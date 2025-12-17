 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Netflix, Amazon, Palo Alto Networks
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 13:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

17 décembre - Les contrats à terme des indices boursiers américains ont légèrement progressé mercredi, les investisseurs attendant des données économiques supplémentaires pour évaluer la politique monétaire et surveillant les tensions géopolitiques au Venezuela qui ont fait grimper les prix du pétrole. .N

** Netflix Inc NFLX.O :

BUZZ - Progresse alors que le conseil d'administration de Warner Bros penche en faveur d'un rachat nL6N3XN0JR

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent gagnent du terrain alors que le métal précieux atteint un nouveau sommet nL6N3XN0L7

** Newmont Corp NEM.N :

** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N ::

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que le lingot monte en raison d'un assouplissement du marché du travail américain nL6N3XN0LJ

** Amazon.com Inc AMZN.O :

BUZZ - Progresse après qu'une source ait fait état de négociations pour un investissement de 10 milliards de dollars dans l'OpenAI nL6N3XN0LU

** Jabil Inc JBL.N :

BUZZ - Devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action lors de la publication de ses résultats mercredi nL6N3XM15F

** Albemarle Corp ALB.N :

** Sociedad Química y Minera de Chile SQM.N :

** Sigma Lithium Corp SGML.O :

** Lithium Americas Corp LAC.N :

BUZZ - Les mineurs de lithium progressent alors que les prix montent en flèche après que la Chine a révoqué des licences minières nL6N3XN0ND

** Palo Alto Networks Inc PANW.O :

BUZZ - Progresse alors que JP Morgan reprend sa couverture avec une note de 'surpondération' nL6N3XN0O4

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les mineurs de cuivre progressent en raison des craintes concernant l'offre malgré les données mitigées de l'emploi américain nL6N3XN0NU

** FedEx Corp FDX.N :

BUZZ - La Deutsche Bank relève l'objectif de cours de FedEx et prévoit une augmentation des bénéfices grâce à la refonte du réseau nL4N3XN0V5

** T1 Energy Inc TE.N :

BUZZ - Progresse alors que la construction d'une usine de cellules solaires commence nL6N3XN0OH

** Kymera Therapeutics Inc KYMR.O :

** Apogee Therapeutics Inc APOG.O :

** Xenon Pharmaceuticals Inc XENE.O :

** Ascendis Pharma A/S ASND.O :

BUZZ - RBC affirme que le rebond du secteur biotechnologique est dynamique et qu'il offre des opportunités intéressantes pour 2026 nL6N3XN0QE

** AAR Corp AIR.N :

BUZZ - Jefferies initie une couverture sur AAR Corp avec la note 'achat' nL4N3W414L

** Hut 8 Corp HUT.O :

BUZZ - Bondit grâce à un accord de 7 milliards de dollars sur l'infrastructure d'IA avec Anthropic nL6N3XN0P7

** Victoria's Secret & Co VSCO.N :

BUZZ - Remonte après que Telsey Advisory Group a relevé le titre à "surperformer" nL6N3XN0PR

** WesBanco Inc WSBC.O :

** First Commonwealth Financial Corp FCF.N :

** Financial Institutions Inc FISI.O :

** Northwest Bancshares Inc NWBI.O :

BUZZ - Piper Sandler reprend la couverture de cinq banques du nord-est des États-Unis nL4N3XN0V7

Valeurs associées

AAR
81,525 USD NYSE -1,43%
AGNICO EAGLE MIN
166,540 USD NYSE -1,10%
ALBEMARLE
131,050 USD NYSE -0,90%
AMAZON.COM
222,5600 USD NASDAQ 0,00%
APOGEE ENTERPRIS
40,3400 USD NASDAQ +1,00%
ASCENDIS SP ADR
212,0000 USD NASDAQ -0,58%
BHP GROUP SP ADR
58,620 USD NYSE -0,96%
COEUR MINING
16,890 USD NYSE -0,09%
CUIVRE (COPPER GRADE)
11 636,00 USD LME -1,18%
ENDEAVOUR SILVER
9,330 USD NYSE +2,30%
FEDEX
282,420 USD NYSE +0,42%
FINL INSTITUTION
32,3000 USD NASDAQ -0,31%
FREEPORT MCMORAN
47,550 USD NYSE +0,07%
FST CWTH FINL
17,115 USD NYSE -0,98%
Gaz naturel
3,89 USD NYMEX 0,00%
HARMONY GOLD SP ADR
20,235 USD NYSE +0,17%
HECLA MINING
19,025 USD NYSE +0,96%
HUT 8
36,8500 USD NASDAQ +3,98%
JABIL
212,660 USD NYSE -3,84%
KINROSS GOLD
27,825 USD NYSE -1,22%
KYMERA THERAP
84,1900 USD NASDAQ -1,74%
LITHIUM
4,790 USD NYSE -0,73%
NETFLIX
94,5101 USD NASDAQ +0,79%
NEWMONT
98,020 USD NYSE -1,65%
NORTHWST BNCSHS
12,7000 USD NASDAQ -0,63%
PALO ALTO NETWORKS
187,0900 USD NASDAQ +0,65%
Pétrole Brent
60,16 USD Ice Europ +2,24%
Pétrole WTI
56,45 USD Ice Europ +2,25%
RIO TINTO SP ADR
75,995 USD NYSE +0,24%
SIGMA LITHIUM
10,2300 USD NASDAQ -0,97%
SOC QUIM&MIN SP ADR
64,170 USD NYSE -1,26%
SOUTHERN COPPER
140,250 USD NYSE -2,47%
VICTORIA'S SECRT
53,670 USD NYSE -1,98%
WESBANCO
34,7100 USD NASDAQ -1,25%
XENON PHARMA
42,9900 USD NASDAQ -1,40%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank