régulièrement la menace de les taxer eux aussi.

Début août, Guy Parmelin et la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter, qui est également ministre des Finances, s'étaient rendus en urgence à Washington pour tenter d'infléchir la position de la Maison Blanche. M. Parmelin avait ensuite fait un second déplacement en septembre.

Guerre commerciale

