information fournie par Reuters • 06/04/2026 à 15:15

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Legence, Valero Energy, Stereotaxis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Le S&P 500 et le Nasdaq étaient en passe de s'ouvrir en hausse lundi après que les indices de Wall Street aient enregistré leur plus forte hausse hebdomadaire en quatre mois lors de la dernière session, tandis que les investisseurs évaluaient les perspectives d'une fin du conflit au Moyen-Orient. .N

** Soleno Therapeutics Inc SLNO.O :

BUZZ - Le titre grimpe alors que Nuerocrine conclut un accord de rachat de 2,9 milliards de dollars nL4N40P0GZ

** Profusa Inc PFSA.O :

BUZZ - Le titre bondit alors que la société accepte d'acquérir la plateforme de diagnostic de PanOmics nL4N40P0FG

** IDEAYA Biosciences Inc IDYA.O :

BUZZ - Le titre monte alors qu'un essai clinique précoce sur le cancer démarre nL4N40P0FM

** West Bancorporation Inc WTBA.O :

BUZZ - Hovde initie la couverture de West Bancorporation avec 'market perform' nL6N40P0AG

** Kratos Defense & Security Solutions Inc KTOS.O :

BUZZ - Le titre gagne après que Jefferies a relevé son opinion à 'acheter' en raison du potentiel de croissance

nL4N40P0G2

** Rocket Companies Inc RKT.N : ** First American Financial Corp FAF.N :

BUZZ - Barclays relève Rocket et First American à 'surpondérer' suite au repli des cours nL6N40P0AM

** Playtika Holding Corp PLTK.O :

BUZZ - En hausse après l'annonce d'un examen des alternatives stratégiques nL4N40P0GB

** Nvidia Corp NVDA.O :

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

** Qualcomm Inc QCOM.O : ** Broadcom Inc AVGO.O :

BUZZ - Les ventes mondiales de puces ont bondi de 62% en février, selon un groupe industriel nL4N40P0HU

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** Occidental Petroleum Corp OXY.N :

** Devon Energy Corp DVN.N :

BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines chutent en raison de la baisse des prix du pétrole et de la proposition de paix entre les Etats-Unis et l'Iran nL4N40P0EH

** ImmunityBio Inc IBRX.O :

BUZZ - Hausse après avoir répondu aux inquiétudes de la FDA concernant la publicité nL4N40P0IS

** Legence Corp LGN.O :

BUZZ - Le titre baisse car Blackstone cherche à réduire sa participation dans le cadre d'une offre secondaire nL6N40P0BS

** PMGC Holdings Inc ELAB.O :

BUZZ - L'unité obtient une option sur la technologie des drones, les actions chutent nL4N40P0JL

** Atlas Energy Solutions Inc AESI.N :

BUZZ - Le titre glisse après le dévoilement d'une offre d'obligations convertibles de 300 millions de dollars

nL6N40P0C1

** Axe Compute Inc AGPU.O :

BUZZ - Le titre bondit alors que l'entreprise nomme Kyle Okamoto président pour stimuler la croissance de l'IA

nL4N40P0KR

** Booking Holdings Inc BKNG.O : ** Expedia Group Inc EXPE.O :

BUZZ - Truist réduit les PT des agences de voyage en ligne en raison des risques géopolitiques nL4N40P0M8

** Stereotaxis Inc STXS.N :

BUZZ - Hausse après l'approbation par la FDA d'une nouvelle plateforme pour les procédures cardiaques nL4N40P0LU

** Valero Energy Corp VLO.N :

BUZZ - BMO augmente l'objectif de cours de Valero, citant l'avantage des faibles coûts et la forte position de la côte du Golfe nL3N3VR13U

** Archer-Daniels-Midland ADM.N : BUZZ - Jefferies relève l'objectif d'ADM, déclare que les bénéfices du 1er trimestre sont un "point bas" nL4N40P0JM