LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Lululemon, Swarmer, DocuSign

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels:

STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté mercredi, soutenus par une légère baisse des prix du pétrole, tandis que les investisseurs nerveux attendaient une mise à jour de la politique monétaire et de l'économie de la Réserve fédérale pour évaluer l'impact du conflit au Moyen-Orient . .N

** Lululemon Athletica Inc LULU.O :

BUZZ - Baisse en raison de prévisions de revenus inférieures aux estimations des analystes

nL6N4010GS

** Swarmer Inc SWMR.O :

BUZZ - Saut en bourse un jour après des débuts en fanfare sur le Nasdaq nL6N4060HF

** Gemini Space Station Inc GEMI.O :

BUZZ - chute après que Citi a abaissé la note à "vendre" nL6N4050RA

** DocuSign Inc DOCU.O :

BUZZ - Augmente grâce à des prévisions de revenus optimistes pour l'année fiscale 27 et à une augmentation du rachat d'actions nL4N4060QR

** Ovid Therapeutics Inc OVID.O :

BUZZ - Hausse alors que le médicament contre l'épilepsie montre une innocuité satisfaisante

nL4N4060SE

** T1 Energy Inc TE.N :

BUZZ - Hausse après que le réseau norvégien a attribué 50 MW à un centre de données

nL4N4060SO

** Constellation Brands Inc STZ.N :

BUZZ - Hausse après que Citigroup a relevé sa recommandation à "acheter" nL6N4060DY

** SAB Biotherapeutics Inc SABS.O :

BUZZ - baisse suite à une émission d'actions de 85 millions de dollars nL6N4060MQ

** Arvinas Inc ARVN.O :

BUZZ - En hausse après qu'un essai préliminaire a montré que le médicament abaisse le marqueur clé de la maladie de Parkinson nL4N4060WP