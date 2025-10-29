LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Minières de cuivre, Kraft Heinz, Seagate

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont progressé mercredi, Nvidia étant en passe de devenir la première société à dépasser les 5 000 milliards de dollars de valeur boursière, tandis que les investisseurs attendaient la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt et les résultats des grandes entreprises technologiques. .N

** Bloom Energy Corp BE.N :

BUZZ - Sursaut grâce à des résultats supérieurs aux attentes au T3, forte augmentation de la demande d'énergie pour l'IA

** Verizon Communications Inc VZ.N :

BUZZ - Hausse grâce à un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et à des prévisions d'augmentation du nombre d'abonnés

** Caterpillar Inc CAT.N :

BUZZ - Les actions augmentent suite à la publication d'un bénéfice trimestriel et d'un chiffre d'affaires supérieurs aux attentes nL4N3WA108

** Newmont Corp NEM.N : ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Kinross Gold Corp KGC.N : BUZZ - Les minières d'or gagnent alors que les investisseurs attendent la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, le discours de Powell nL4N3WA0VW

** Caesars Entertainment Inc CZR.O :

BUZZ - Chute après une perte plus importante au troisième trimestre nL6N3WA0J4

** Boeing Co BA.N :

BUZZ - Le chiffre d'affaires devrait augmenter au T3

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - approche les 5000 milliards de dollars de valeur de marché après un accord avec le gouvernement américain

** Seagate Technology Holdings PLC STX.O :

BUZZ - Hausse grâce à des prévisions optimistes pour le deuxième trimestre nL4N3WA0X3

** TE Connectivity PLC TEL.N :

BUZZ - Sursaut grâce à des prévisions de bénéfices plus élevées pour le premier trimestre nL4N3WA12R

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EVX.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N : BUZZ - Les minières d'argent gagnent alors que les investisseurs attendent la décision de la Fed, le discours de Powell

** Stride Inc LRN.N :

BUZZ - Chute des cours en raison de difficultés d'inscription et de prévisions de revenus pessimistes pour l'exercice fiscal nL6N3WA0LP

** Centene Corp CNC.N :

BUZZ - Hausse grâce à un bénéfice trimestriel inattendu

nL4N3WA13F

** Generac Holdings Inc GNRC.N :

BUZZ - chute après un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations nL4N3WA122

** Micron Technology Inc MU.O :

BUZZ - Remontée après que SK Hynix a signalé un "supercycle" prolongé pour les puces mémoire nL6N3WA0MK

** Jamf Holding Corp JAMF.O :

BUZZ - Sursaut après l'accord de privatisation de 2,2 milliards de dollars avec Francisco Partners nL4N3WA1B0

** BridgeBio Pharma Inc BBIO.O :

BUZZ - Hausse car son médicament contre les maladies génétiques a atteint ses objectifs lors d'un essai clinique de phase avancée nL4N3WA1AT

** Rio Tinto PLC RIO.N : ** BHP Group Ltd BHP.N : ** Southern Copper Corp SCCO.N : ** Freeport-McMoRan Inc FCX.N : BUZZ - Les minières de cuivre augmentent alors que le métal atteint un record en raison d'une pénurie d'approvisionnement

** Perpetua Resources Corp PPTA.O :

BUZZ - Hausse après une vente d'actions de 71 millions de dollars et un placement privé d'Agnico Eagle nL6N3WA0OC

** Kraft Heinz Co KHC.O :

BUZZ - Chute suite à la baisse des prévisions de chiffre d'affaires annuel et des bénéfices nL6N3WA0OK