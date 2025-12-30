LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Mineurs d'or, L3Harris, Alerus, entreprises du secteur de l'énergie

30 décembre -

Le S&P 500 et le Nasdaq ont baissé mardi dans un volume d'échanges réduit, les valeurs technologiques étant sous pression pour la deuxième journée, tandis que les baisses des valeurs financières ont pesé sur le Dow Jones. .N

À 10:30 EST, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,28% à 48 326,24. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 0,17 % à 6 894,09, et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 0,19 % à 23430,413.

Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : **Molina Healthcare MOH.N , en hausse de 4,2% **Intel Corp INTC.O , en hausse de 2,3% **Occidental Petroleum Corp OXY.N , plus 1,9%

Les trois principaux perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: **Williams-Sonoma WSM.N , en baisse de 2,8% ** Ares Management Corp ARES.N , en baisse de 2,7% **Epam Systems EPAM.N , en baisse de 1,5%

Les trois premiers gains en pourcentage du NYSE .PG.N : **ON24 ONTF.N , en hausse de 36,6% **Scully Royalty SRL.N , en hausse de 14,3% **Gray Media GTN.N , en hausse de 13,96%

Les trois principaux perdants de la NYSE .PL.N en pourcentage: ** Dingdong (Cayman) DDL.N , en baisse de 7,1% **SOLAI SLAI.N , en baisse de 5% **LightInTheBox Holding Co LITB.N , en baisse de 4,9%

Les trois premiers gains en pourcentage du Nasdaq .PG.O : **Profusa PFSA.O , en hausse de 94,7% ** Ekso Bionics Holdings EKSO.O , en hausse de88,1% **Oriental Culture Holding OCG.O , plus 82,4%

Les trois principaux perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** SMX (Security Matters) PLC SMX.O , en baisse de 37,7% ** X3 Holdings XTKG.O , en baisse de 29,8% ** ATIF Holdings ZBAI.O , en baisse de 29,1%

** Ekso Bionics EKSO.O :

BUZZ- Hausse à l'approche de la fusion avec l'unité d'Applied Digital nL4N3Y00F9

** Newmont NEM.N

** Barrick Mining B.N

** Gold Fields GFI.N

** Harmony Gold HMY.N

** Sibanye Stillwater SBSW.N

** Agnico Eagle Mines AEM.N

** Kinross Gold KGC.N :

BUZZ- Les minières aurifères gagnent sur l'appétit persistant pour les valeurs refuges nL6N3Y009E

** Rio Tinto RIO.N

** BHP Group BHP.N

** Southern Copper SCCO.N

** Freeport-McMoran FCX.N

** Hudbay Minerals HBM.N

** Teck Resources TECK.N

** Ero Copper ERO.N :

BUZZ- Les minières de cuivre gagnent du terrain avec des prix en hausse, tout en restant en dessous du record

nL4N3Y00IT

** T1 Energy TE.N

BUZZ- Vente de crédits d'impôts pour 160 millions de dollars, les actions augmentent nL4N3Y00J4

** BHP Group BHP.N BUZZ- Argus Research reclasse les actions de BHP Group cotées en bourse aux Etats-Unis à 'achat' nL4N3Y00L4

** ON24 ONTF.N BUZZ- L'action monte en flèche suite à l'acquisition de 400 millions de dollars par Cvent nL4N3Y00LG

** Boeing BA.N BUZZ- Hausse suite à un contrat de 8,6 milliards de dollars du Pentagone pour des jets F-15 destinés à Israël nL4N3Y00K0

BUZZ- Les minières aurifères gagnent du terrain, les prix rebondissant sur la marche vers la meilleure année depuis 1979

** L3Harris LHX.N BUZZ- Argus augmente le PT de L3Harris en raison de la croissance des ventes internationales et de l'augmentation des marges nL4N3Y00ML

** Alerus Financial ALRS.O BUZZ- Remonte après avoir vendu des titres à faible rendement d'une valeur de 360 millions de $ nL6N3Y00G8

** PagBank PAGS.N

BUZZ- Remontée après l'annonce d'un dividende spécial en espèces nL6N3Y00G4

** Molina Healthcare MOH.N BUZZ- Sursaut après l'annonce de l'investisseur Burry dans 'Big Short' nL6N3Y00GY

** Exxon Mobil XOM.N

** Chevron CVX.N

** Devon Energy DVN.N

** APA Corp APA.O

** Coterra Energy CTRA.N

** Diamondback Energy FANG.O

** Halliburton HAL.N

** Phillips 66 PSX.N

BUZZ- Les sociétés d'énergie augmentent alors que les espoirs de paix entre la Russie et l'Ukraine s'estompent et que les tensions au Yémen augmentent nL4N3Y00OO