LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Lowe's, Nu Holdings, Figma

20 août - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont baissé mercredi, dans le sillage de la chute des valeurs technologiques à Wall Street, alors que les investisseurs se préparent à des résultats plus détaillés et à un symposium crucial de la Réserve fédérale plus tard dans la semaine. .N
** La-Z-Boy Inc < LZB.N >:
BUZZ - Plongée suite à des prévisions de ventes trimestrielles décevantes nL4N3UC0JP
** ALT5 Sigma Corp < ALTS.O >:
BUZZ - Reprend un peu de terrain après la chute de mardi
nL6N3UC0EE
** Lowe's Companies Inc < LOW.N >:
BUZZ - Augmente grâce à un accord de 8,8 milliards de dollars pour l'achat de Foundation Building Materials et à des prévisions optimistes nL6N3UC0EZ
** enCore Energy Corp < EU.O >:
BUZZ - baisse après la vente d'une dette convertible de 100 millions de dollars nL6N3UC0EV
** Target Corp < TGT.N >:
BUZZ - baisse après avoir réaffirmé ses prévisions annuelles malgré des résultats positifs au T2 nL6N3UC0F9
** Estee Lauder Companies Inc < EL.N >:
BUZZ - baisse après avoir annoncé un bénéfice annuel en deçà des estimations nL6N3UC0FH
** Custom Truck One Source Inc < CTOS.N >:
BUZZ - baisse après la dégradation de la note par JPM
nL6N3UC0EB
** Nu Holdings Ltd < NU.N >:
BUZZ - Remonte après que Citigroup ait relevé la note à 'acheter' à deux reprises nL4N3UC0OU
** Toll Brothers Inc < TOL.N >:
BUZZ - chute après des résultats partagés au troisième trimestre nL4N3UC0QI
** Figma Inc < FIG.N >:
BUZZ - Remontée après que Piper Sandler ait commencé à suivre l'action avec une note de 'surpondération' nL4N3UC0R0
** Rocket Pharmaceuticals Inc < RCKT.O >:
BUZZ - Remontée après que la FDA ait levé l'interdiction clinique de l'essai de thérapie génique nL6N3UC0GO
