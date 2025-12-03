 Aller au contenu principal
Italie: Le CA de MPS discutera de l'enquête sur le DG concernant Mediobanca
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 14:00

Un homme marche sur le logo de la banque Monte Dei Paschi Di Siena à Rome

par Valentina Za

Le conseil d'administration de la banque italienne Monte dei Paschi di Siena (MPS) se réunira vendredi pour discuter de l'enquête menée par les procureurs de Milan sur son directeur général et ses deux principaux actionnaires, a déclaré à Reuters une personne au fait du dossier.

Luigi Lovaglio, directeur général de MPS, et les principaux investisseurs, le groupe de construction Caltagirone et la holding Delfin de la famille Del Vecchio, font l'objet d'une enquête dans le cadre du rachat de Mediobanca.

Les trois parties ont nié toute malversation et se sont déclarées convaincues que l'enquête montrerait qu'elles ont agi dans le respect des lois et des règles du marché en vigueur en Italie.

Un document judiciaire examiné par Reuters a montré que les procureurs de Milan allèguent une manipulation du marché et une entrave à l'action des autorités de surveillance dans le cadre du rachat de Mediobanca par MPS.

Les procureurs accusent Delfin et Caltagirone, aidés par Luigi Lovaglio, d'avoir agi en coordination pour prendre le pouvoir sur Mediobanca, dont MPS a pris le contrôle en septembre après une offre d'actions et de liquidités de 16 milliards d'euros.

Delfin et Caltagirone sont depuis longtemps les principaux investisseurs de Mediobanca et de Generali, le plus grand assureur italien. Mediobanca est le plus gros investisseur de Generali, aux côtés de Caltagirone et de Delfin.

Les procureurs ont déclaré dans un mandat de perquisition et de saisie que Delfin et Caltagirone avaient pour objectif de prendre le contrôle de Mediobanca et de Generali, et qu'ils avaient utilisé MPS pour ce faire.

Les deux entités sont devenues actionnaires de MPS en novembre 2024, lorsque Rome a placé une participation de 15% dans la banque afin de constituer un noyau d'actionnaires italiens plus stables.

Le rachat de Mediobanca par MPS, annoncé en janvier, a entraîné le remplacement de son directeur général Alberto Nagel. Philippe Donnet reste lui directeur général de Generali.

En prolongeant la durée de leur enquête jusqu'à la conclusion de l'opération de rachat, les procureurs ont évité d'interférer avec le résultat, ont déclaré des sources judiciaires à Reuters.

Cependant, alors que le mandat de Luigi Lovaglio en tant que directeur général doit être renouvelé au printemps et que MPS doit présenter sa stratégie pour le groupe combiné au cours du premier trimestre, l'enquête pourrait entraver les progrès de l'intégration de Mediobanca, selon les analystes.

(Rédigé par Valentina Za ; version française Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)

