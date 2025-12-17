LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Netflix, Amazon, Palo Alto Networks

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

17 décembre - Les contrats à terme des indices boursiers américains ont légèrement progressé mercredi, les investisseurs attendant des données économiques supplémentaires pour évaluer la politique monétaire et surveillant les tensions géopolitiques au Venezuela qui ont fait grimper les prix du pétrole. .N

** Netflix Inc NFLX.O :

BUZZ - Progresse alors que le conseil d'administration de Warner Bros penche en faveur d'un rachat nL6N3XN0JR

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent gagnent du terrain alors que le métal précieux atteint un nouveau sommet nL6N3XN0L7

** Newmont Corp NEM.N :

** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N ::

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot monte en raison d'un assouplissement du marché du travail américain nL6N3XN0LJ

** Amazon.com Inc AMZN.O :

BUZZ - Progresse après qu'une source ait fait état de négociations pour un investissement de 10 milliards de dollars dans l'OpenAI nL6N3XN0LU

** Jabil Inc JBL.N :

BUZZ - Devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action lors de la publication de ses résultats mercredi nL6N3XM15F

** Albemarle Corp ALB.N :

** Sociedad Química y Minera de Chile SQM.N :

** Sigma Lithium Corp SGML.O :

** Lithium Americas Corp LAC.N :

BUZZ - Les mineurs de lithium progressent alors que les prix montent en flèche après que la Chine a révoqué des licences minières nL6N3XN0ND

** Palo Alto Networks Inc PANW.O :

BUZZ - Progresse alors que JP Morgan reprend sa couverture avec une note de 'surpondération' nL6N3XN0O4

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les mineurs de cuivre progressent en raison des craintes concernant l'offre malgré les données mitigées de l'emploi américain nL6N3XN0NU

** FedEx Corp FDX.N :

BUZZ - La Deutsche Bank relève l'objectif de cours de FedEx et prévoit une augmentation des bénéfices grâce à la refonte du réseau nL4N3XN0V5

** T1 Energy Inc TE.N :

BUZZ - Progresse alors que la construction d'une usine de cellules solaires commence nL6N3XN0OH

** Kymera Therapeutics Inc KYMR.O :

** Apogee Therapeutics Inc APOG.O :

** Xenon Pharmaceuticals Inc XENE.O :

** Ascendis Pharma A/S ASND.O :

BUZZ - RBC affirme que le rebond du secteur biotechnologique est dynamique et qu'il offre des opportunités intéressantes pour 2026 nL6N3XN0QE

** AAR Corp AIR.N :

BUZZ - Jefferies initie une couverture sur AAR Corp avec la note 'achat' nL4N3W414L

** Hut 8 Corp HUT.O :

BUZZ - Bondit grâce à un accord de 7 milliards de dollars sur l'infrastructure d'IA avec Anthropic nL6N3XN0P7

** Victoria's Secret & Co VSCO.N :

BUZZ - Remonte après que Telsey Advisory Group a relevé le titre à "surperformer" nL6N3XN0PR

** WesBanco Inc WSBC.O :

** First Commonwealth Financial Corp FCF.N :

** Financial Institutions Inc FISI.O :

** Northwest Bancshares Inc NWBI.O :

BUZZ - Piper Sandler reprend la couverture de cinq banques du nord-est des États-Unis nL4N3XN0V7