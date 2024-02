LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Micron, Krystal Biotech, Pilgrim's Pride

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 26 février - Les investisseurs se concentrent à nouveau sur l'inflation et d'autres données économiques attendues cette semaine qui pourraient donner des indices sur les réductions potentielles des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. .N A 10:32 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,15% à 39 190,17. Le S&P 500 .SPX était inchangé à 5 088,9 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,15% à 16 021,535. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX sont: ** Palo Alto Networks PANW.O , en hausse de 6,9% ** Dominos Pizza DPZ.N , en hausse de 6,7% ** Micron Technology MU.O , en hausse de 5% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Moderna MRNA.O , en baisse de 4,5% ** Insulet PODD.O , en baisse de 4,3% ** Teleflex TFX.N , en baisse de 3,7% Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** Agiliti AGTI.N , plus 29,2% ** Weave Communications WEAV.N , plus 17,9% ** Pinstripes Holdings PNST.N , plus 13,1% Les trois premiers perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** AtlasClear Holdings ATCH.N , en baisse de 18,1% ** Chromocell Therapeutics CHRO.N , en baisse de 18% ** Annovis Bio ANVS.N , en baisse de 10,8% Les deux plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** MicroCloud Hologram HOLO.O , en hausse de 76,6% ** Krystal Biotech KRYS.O , en hausse de 37,8% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Intuitive Machines LUNR.O , en baisse de 25,9% ** Infobird Co IFBD.O , en baisse de 25,1% ** Beamr Imaging BMR.O , en baisse de 16,3% ** Intuitive Machines Inc LUNR.O : baisse de 25,9% BUZZ - Baisse de régime après un échec de l'engin spatial lors de ses débuts nL3N3FB23Z ** NeuBase Therapeutics Inc NBSE.O : en hausse de 19,3% BUZZ - Hausse suite à un plan de liquidation et de distribution de ses actifs nL3N3FB27G ** Alcoa Corp AA.N : baisse de 3,1% BUZZ - baisse après l'accord de rachat d'Alumina de 2,2 milliards de dollars nL3N3FB247 ** Teva Pharmaceutical Industries Ltd TEVA.N : en hausse de 3,3% BUZZ - Les actions cotées en bourse aux Etats-Unis sont en hausse car la FDA approuve le biosimilaire de Humira nL3N3FB2FU ** Moderna Inc MRNA.O : baisse de 4,5% BUZZ - Chute après la dégradation de la note de HSBC à 'réduire' nL3N3FB2O0 ** Domino's Pizza Inc DPZ.N : +6,7% BUZZ - atteint son plus haut niveau depuis 2 ans suite à la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur au précédent nL3N3FB3FE ** Root Inc ROOT.O : + 18,8 % BUZZ - Remonte après que KBW l'ait reclassé à "surperformer" nL3N3FB2JE ** Elanco Animal Health Inc ELAN.N : baisse de 1,6% BUZZ - Chute après la publication d'un mauvais résultat pour le 4ème trimestre nL3N3FB2QV ** Southwestern Energy Co SWN.N : +0,3% BUZZ - En hausse après que le brokerage ait relevé sa notation et augmenté son PT nL3N3FB2SA ** Voyager Therapeutics Inc VYGR.O : +7,0% BUZZ - La société devient éligible pour un paiement d'étape de 5 millions de dollars, les actions augmentent nL3N3FB2UL ** KLX Energy Services Holdings Inc KLXE.O : baisse de 10,1% BUZZ - Baisse suite à des prévisions négatives pour le 4ème trimestre nL3N3FB3G6 ** Amer Sports Inc AS.N : +2,9% BUZZ - L'action monte en flèche après que de nombreux courtiers l'aient couverte nL3N3FB2T2 ** Freshpet Inc FRPT.O : + 19,7 % BUZZ - En hausse après des prévisions de ventes annuelles supérieures aux estimations nL3N3FB2XP ** Lucid Group Inc LCID.O : +6,6% BUZZ - Hausse après l'annonce de plans d'expansion en Europe nL3N3FB2YE ** Micron Technology Inc MU.O : +4,9% BUZZ - Hausse suite à la production en masse de puces mémoire destinées à Nvidia nL3N3FB360 ** Li Auto Inc LI.O : +15,4% BUZZ - Hausse de l'action américaine suite à la publication d'un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions pour le 4ème trimestre nL3N3FB37A ** Krystal Biotech Inc KRYS.O : +37,8% BUZZ - Hausse des résultats du 4ème trimestre nL3N3FB33Q ** Pilgrim's Pride Corp PPC.O : +6,8% BUZZ - Hausse de plus d'un an et demi après la publication des résultats du 4ème trimestre nL3N3FB3K2 ** Altimmune Inc ALT.O : +26,0% BUZZ - Hausse après que le médicament contre l'obésité de son rival Zélandais se soit révélé prometteur chez les patients souffrant de stéatose hépatique nL3N3FB36P ** Agiliti Inc AGTI.N : + 29,2 % BUZZ - La société progresse grâce à une opération de privatisation de 2,5 milliards de dollars nL3N3FB379 ** Exxon Mobile Corp XOM.N : + 0,9% ** Chevron Corp CVX.N : + 0,3% ** Baker Hughes Co BKR.N : +1,1% BUZZ - Jefferies: L'expansion de Qatar LNG va prolonger les conditions de relâchement sur le marché du GNL nL3N3FB36C ** Milestone Pharmaceuticals Inc MIST.O : + 27,4 % BUZZ - En hausse suite au dépôt d'une nouvelle demande auprès de la FDA pour un médicament pour le cœur nL3N3FB3FG ** ARS Pharmaceuticals Inc SPRY.O : +1,7% BUZZ - Hausse suite aux résultats positifs d'un essai pour un traitement contre l'urticaire nL3N3FB3HC ** Akili Inc AKLI.O : + 159,5 % BUZZ - Hausse suite à la demande de mise sur le marché d'une thérapie numérique pour le TDAH au Japon nL3N3FB3HS Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 1,21 communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,57 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,10 Energie .SPNY en hausse de 0,89 Finance .SPSY en baisse de 0,07 Santé .SPXHC en baisse de 0,16 Industrie .SPLRCI en hausse de 0,11% Technologies de .SPLRCT en hausse de 0,32 l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 0,51 Immobilier .SPLRCR en baisse de 0,28 Services publics .SPLRCU en baisse de 1,70