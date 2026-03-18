La Bourse de Paris finit en léger retrait, entre le Golfe et la BCE

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a très légèrement reculé en toute fin séance mercredi, cédant finalement 0,06%, lestée par une nouvelle envolée du pétrole et l'attente de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi.

Après deux jours de reprise, la place parisienne a été rattrapée à la mi-journée par le conflit au Moyen-Orient.

Son indice vedette le CAC 40 a perdu 4,61 points pour s'établir à 7.969,88 points, passant sous la barre des 8.000 points (7.969,88).

L'annonce d'une frappe contre des installations iraniennes sur un champ gazier partagé avec le Qatar a provoqué une nouvelle flambée du baril de Brent de la mer du Nord (+3,63% à 107,17 dollars le baril à 18H00 GMT).

Outre l'actualité dans le Golfe, les investisseurs ont pu être déçus en début d'après-midi par la hausse supérieure aux prévisions de l'indice américain des prix à la production pour le mois de février (+0,7%).

Des tensions traversaient de nouveau le marché de la dette souveraine, avec une remontée du taux d'intérêts que les Etats doivent accepter pour lever des fonds sur les marchés financiers.

Le taux d'intérêt à dix ans sur les obligations françaises remontait à 3,60% contre contre 3,55% la veille.

Son équivalent allemand, référence en Europe, atteignait 2,94%, contre 2,90% la veille.

Les taux ont flambé depuis le début de la guerre au Moyen-Orient en raison des craintes d'un regain d'inflation en Europe face à la hausse des prix du pétrole.

Les investisseurs se tournent désormais vers les réunions de plusieurs banques centrales pour savoir si les banquiers centraux vont donner la priorité à la lutte contre l'inflation ou privilégier le soutien à la croissance, en évitant d'actionner le levier habituel du resserrement monétaire?

"La Banque centrale européenne reste concentrée sur l'inflation, mais il est de plus en plus difficile d'ignorer les perspectives de croissance", souligne Fawad Razaqzada, analyste de marché pour le site d'opérations boursières en ligne FOREX.com

La Réserve fédérale américaine (Fed) a sans surprise laissé ses taux d'intérêt inchangés mercredi et souligné l'impact encore incertain de la guerre au Moyen-Orient sur la première économie mondiale. Les taux directeurs américains restent donc au niveau qui est le leur depuis décembre, entre 3,50% et 3,75%.

Un peu plus tôt, la banque centrale du Canada a également maintenu son taux directeur à 2,25% pour la troisième fois consécutive, tout en indiquant qu'elle surveillait le risque d'inflation.

- Parrot bondit de 31,31% -

Parmi les valeurs du CAC 40, TotalEnergies profite de la hausse du pétrole (+1,26%, à 75,42 euros). La valeur du groupe pétrolier a progressé de 35,67% depuis le début de l'année.

La Société Générale enregistre la plus forte hausse de la journée (+2,93%) avec le groupe hôtelier Accor (+2,09%).

Sur les autres marchés, Bolloré SE, qui regroupe des activités contrôlées par la famille Bolloré dans le transport, la logistique et la communication, a progressé de 11% à près de cinq euros, après avoir proposé mardi soir de verser un dividende exceptionnel "de 1,50 euro par action" au titre de son exercice 2025.

Le titre de l'entreprise Parrot s'est lui envolé (+31,31%) à l'annonce d'une première commande de l'OTAN pour des microdrones de surveillance, dont une partie est destinée à la Finlande.

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