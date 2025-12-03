LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Marvell Technology, American Eagle Outfitters, Okta

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 décembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont légèrement augmenté mercredi, les investisseurs ayant pris en compte la forte probabilité que la Réserve fédérale réduise ses taux d'intérêt ce mois-ci et attendant une nouvelle série de données économiques. .N

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

BUZZ - L'industrie minière de la région EMEA devrait adopter un changement stratégique en 2026, selon JP Morgan nL6N3X90FG

** American Eagle Outfitters Inc AEO.N :

BUZZ - Les actions montent en flèche grâce aux fêtes de fin d'année et à des perspectives revues à la hausse nL4N3X90L9

** Marvell Technology Inc MRVL.O :

BUZZ - L'accord avec Celestial AI et des perspectives solides pour l'année prochaine font grimper les actions

nL4N3X90MH

** Microchip Technology Inc MCHP.O :

BUZZ - Montée en puissance après l'amélioration des perspectives pour le troisième trimestre nL6N3X90L2

** ASML Holding NV ASML.O :

** STMicroelectronics NV STM.N :

BUZZ - Les actions de l'UE dans le domaine des puces électroniques augmentent suite aux prévisions de Marvell et aux commentaires haussiers des analystes nL8N3X90J3

** Okta Inc OKTA.O :

BUZZ - Glissement après que les prévisions n'aient pas impressionné nL6N3X80L3

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

** Hudbay Minerals Inc HBM.N :

BUZZ - Les mineurs de cuivre gagnent sur les prix record, les inquiétudes sur l'approvisionnement nL6N3X90O5

** Equinix Inc EQIX.O :

BUZZ - BMO fait passer Equinix à "surperformer", s'attend à des gains de marge nL4N3X90U2

** Dollar Tree Inc DLTR.O :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels nL6N3X90P2