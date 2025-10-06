information fournie par Reuters • 06/10/2025 à 13:39

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Klarna, Tesla, Micron

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté lundi, s'appuyant sur les gains de la semaine dernière, alors qu'une vague de transactions liées à l'intelligence artificielle et des tendances plus douces sur le marché du travail ont renforcé les attentes d'une réduction des taux d'intérêt. .N

** Klarna Group PLC < KLAR.N >:

BUZZ - Les courtiers commencent à couvrir Klarna à la fin de la période de silence nL3N3VN0CU

** Tesla Inc < TSLA.O >:

BUZZ - En hausse après le teasing de l'événement de mardi

nL3N3VN0D7

** Critical Metals Corp < CRML.O >:

BUZZ - En hausse suite à l'annonce d'une prise de participation de l'administration Trump dans le capital de Critical Metals Corp nL3N3VN0DC

** Micron Technology Inc < MU.O >:

BUZZ - Les actions bondissent, Morgan Stanley parie sur le boom des puces mémoire nL3N3VN0DM

** Coinbase Global Inc < COIN.O >: ** Bitfarms Ltd < BITF.O >:

** Riot Platforms Inc < RIOT.O >:

** Marathon Digital Holdings Inc < MARA.O >:

BUZZ - Les valeurs liées aux crypto-monnaies augmentent en suivant les gains du bitcoin nL3N3VN0DO

** Newmont Corp < NEM.N >:

** Gold Fields Ltd < GFI.N >: ** AngloGold Ashanti PLC < AU.N >: ** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >:

BUZZ - Les mineurs d'or augmentent alors que le lingot dépasse pour la première fois le niveau clé de 3 900 $

nL3N3VN0FT

** Firefly Aerospace Inc < FLY.O >:

BUZZ - Les actions montent en flèche suite à l'accord avec SciTec nL3N3VN0HC

** Comerica Inc < CMA.N >:

BUZZ - Les actions montent en flèche après l'accord de 10,9 milliards de dollars de Fifth Third pour l'acquisition de la banque nL3N3VN0II

** RTX Corp < RTX.N >:

BUZZ - Bernstein augmente l'objectif de cours de RTX en raison de la forte demande dans le secteur de la défense

nL3N3VN0IU

** Advanced Micro Devices Inc < AMD.O >:

BUZZ - L'annonce d'un accord pluriannuel avec OpenAI a fait bondir l'action nL3N3VN0JS

** Bath & Body Works Inc < BBWI.N >:

BUZZ - baisse après que JPMorgan ait rétrogradé l'action à 'neutre' et réduit son objectif de cours nL3N3VN0H0

** Occidental Petroleum Corp < OXY.N >:

BUZZ - BofA relève l'objectif de prix d'Occidental après la vente de l'unité chimique à Berkshire nL3N3VN0GV