LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Micron Technology, Carvana, ServiceNow

15 décembre - Les principaux indices de Wall Street étaient prêts à ouvrir en hausse lundi, rebondissant après la déroute de la semaine dernière due à la technologie, tandis que les investisseurs se préparaient à un barrage de données économiques qui pourraient déterminer le cours des taux d'intérêt. .N
** KLA Corp KLAC.O :
** Lam Research Corp LRCX.O :
** Nova Ltd NVMI.O :
BUZZ - Jefferies estime que l'IA alimentera la hausse de la demande de semi-conducteurs à partir de 2026; relève la note de KLA Corp nL6N3XL0GJ
** iRobot Corp IRBT.O :
BUZZ - chute après un dépôt de bilan nL6N3XL0HN
** Hecla Mining Co HL.N :
** Coeur Mining Inc CDE.N :
** Endeavour Silver Corp EXK.N :
** Silvercorp Metals Inc SVM.N :
BUZZ - Les mineurs d'argent gagnent grâce à la baisse du dollar et à celle des rendements alors que les marchés regardent les données sur l'emploi aux Etats-Unis nL6N3XL0I9
** Newmont Corp NEM.N :
** Gold Fields Ltd GFI.N :
** AngloGold Ashanti PLC AU.N :
** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :
BUZZ - Les mineurs d'or gagnent en raison de la hausse du prix des lingots et de la faiblesse du dollar nL6N3XL0I6
** Dollar General Corp DG.N :
BUZZ - Hausse après que J.P.Morgan ait relevé sa note à "surpondérer" nL6N3XL0IQ
** Canopy Growth Corp CRON.O :
** Tilray Brands Inc TLRY.O :
** AdvisorShares Pure US Cannabis ETF MSOS.N :
BUZZ - Les valeurs du pot grimpent alors que Trump est perçu comme assouplissant les restrictions sur la marijuana
nL4N3XL0O5
** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N :
BUZZ - Chute après que Jefferies a réduit sa recommandation à 'conserver' en raison du virage vers les Caraïbes nL6N3XL0JR
** Rocket Lab Corp RKLB.O :
BUZZ - En hausse après le premier lancement réussi de l'agence spatiale japonaise nL4N3XL0OY
** ServiceNow Inc NOW.N :
BUZZ - Baisse après des informations faisant état d'un accord d'acquisition de 7 milliards de dollars avec Armis
nL6N3XL0IZ
** Fastenal Co FAST.O :
BUZZ - En hausse après que Jefferies ait relevé sa recommandation à "acheter", en vue d'une croissance nL6N3XL0GM
** Southern Copper Corp SCCO.N :
** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :
** Hudbay Minerals Inc HBM.N :
** Ero Copper Corp ERO.N :
BUZZ - Les mineurs de cuivre gagnent en raison de la hausse des prix du métal rouge et de la couverture des positions courtes nL4N3XL0PV
** Applied Materials Inc AMAT.O :
BUZZ - Hausse; Wells Fargo augmente ses prévisions de cours
nL6N3XL0N2
** Kyverna Therapeutics Inc KYTX.O :
BUZZ - Hausse après que la thérapie cellulaire a atteint l'objectif principal d'une étude de phase intermédiaire
nL4N3XL0QT
** FMC Corp FMC.N :
BUZZ - annonce des plans de restructuration; hausse des actions nL6N3XL0NI
** Corebridge Financial Inc CRBG.N :
BUZZ - Bondit avant son ajout à l'indice S&P MidCap
nL6N3XL0NH
** Hudbay Minerals Inc HBM.N :
BUZZ - Citigroup initie la couverture des mineurs de cuivre Hudbay Minerals et Lundin Mining avec 'achat' nL6N3XL0NK
** Air Products and Chemicals Inc APD.N :
BUZZ - Citigroup rétrograde la note d'Air Products à 'neutre' et abaisse le PT nL6N3XL0NG
** Immunome Inc IMNM.O :
BUZZ - Hausse après des données positives sur un traitement expérimental contre les tumeurs nL4N3XL0TO
** Milestone Pharmaceuticals Inc MIST.O :
BUZZ - Augmentation suite à l'approbation par la FDA d'un spray nasal pour les patients souffrant de problèmes cardiaques
nL4N3XL0W2
** Zoetis Inc ZTS.N :
BUZZ - baisse après le dévoilement d'une obligation convertible de 1,75 milliard de dollars destinée aux rachats d'actions nL6N3XL0PE
** Micron Technology Inc MU.O :
BUZZ - En hausse; Wedbush augmente son objectif de cours à 300 $ nL4N3XL0WP
** Carvana Co CVNA.N :
BUZZ - Hausse; Argus initie sa couverture avec une recommandation "acheter" nL6N3XL0N3
** LyondellBasell Industries NV LYB.N :
BUZZ - BMO rétrograde LyondellBasell en raison de la faiblesse de ses perspectives de bénéfices nL6N3XL0QN
