Combien de cargos passent par le détroit d'Ormuz?

Des bateaux de commerce au large de Dubaï le 11 mars 2026 ( AFP / - )

Seul un petit nombre de cargos et de navires pétroliers a réussi à passer par le détroit d'Ormuz depuis que les forces iraniennes bloquent cette voie commerciale essentielle, dans le cadre de la guerre au Moyen-Orient.

Voici quelques éléments - faits et chiffres - au sujet des bateaux qui ont emprunté le détroit d'Ormuz depuis le début de cette guerre, déclenchée par des frappes américano-israéliennes contre l'Iran le 28 février.

- Navigation proche de zéro

Le détroit enregistre habituellement environ 120 passages par jour, selon le site d'information maritime Lloyd's List.

Mais du 1er au 18 mars, seuls 105 navires transportant des marchandises ont emprunté le détroit, d'après la société d'analyse Kpler, soit une baisse du trafic de plus de 95%.

- 60 pétroliers et méthaniers

Soixante des navires ayant emprunté le détroit étaient des pétroliers et méthaniers, dont près de six sur dix étaient chargés, selon les données de Kpler.

Les trois quarts des passages ont été effectuées par des navires quittant le Golfe.

- 35 navires sous sanctions

Environ un tiers des navires qui ont emprunté le détroit faisaient l'objet de sanctions américaines, européennes ou britanniques, selon une analyse des données de passages réalisée par l’AFP.

Au total, 17 d’entre eux naviguaient sous pavillon iranien. Parmi les pétroliers et méthaniers, 47% étaient visés par des sanctions.

- Pétrole pour la Chine

La majeure partie du pétrole transitant par le détroit d'Ormuz était destinée à l'Asie, principalement à la Chine, a indiqué, dans un rapport publié lundi, Natasha Kaneva, analyste spécialiste des matières premières à la banque JPMorgan.

Selon ce rapport, la Chine a reçu plus d'un million de barils de brut par jour acheminés par le détroit, soit un volume bien inférieur à celui d'avant la guerre, qui approchait les 5 millions quotidiens.

- 1,3 million de barils de pétrole iranien

Au total, 98% du trafic pétrolier observable dans le détroit était d'origine iranienne, avec une moyenne de 1,3 million de barils par jour "début mars", selon Natasha Kaneva.

En temps normal, un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié (GNL) mondiaux transite par le détroit d'Ormuz.