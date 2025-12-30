 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Mineurs d'or, L3Harris, Alerus, entreprises du secteur de l'énergie
information fournie par Reuters 30/12/2025 à 17:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

*

*

30 décembre -

Le S&P 500 et le Nasdaq ont baissé mardi dans un volume d'échanges réduit, les valeurs technologiques étant sous pression pour la deuxième journée, tandis que les baisses des valeurs financières ont pesé sur le Dow Jones. .N

À 10:30 EST, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,28% à 48 326,24. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 0,17 % à 6 894,09, et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 0,19 % à 23430,413.

Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : **Molina Healthcare MOH.N , en hausse de 4,2% **Intel Corp INTC.O , en hausse de 2,3% **Occidental Petroleum Corp OXY.N , plus 1,9%

Les trois principaux perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: **Williams-Sonoma WSM.N , en baisse de 2,8% ** Ares Management Corp ARES.N , en baisse de 2,7% **Epam Systems EPAM.N , en baisse de 1,5%

Les trois premiers gains en pourcentage du NYSE .PG.N : **ON24 ONTF.N , en hausse de 36,6% **Scully Royalty SRL.N , en hausse de 14,3% **Gray Media GTN.N , en hausse de 13,96%

Les trois principaux perdants de la NYSE .PL.N en pourcentage: ** Dingdong (Cayman) DDL.N , en baisse de 7,1% **SOLAI SLAI.N , en baisse de 5% **LightInTheBox Holding Co LITB.N , en baisse de 4,9%

Les trois premiers gains en pourcentage du Nasdaq .PG.O : **Profusa PFSA.O , en hausse de 94,7% ** Ekso Bionics Holdings EKSO.O , en hausse de88,1% **Oriental Culture Holding OCG.O , plus 82,4%

Les trois principaux perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** SMX (Security Matters) PLC SMX.O , en baisse de 37,7% ** X3 Holdings XTKG.O , en baisse de 29,8% ** ATIF Holdings ZBAI.O , en baisse de 29,1%

** Ekso Bionics EKSO.O :

BUZZ- Hausse à l'approche de la fusion avec l'unité d'Applied Digital nL4N3Y00F9

** Newmont NEM.N

** Barrick Mining B.N

** Gold Fields GFI.N

** Harmony Gold HMY.N

** Sibanye Stillwater SBSW.N

** Agnico Eagle Mines AEM.N

** Kinross Gold KGC.N :

BUZZ- Les minières aurifères gagnent sur l'appétit persistant pour les valeurs refuges nL6N3Y009E

** Rio Tinto RIO.N

** BHP Group BHP.N

** Southern Copper SCCO.N

** Freeport-McMoran FCX.N

** Hudbay Minerals HBM.N

** Teck Resources TECK.N

** Ero Copper ERO.N :

BUZZ- Les minières de cuivre gagnent du terrain avec des prix en hausse, tout en restant en dessous du record

** T1 Energy TE.N

BUZZ- Vente de crédits d'impôts pour 160 millions de dollars, les actions augmentent nL4N3Y00J4

** BHP Group BHP.N BUZZ- Argus Research reclasse les actions de BHP Group cotées en bourse aux Etats-Unis à 'achat' nL4N3Y00L4

** ON24 ONTF.N BUZZ- L'action monte en flèche suite à l'acquisition de 400 millions de dollars par Cvent nL4N3Y00LG

** Boeing BA.N BUZZ- Hausse suite à un contrat de 8,6 milliards de dollars du Pentagone pour des jets F-15 destinés à Israël nL4N3Y00K0

** Newmont NEM.N

** Barrick Mining B.N

** Gold Fields GFI.N

** Harmony Gold HMY.N

** Sibanye Stillwater SBSW.N

** Agnico Eagle Mines AEM.N

** Kinross Gold KGC.N :

BUZZ- Les minières aurifères gagnent du terrain, les prix rebondissant sur la marche vers la meilleure année depuis 1979

** L3Harris LHX.N BUZZ- Argus augmente le PT de L3Harris en raison de la croissance des ventes internationales et de l'augmentation des marges nL4N3Y00ML

** Alerus Financial ALRS.O BUZZ- Remonte après avoir vendu des titres à faible rendement d'une valeur de 360 millions de $ nL6N3Y00G8

** PagBank PAGS.N

BUZZ- Remontée après l'annonce d'un dividende spécial en espèces nL6N3Y00G4

** Molina Healthcare MOH.N BUZZ- Sursaut après l'annonce de l'investisseur Burry dans 'Big Short' nL6N3Y00GY

** Exxon Mobil XOM.N

** Chevron CVX.N

** Devon Energy DVN.N

** APA Corp APA.O

** Coterra Energy CTRA.N

** Diamondback Energy FANG.O

** Halliburton HAL.N

** Phillips 66 PSX.N

BUZZ- Les sociétés d'énergie augmentent alors que les espoirs de paix entre la Russie et l'Ukraine s'estompent et que les tensions au Yémen augmentent nL4N3Y00OO

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
237,110 CAD TSX +1,04%
AGNICO EAGLE MIN
173,250 USD NYSE +1,16%
ALERUS FINANCIAL
22,2300 USD NASDAQ +2,44%
APA
24,7250 USD NASDAQ +1,42%
ARES MGT RG-A
164,105 USD NYSE -2,99%
BARRICK MINING
60,900 CAD TSX +1,00%
BHP GROUP SP ADR
61,210 USD NYSE +1,32%
BHP GRP
26,015 EUR Tradegate +1,23%
BOEING CO
221,040 USD NYSE +1,74%
CHEVRON
151,740 USD NYSE +0,48%
COTERRA ENERGY
26,535 USD NYSE +1,26%
DEVON ENERGY
36,746 USD NYSE +1,52%
DIAMONDBACK ENG
151,2800 USD NASDAQ +1,82%
DINGDONG SP ADR-A
2,525 USD NYSE -5,61%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 324,72 Pts Index Ex -0,28%
EKSO BIONICS
11,4600 USD NASDAQ +109,89%
EPAM SYSTEMS
207,920 USD NYSE -1,79%
ERO COPPER
39,210 CAD TSX +3,92%
ERO COPPER
28,670 USD NYSE +4,08%
EXXON MOBIL
120,690 USD NYSE +0,11%
FREEPORT MCMORAN
51,880 USD NYSE +0,77%
GOLD FIELDS
39,000 EUR Tradegate +5,12%
GOLD FIELDS SP ADR
44,640 USD NYSE +2,39%
GRAY MEDIA
4,880 USD NYSE +0,93%
Gaz naturel
4,69 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
28,600 USD NYSE +1,62%
HARMONY GOLD MIN
17,450 EUR Tradegate +2,35%
HARMONY GOLD SP ADR
20,240 USD NYSE +1,43%
HUDBAY MINERALS
27,400 CAD TSX +2,93%
HUDBAY MINERALS
20,030 USD NYSE +3,11%
INTEL
37,7950 USD NASDAQ +3,04%
KINROSS GOLD
39,540 CAD TSX +2,38%
KINROSS GOLD
28,845 USD NYSE +2,25%
L3HARRIS TECH
295,995 USD NYSE -0,01%
LIGHTINTHEBX SP ADR
2,435 USD NYSE +2,74%
MOLINA HEALTHCAR
172,850 USD NYSE +3,80%
NASDAQ Composite
23 456,33 Pts Index Ex -0,08%
NEWMONT
102,020 USD NYSE +2,21%
OCCIDENTAL PETROLEUM
41,330 USD NYSE +2,30%
ON24
8,035 USD NYSE +37,12%
ORIENTAL
0,1000 USD NASDAQ +21,51%
PHILLIPS 66
129,035 USD NYSE +0,33%
Pétrole Brent
61,94 USD Ice Europ +0,31%
Pétrole WTI
58,00 USD Ice Europ +0,33%
RIO TINTO
83,170 EUR Tradegate +1,38%
RIO TINTO SP ADR
81,180 USD NYSE +1,00%
S&P 500 INDEX
6 898,98 Pts CBOE -0,10%
SIBANYE SP ADR
14,945 USD NYSE +5,28%
SIBANYE STILLW
3,270 EUR Tradegate +6,86%
SIBANYE STILLW
3,5850 USD OTCBB 0,00%
SMX (SM)
48,7900 USD NASDAQ -42,57%
SOUTHERN COPPER
146,810 USD NYSE +1,07%
TECK RESOURCES RG-B
66,140 CAD TSX +1,24%
TECK RESOURCES RG-B
48,355 USD NYSE +1,29%
TECK RESOURCES-B
25,110 CAD TSX +2,87%
TECK RESOURCES-B
33,660 CAD TSX +3,38%
WILLIAMS-SONOMA
183,380 USD NYSE -2,01%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
