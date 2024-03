LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Micron, hôtels américains, Exxon Mobil

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 18 mars - Les principaux indices de Wall Street ont augmenté lundi, avec un rallye dans les méga-capitalisations de croissance telles qu'Alphabet et Tesla soutenant une forte reprise dans le Nasdaq chargé de technologie avant la réunion de la Réserve fédérale américaine cette semaine. .N À 13:49 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,22% à 38 800,13. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,76% à 5 155,94 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 1,00% à 16 133,498. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Tesla Inc TSLA.O , en hausse de 5,6% ** Alphabet Inc A GOOGL.O , en hausse de 5% ** Alphabet Inc C GOOG.OQ , en hausse de 4,9% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: **SuperMicroComputer SMCI.O , en baisse de 8,8% **International Paper Co IP.N , en baisse de 2,9% ** Vf Corp VFC.N , en baisse de 2,5% Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** NuscalePower Corp SMR.N , plus 33,2% **ADCTherapeutics ADCT.N , plus 18% ** Soho House & Co SHCO.N , plus 17,1% Les trois premiers perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** LairdSuperfood<LSF .N>, en baisse de 18,5% ** Solo Brands DTC.N , en baisse de 13,2% ** LithiumAmericasCorp LAC.N , en baisse de 10,8% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Solidon Tech Ord STI.O , + 73,6 % ** Brand EngagementNetwork BNAI.O , + 69,7 % ** Canoo Inc GOEV.O , + 63,4 % Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** SonderHoldings SOND.O , en baisse de 32,9 % **TRxADE Health MEDS.O , en baisse de 31,1 % ** SolowinHolding <SWIN .O>, en baisse de 30,7 % ** Haleon PLC HLN.N : baisse de 4. BUZZ - Baisse de la participation de l'actionnaire principal Pfizer nL3N3FW1QL *alphabet Inc GOOGL.O : en hausse de 5,0% * Apple Inc AAPL.O : en baisse de 5,7% ** Apple Inc AAPL.O : +1,4 ** Microsoft Corp MSFT.O : plus 0,2% BUZZ - Montée en puissance suite au rapport Apple mulls Google's Gemini pour les fonctions d'intelligence artificielle de l'iPhone nL3N3FW358 ** B. Riley Financial Inc RILY.O : -8,5% BUZZ - La société continue de travailler sur son rapport annuel à la fin de la période de grâce nL3N3FW1YR ** Shift4 Payments Inc FOUR.N : - 8,0 % BUZZ - Chute suite à l'annonce par le directeur général d'un appel d'offres pour une valorisation insuffisante de l'entreprise nL3N3FW1ZC ** EHang Holdings Ltd EH.O : -0,2% BUZZ - En hausse, la société commence à vendre des taxis volants sur Taobao nL3N3FW211 ** Nvidia Corp NVDA.O : +0,7% BUZZ - Les entreprises sont prêtes à offrir un ENQUÊTE de la prochaine puce d'intelligence artificielle nL3N3FW3CR ** Boeing Co BA.N : baisse de 1,4% BUZZ - Baisse après l'annonce de l'envoi d'une citation à comparaître par un grand jury nL3N3FW22X ** Nuvei Corp NVEI.O : hausse de 32,1% BUZZ - Les actions cotées en bourse aux Etats-Unis bondissent sur la probabilité d'un rachat de la société nL3N3FW24P ** Tesla Inc TSLA.O : +5,6% BUZZ - Augmentation du prix de la Model Y en Europe, hausse des actions nL3N3FW258 ** Xpeng Inc XEPV.N : +2,18% BUZZ - Les actions de la société chinoise Xpeng, cotée aux Etats-Unis, augmentent suite au lancement d'une marque de véhicules électriques moins chers nL3N3FW29F ** Joann Inc JOAN.O : baisse de 16,7% BUZZ - Reprise des gains de pré-marché, la société se déclare en faillite nL3N3FW385 ** Silo Pharma Inc SILO.O : baisse de 0,3% BUZZ - Hausse suite au dépôt d'une demande de brevet pour un implant à base de kétamine nL3N3FW2R4 ** United States Steel Corp X.N : +1,0% BUZZ - baisse sur les prévisions de résultats du 1er trimestre nL3N3FW2W8 ** International Flavors & Fragrances IFF.N : +1,6% BUZZ - Bernstein prévoit une normalisation de la croissance des produits chimiques de consommation en 2024 nL5N3FW31V ** 2seventy Bio Inc TSVT.O : +10,0% BUZZ - Reprise après que la FDA américaine ait approuvé l'utilisation élargie des thérapies CAR-T nL2N3FW13U ** Fisker Inc FSR.N : -13,7% BUZZ - Baisse sur les plans d'arrêt de la production et de levée de fonds nL3N3FW2X8 ** Sonder Holdings Inc SOND.O : baisse de 32,9% BUZZ - baisse suite à l'anticipation d'une perte plus importante dans les résultats retraités en raison d'une erreur comptable nL3N3FW34F ** Micron Technology Inc MU.O : +0,8% BUZZ - Le titre s'effondre après que Barclays ait relevé ses prévisions de résultats à la hausse nL3N3FW34V ** Tellurian Inc TELL.N : baisse de 27,3% BUZZ - chute alors qu'il explore la vente parmi d'autres options, le directeur général se retire nL3N3FW2A3 ** Charles River Laboratories International Inc CRL.N : +1,6% BUZZ - L'interdiction potentielle de Wuxi pourrait bénéficier à son concurrent Charles River, selon Evercore nL3N3FW33F ** Canopy Growth Corp CGC.O : + 20,1 ** Aurora Cannabis Inc ACB.O : + 16,5 *sundial Growers Inc SNDL.O : hausse de 5,9% * Tilray Brands Inc ** Tilray Brands Inc TLRY.O : +12,0% BUZZ - La pression pour reclasser le cannabis s'accentue sur le gouvernement fédéral - Roth nL3N3FW2UC *hilton Worldwide Holdings Inc HLT.N : +1,2%* Hyatt Hotels Corp ** Hyatt Hotels Corp H.N : + 1, 9% ** Marriott International Inc MAR.O : +2,0% BUZZ - Les hôtels américains en hausse après que Wells Fargo ait relevé ses prévisions de croissance grâce aux programmes de fidélisation nL3N3FW37R ** Pinnacle West Capital Corp PNW.N : +2,2% BUZZ - Bank of America relève le prix de Pinnacle West Capital à 'buy', les actions augmentent nL3N3FW36V ** Exxon Mobil Corp XOM.N : +1,1% BUZZ - Le directeur général dit qu'il n'essaie pas d'acquérir Hess; les actions augmentent nL3N3FW39A ** New York Community Bancorp Inc NYCB.N : baisse de 7,1% BUZZ - Raymond James rétrograde l'action à "sous-performance" nL3N3FJ3H5 ** SharkNinja Inc SN.N : baisse de 1,0% BUZZ - Baisse de l'actionnaire: le président vendra ses actions dans le cadre d'une offre secondaire nL2N3FW1G6 ** NuScale Power Corp SMR.N : + 33,2% BUZZ - Le projet nucléaire roumain reçoit un soutien financier américain de 4 milliards de dollars nL3N3FW3BD ** Public Storage PSA.N : +0,5% BUZZ - Scotiabank revoit à la hausse le PT de Public Storage en raison de la faiblesse de la demande dans les REITs de self-stockage nL3N3FW3CH ** PepsiCo Inc PEP.O : + 3,8 % BUZZ - Morgan Stanley revoit à la hausse les perspectives de croissance nL3N3FW3D1 Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 2,80 communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,71 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,89 Energie .SPNY en hausse de 0,45 Finance .SPSY en hausse de 0,48 Santé .SPXHC en hausse de 0,18% Industrie .SPLRCI en hausse de 0,38 Technologies de .SPLRCT en hausse de 0,70 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,70 % Immobilier .SPLRCR en hausse de 0,41 Services publics .SPLRCU en hausse de 0,70