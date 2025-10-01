 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Nike, Occidental Petroleum, Carvana
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 13:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme de Wall Street ont chuté mercredi après que la profonde scission partisane à Washington ait conduit à une fermeture du gouvernement fédéral qui risque de retarder des données économiques cruciales et pourrait potentiellement brouiller les perspectives d'assouplissement de la politique de la Réserve fédérale. .N

** Nike NKE.N :

BUZZ- Hausse après une croissance surprise du chiffre d'affaires trimestriel nL6N3VI0FS

** Carvana CVNA.N :

BUZZ- Carvana progresse après que Jefferies ait relevé sa notation et augmenté son objectif de cours nL3N3VI0L7

** Occidental Petroleum OXY.N :

BUZZ- Gains suite à des informations selon lesquelles la société serait en pourparlers pour vendre l'unité OxyChem à Berkshire Hathaway nL3N3VI0LT

** AnaptysBio ANAB.O :

BUZZ- Hausse après que Leerink ait relevé son objectif de cours sur la base d'un projet de scission favorable aux investisseurs (30 septembre) nL6N3VH1AI

** AES AES.N :

BUZZ- Gains suite à des informations selon lesquelles GIP s'apprêterait à acquérir la société pour 38 milliards de dollars

nL3N3VI0MZ

** JPMorgan Chase & Co JPM.N :

** Citigroup Inc C.N :

** Morgan Stanley MS.N :

** Goldman Sachs Group Inc GS.N :

** Wells Fargo & Co WFC.N :

** Bank of America Corp BAC.N :

BUZZ- Les principales banques américaines glissent sous l'effet des craintes de fermeture nL3N3VI0MX

** Newmont Corp NEM.N :

** Barrick Gold Corp B.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti Ltd AU.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

BUZZ- Les valeurs aurifères gagnent du terrain, le lingot atteignant un record suite à la fermeture du gouvernement américain et aux paris sur la baisse des taux de la Fed

nL3N3VI0O9

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EDR.TO :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.TO :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P :

** iShares Silver Trust SLV.P :

BUZZ- Les valeurs argentifères gagnent en raison de la faiblesse du dollar américain et des espoirs de réduction des taux d'intérêt de la Fed nL3N3VI0ON

** Micron MU.O :

BUZZ- Chute car Samsung et SK Hynix ont obtenu un contrat d'approvisionnement auprès d'OpenAI nL3N3VI0Q5

