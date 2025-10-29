 Aller au contenu principal
CAC 40
8 217,66
+0,01%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Minières de cuivre, Kraft Heinz, Seagate
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 13:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

29 octobre - Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont progressé mercredi, Nvidia étant en passe de devenir la première société à dépasser les 5 000 milliards de dollars de valeur boursière, tandis que les investisseurs attendaient la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt et les résultats des grandes entreprises technologiques. .N

** Bloom Energy Corp BE.N :

BUZZ - Sursaut grâce à des résultats supérieurs aux attentes au T3, forte augmentation de la demande d'énergie pour l'IA

nL6N3WA0J6

** Verizon Communications Inc VZ.N :

BUZZ - Hausse grâce à un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et à des prévisions d'augmentation du nombre d'abonnés

nL4N3WA12Q

** Caterpillar Inc CAT.N :

BUZZ - Les actions augmentent suite à la publication d'un bénéfice trimestriel et d'un chiffre d'affaires supérieurs aux attentes nL4N3WA108

** Newmont Corp NEM.N : ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Kinross Gold Corp KGC.N : BUZZ - Les minières d'or gagnent alors que les investisseurs attendent la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, le discours de Powell nL4N3WA0VW

** Caesars Entertainment Inc CZR.O :

BUZZ - Chute après une perte plus importante au troisième trimestre nL6N3WA0J4

** Boeing Co BA.N :

BUZZ - Le chiffre d'affaires devrait augmenter au T3

nL6N3W9127

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - approche les 5000 milliards de dollars de valeur de marché après un accord avec le gouvernement américain

nL6N3WA0KP

** Seagate Technology Holdings PLC STX.O :

BUZZ - Hausse grâce à des prévisions optimistes pour le deuxième trimestre nL4N3WA0X3

** TE Connectivity PLC TEL.N :

BUZZ - Sursaut grâce à des prévisions de bénéfices plus élevées pour le premier trimestre nL4N3WA12R

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EVX.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N : BUZZ - Les minières d'argent gagnent alors que les investisseurs attendent la décision de la Fed, le discours de Powell

nL4N3WA139

** Stride Inc LRN.N :

BUZZ - Chute des cours en raison de difficultés d'inscription et de prévisions de revenus pessimistes pour l'exercice fiscal nL6N3WA0LP

** Centene Corp CNC.N :

BUZZ - Hausse grâce à un bénéfice trimestriel inattendu

nL4N3WA13F

** Generac Holdings Inc GNRC.N :

BUZZ - chute après un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations nL4N3WA122

** Micron Technology Inc MU.O :

BUZZ - Remontée après que SK Hynix a signalé un "supercycle" prolongé pour les puces mémoire nL6N3WA0MK

** Jamf Holding Corp JAMF.O :

BUZZ - Sursaut après l'accord de privatisation de 2,2 milliards de dollars avec Francisco Partners nL4N3WA1B0

** BridgeBio Pharma Inc BBIO.O :

BUZZ - Hausse car son médicament contre les maladies génétiques a atteint ses objectifs lors d'un essai clinique de phase avancée nL4N3WA1AT

** Rio Tinto PLC RIO.N : ** BHP Group Ltd BHP.N : ** Southern Copper Corp SCCO.N : ** Freeport-McMoRan Inc FCX.N : BUZZ - Les minières de cuivre augmentent alors que le métal atteint un record en raison d'une pénurie d'approvisionnement

nL4N3WA1CK

** Perpetua Resources Corp PPTA.O :

BUZZ - Hausse après une vente d'actions de 71 millions de dollars et un placement privé d'Agnico Eagle nL6N3WA0OC

** Kraft Heinz Co KHC.O :

BUZZ - Chute suite à la baisse des prévisions de chiffre d'affaires annuel et des bénéfices nL6N3WA0OK

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
57,140 USD NYSE 0,00%
BLOOM ENERGY-A
113,290 USD NYSE 0,00%
BOEING CO
223,400 USD NYSE 0,00%
BRIDGEBIO PHARMA
64,5000 USD NASDAQ 0,00%
CAESR ENTMT
22,0900 USD NASDAQ 0,00%
CATERPILLAR
524,680 USD NYSE 0,00%
CENTENE
33,190 USD NYSE 0,00%
COEUR MINING
18,260 USD NYSE 0,00%
CUIVRE (COPPER GRADE)
10 917,00 USD LME -0,64%
FREEPORT MCMORAN
41,190 USD NYSE 0,00%
GENERAC HLDGS
190,140 USD NYSE 0,00%
GOLD FIELDS SP ADR
38,530 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
3,35 USD NYMEX +2,92%
HECLA MINING
12,750 USD NYSE 0,00%
JAMF HOLDING
11,1500 USD NASDAQ 0,00%
KINROSS GOLD
23,085 USD NYSE 0,00%
MICRON TECHNOLOGY
221,9100 USD NASDAQ 0,00%
NEWMONT
79,330 USD NYSE 0,00%
NVIDIA
201,0300 USD NASDAQ 0,00%
PERPETUA RES
25,3800 USD NASDAQ 0,00%
Pétrole Brent
64,41 USD Ice Europ -0,08%
Pétrole WTI
60,14 USD Ice Europ +0,05%
RIO TINTO SP ADR
72,010 USD NYSE 0,00%
SEAGATE HLDGS
223,0000 USD NASDAQ 0,00%
SIBANYE SP ADR
10,750 USD NYSE 0,00%
SOUTHERN COPPER
138,410 USD NYSE 0,00%
STRIDE
153,550 USD NYSE 0,00%
TE
236,635 USD NYSE 0,00%
THE KRAFT HEINZ
25,5200 USD NASDAQ 0,00%
VERIZON COMM
39,320 USD NYSE 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

A lire aussi

