L'ouragan Melissa a quitté Cuba et se dirige vers les Bahamas, au moins 20 morts à Haïti

Un homme assis sur une partie du toit de sa maison, à Santiago de Cuba, le 29 octobre 2025 ( AFP / YAMIL LAGE )

Dans l'est de Cuba, les habitants ont entamé le déblayage des rues jonchées d'objets divers et d'arbres tombés à terre après le passage mercredi de l'ouragan Melissa, qui a causé la mort d'au moins 30 personnes avant son arrivée sur l'île, dont au moins 20 à Haïti, parmi elles 10 enfants.

Machettes à la main, des voisins de Santiago de Cuba, la deuxième ville du pays, s'entraident à dégager les rues, a constaté l'AFP.

Certains pans de maisons se sont effondrés, des toits de tôles tordus par les vents violents sont à terre, et la ville est sans électricité, de nombreux poteaux gisant au sol. Des rivières alentours sont sorties de leur lit et par endroits l'eau atteint la taille.

Melissa se trouve désormais au large des côtes est de Cuba accompagné de vents à 155 km/h, mais des pluies torrentielles continuent de s'abattre sur l'île, selon le centre national des ouragans (NHC).

Melissa a pris la direction des Bahamas où une dangereuse tempête est attendue dès aujourd'hui, selon le NHC, et se dirigera ensuite vers les Bermudes qu'il devrait atteindre jeudi soir.

Dans l'est de Cuba, où les autorités avaient fait évacuer 735.000 personnes, des précipitations de 250 à 500 mm, avec des quantités locales pouvant atteindre 635 mm, sont prévues dans les zones montagneuses provoquant des crues soudaines potentiellement catastrophiques ainsi que de nombreux glissements de terrain.

Selon le site d'information officiel Cubadebate, "les eaux descendent en emportant tout sur leur passage" dans la chaîne montagneuse de la Sierra Maestra.

Le président cubain Miguel Diaz-Canel a déclaré que l'ouragan avait causé des "dégâts considérables" mais n'a pour l'heure déploré aucun bilan humain.

Mais à Haïti, pas directement frappé par le centre de l'ouragan mais sévèrement touché par de fortes pluies, au moins vingt personnes, dont dix enfants, sont mortes et dix sont portées disparues, selon le directeur général de la Protection civile, Emmanuel Pierre.

La crue de la rivière La Digue a emporté plusieurs maisons dans la localité côtière de Petit-Goâve, selon des habitants. "Des personnes ont été tuées, des maisons emportées par les eaux", a confié l'un d'eux, Steeve Louissaint, à l'AFP.

- "Jamais vus" -

L'ouragan Melissa est le plus puissant à toucher terre en 90 ans quand il a frappé la Jamaïque mardi en catégorie 5, soit le plus élevé sur l'échelle Saffir-Simpson, causant des "niveaux jamais vus" de destruction.

"Il y a eu une destruction immense, sans précédent des infrastructures, des propriétés, des routes, des réseaux de communication et d'énergie", a déclaré depuis Kingston par vidéo Dennis Zulu, coordinateur pour l'ONU dans plusieurs pays des Caraïbes, dont la Jamaïque.

"Des gens sont dans des abris à travers le pays et pour le moment, nos évaluations préliminaires montrent que le pays a été dévasté à des niveaux jamais vus auparavant", a-t-il ajouté, évoquant une première estimation d'un million de personnes touchées.

Si un rapport avait fait été de trois morts en Jamaïque, le Premier ministre Andrew Holness a indiqué sur X que "jusqu'à présent, aucun décès n'a été confirmé", tandis que trois morts sont à déplorer au Panama et un en République dominicaine.

"Restez forts. Nous reconstruirons, nous nous relèverons", a-t-il écrit.

De leur côté, les Etats-Unis "sont en contact étroit avec les gouvernements de la Jamaïque, d'Haïti, de la République dominicaine et des Bahamas", a indiqué sur X le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio. "Nous avons envoyé des équipes de secours et d'intervention dans les zones touchées, ainsi que des fournitures vitales. Nos prières accompagnent les populations des Caraïbes", a-t-il ajouté.

A Seaford Town, haut dans les terres de l'ouest de la Jamaïque, du restaurant de Christopher Hacker ne reste qu'une poignée de structure en bois, cloisons et toit disparus, avec quelques plaques de tôles ondulées brinquebalantes. "Tout a disparu", explique-t-il à l'AFP par messages écrits, photos à l'appui.

Dana Morris Dixon, ministre de l'Éducation, des Compétences, de la Jeunesse et de l'Information a indiqué que "les dégâts sont importants dans l'ouest de la Jamaïque", mais souligne que la capitale Kingston "n'a pas été gravement endommagée".

Un homme marche dans une rue inondée à Saint-Domingue, en République dominicaine, le 29 octobre 2025 ( AFP / Danny Polanco )

Selon Desmond McKenzie, ministre des Collectivités locales, de nombreuses infrastructures ont été "gravement touchées" à Montego Bay (ouest) où un hôpital "a été dévasté" dit-il "faute d'un autre mot".

Plus de 25.000 personnes se trouvent dans des abris car "de nombreuses maisons ont été détruites", a-t-il dit. "Le chemin ne sera pas facile. Vu l'étendue des dégâts cela va prendre beaucoup de temps".

Le ministre a également relevé "qu'au milieu de tout cela, un bébé a été mis au monde en toute sécurité dans des conditions d'urgence. Il y a donc... un bébé Melissa".

- Record -

En frappant la Jamaïque mardi, Melissa a atteint le record de 1935 de l'ouragan le plus intense au moment de toucher terre, avec des vents soutenus d'environ 300 km/h, selon une analyse AFP des données météorologiques de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA).

Un homme dans les décombres de sa maison à Santiago de Cuba, le 29 octobre 2025 ( AFP / Yamil LAGE )

Le record est détenu depuis 90 ans par l'ouragan Labor Day, qui a dévasté l'archipel des Keys, en Floride (sud-est des Etats-Unis), en 1935.

Le Royaume-Uni va fournir une aide financière d'urgence de 2,5 millions de livres (2,8 millions d'euros) au pays, a indiqué mercredi le ministère des Affaires étrangères.

Avec le réchauffement de la surface des océans, la fréquence des ouragans (ou cyclones ou typhons) les plus intenses, avec des vents plus violents et des précipitations plus importantes, augmente, mais pas le nombre total de cyclones, selon le groupe d'experts du climat mandatés par l’ONU, le Giec.