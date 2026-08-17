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LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT - KBR, Vista Energy, Fulcrum Therapeutics
information fournie par Reuters 17/08/2026 à 15:29
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements boursiers individuels: STXBZ Lettre d'information « The Day Ahead »: https://refini.tv/3LI4BU7Lettre d'information « The Morning News Call »: https://refini.tv/3dKUyB8

Le S&P 500 s'apprêtait à ouvrir sur une note modérée lundi, les marchés évaluant la perspective d'une réduction du nombre de hausses de taux d'intérêt face aux tensions au Moyen-Orient, tandis que l'annonce de prévisions de chiffre d'affaires solides par le laboratoire d'IA Anthropic laissait entrevoir une ouverture en hausse pour le Nasdaq. .N

** York Space YSS.N :

BUZZ - J.P. Morgan abaisse la note de York Space à « neutre » après la révision à la baisse des prévisions pour 2026

nL6N44E05L

** Vista Energy VIST.N :

BUZZ - Les actions de Vista Energy cotées aux États-Unis progressent après l'acquisition d'une participation de 1 % par Peter Thiel nL4N44E0I3

** Global Net Lease GNL.N :

BUZZ - Global Net Lease progresse après que BMO a relevé sa note à « surperformer » nL4N44E0JO

** OmniAb OABI.O :

BUZZ - OmniAb en hausse grâce à un accord de recherche pharmaceutique avec Lilly d’une valeur pouvant atteindre 370 millions de dollars nL4N44E0KK

** Fulcrum Therapeutics FULC.O :

BUZZ - Fulcrum Therapeutics en hausse suite à une fusion entièrement en actions avec Slate Medicines nL4N44E0OF

** Adial Pharmaceuticals ADIL.O : BUZZ - Adial Pharmaceuticals recule après l'aggravation de sa perte trimestrielle nL4N44E0OV

** KBR KBR.N : BUZZ - KBR en hausse après avoir décroché un contrat de l'Otan pour le système de défense aérienne et antimissile PATRIOT

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3,8200 USD NASDAQ +13,02%
OMNIAB
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Pétrole WTI
85,07 USD Ice Europ +0,18%
VISTA ENERGY RG-A
75,0000 USD OTCBB 0,00%
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