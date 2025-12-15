 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Micron Technology, Carvana, ServiceNow
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 15:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 décembre - Les principaux indices de Wall Street étaient prêts à ouvrir en hausse lundi, rebondissant après la déroute de la semaine dernière due à la technologie, tandis que les investisseurs se préparaient à un barrage de données économiques qui pourraient déterminer le cours des taux d'intérêt. .N

** KLA Corp KLAC.O :

** Lam Research Corp LRCX.O :

** Nova Ltd NVMI.O :

BUZZ - Jefferies estime que l'IA alimentera la hausse de la demande de semi-conducteurs à partir de 2026; relève la note de KLA Corp nL6N3XL0GJ

** iRobot Corp IRBT.O :

BUZZ - chute après un dépôt de bilan nL6N3XL0HN

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent gagnent grâce à la baisse du dollar et à celle des rendements alors que les marchés regardent les données sur l'emploi aux Etats-Unis nL6N3XL0I9

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent en raison de la hausse du prix des lingots et de la faiblesse du dollar nL6N3XL0I6

** Dollar General Corp DG.N :

BUZZ - Hausse après que J.P.Morgan ait relevé sa note à "surpondérer" nL6N3XL0IQ

** Canopy Growth Corp CRON.O :

** Tilray Brands Inc TLRY.O :

** AdvisorShares Pure US Cannabis ETF MSOS.N :

BUZZ - Les valeurs du pot grimpent alors que Trump est perçu comme assouplissant les restrictions sur la marijuana

nL4N3XL0O5

** Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH.N :

BUZZ - Chute après que Jefferies a réduit sa recommandation à 'conserver' en raison du virage vers les Caraïbes nL6N3XL0JR

** Rocket Lab Corp RKLB.O :

BUZZ - En hausse après le premier lancement réussi de l'agence spatiale japonaise nL4N3XL0OY

** ServiceNow Inc NOW.N :

BUZZ - Baisse après des informations faisant état d'un accord d'acquisition de 7 milliards de dollars avec Armis

nL6N3XL0IZ

** Fastenal Co FAST.O :

BUZZ - En hausse après que Jefferies ait relevé sa recommandation à "acheter", en vue d'une croissance nL6N3XL0GM

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

** Hudbay Minerals Inc HBM.N :

** Ero Copper Corp ERO.N :

BUZZ - Les mineurs de cuivre gagnent en raison de la hausse des prix du métal rouge et de la couverture des positions courtes nL4N3XL0PV

** Applied Materials Inc AMAT.O :

BUZZ - Hausse; Wells Fargo augmente ses prévisions de cours

nL6N3XL0N2

** Kyverna Therapeutics Inc KYTX.O :

BUZZ - Hausse après que la thérapie cellulaire a atteint l'objectif principal d'une étude de phase intermédiaire

nL4N3XL0QT

** FMC Corp FMC.N :

BUZZ - annonce des plans de restructuration; hausse des actions nL6N3XL0NI

** Corebridge Financial Inc CRBG.N :

BUZZ - Bondit avant son ajout à l'indice S&P MidCap

nL6N3XL0NH

** Hudbay Minerals Inc HBM.N :

BUZZ - Citigroup initie la couverture des mineurs de cuivre Hudbay Minerals et Lundin Mining avec 'achat' nL6N3XL0NK

** Air Products and Chemicals Inc APD.N :

BUZZ - Citigroup rétrograde la note d'Air Products à 'neutre' et abaisse le PT nL6N3XL0NG

** Immunome Inc IMNM.O :

BUZZ - Hausse après des données positives sur un traitement expérimental contre les tumeurs nL4N3XL0TO

** Milestone Pharmaceuticals Inc MIST.O :

BUZZ - Augmentation suite à l'approbation par la FDA d'un spray nasal pour les patients souffrant de problèmes cardiaques

nL4N3XL0W2

** Zoetis Inc ZTS.N :

BUZZ - baisse après le dévoilement d'une obligation convertible de 1,75 milliard de dollars destinée aux rachats d'actions nL6N3XL0PE

** Micron Technology Inc MU.O :

BUZZ - En hausse; Wedbush augmente son objectif de cours à 300 $ nL4N3XL0WP

** Carvana Co CVNA.N :

BUZZ - Hausse; Argus initie sa couverture avec une recommandation "acheter" nL6N3XL0N3

** LyondellBasell Industries NV LYB.N :

BUZZ - BMO rétrograde LyondellBasell en raison de la faiblesse de ses perspectives de bénéfices nL6N3XL0QN

Valeurs associées

AIR PROD&CHEMICA
242,790 USD NYSE -0,10%
ANGLOGOLD ASH
84,810 USD NYSE +2,26%
APPLIED MATERIALS
261,0200 USD NASDAQ +0,70%
CARVANA-A
460,275 USD NYSE +1,05%
COEUR MINING
17,144 USD NYSE -0,61%
COREBRIDGE FINL
32,580 USD NYSE +3,30%
CRONOS GROUP
3,1965 USD NASDAQ -2,25%
DOLLAR GENERAL
133,065 USD NYSE -0,12%
ENDEAVOUR SILVER
9,130 USD NYSE +1,73%
ERO COPPER
25,190 USD NYSE -0,49%
FASTENAL
42,5800 USD NASDAQ +1,36%
FMC CORP
13,200 USD NYSE -5,10%
FREEPORT MCMORAN
47,700 USD NYSE +0,63%
GOLD FIELDS SP ADR
44,355 USD NYSE +1,99%
Gaz naturel
4,11 USD NYMEX 0,00%
HARMONY GOLD SP ADR
20,220 USD NYSE -0,88%
HECLA MINING
19,065 USD NYSE +1,33%
HUDBAY MINERALS
18,935 USD NYSE +1,42%
IMMUNOME
24,5200 USD NASDAQ +25,29%
IROBOT
1,1900 USD NASDAQ -72,45%
KLA
1 217,3200 USD NASDAQ +1,96%
KYVERNA THERAP
11,6000 USD NASDAQ +32,12%
LAM RESEARCH
164,0800 USD NASDAQ +2,22%
LYONDELLBASELL I
42,470 USD NYSE -4,35%
MICRON TECHNOLOGY
243,1500 USD NASDAQ +0,83%
MILESTONE PHARMA
2,3450 USD NASDAQ -2,70%
NEWMONT
100,930 USD NYSE +2,82%
NORW CRS LINE
21,035 USD NYSE +0,89%
NOVA
320,0200 USD NASDAQ +1,32%
Pétrole Brent
60,56 USD Ice Europ -1,08%
Pétrole WTI
56,82 USD Ice Europ -1,20%
ROCKET LAB
57,6700 USD NASDAQ -6,21%
SERVICENOW
776,995 USD NYSE -10,17%
SOUTHERN COPPER
144,350 USD NYSE +1,40%
TILRAY BRANDS
11,7500 USD NASDAQ -3,29%
ZOETIS RG-A
120,380 USD NYSE +1,40%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
