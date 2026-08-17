Réarmement outre-Rhin : les effectifs de l'armée allemande à leur plus haut depuis 13 ans

Après les grandes annonces du chancelier Merz en 2025 sur les investissements massifs en matière de défense, la Bundeswehr voit notamment son nombre de candidatures et nouvelles recrues bondir à des "niveaux records".

Des soldats de l'armée et de la marine allemandes à l'université militaire de Munich, en juin 2026 (illustration) ( AFP / KARL-JOSEF HILDENBRAND )

Les effectifs de l'armée allemande ont atteint leur plus haut niveau depuis environ 13 ans selon des chiffres officiels publiés lundi, signe du réarmement décidé par Berlin face à la menace russe, mais les objectifs de l'Otan imposent d'accélérer le recrutement.

Au 31 juillet, la Bundeswehr comptait environ 186.700 militaires, une hausse de 2% sur un an selon un communiqué du ministère de la Défense. Le nombre de candidatures (+26% sur un an) et de nouvelles recrues (+12%) ont par ailleurs atteint "des niveaux record" . Rien qu'en juillet, les effectifs ont grossi de 1.500 personnes par rapport à juin.

La Bundesweht, "employeur attractif"

Ce mois est d'ordinaire "particulièrement riche en recrutements" en raison du calendrier d'intégration des officiers dans l'armée, précise le communiqué. D'ici la fin 2026, le ministère de la Défense, qui mise sur le volontariat plutôt que sur la conscription, s'attend à une "hausse continue des chiffres, abstraction faite des fluctuations saisonnières".

Cette tendance à la hausse illustre la révolution à l'oeuvre dans l'armée allemande, mal équipée et en sous-effectif depuis des décennies, face à la guerre en Ukraine et le désengagement américain en Europe. Elle "montre que la Bundeswehr est un employeur attractif et que les mesures engagées produisent leurs effets", assure le ministère. Mais cela reste pour le moment insuffisant pour satisfaire les objectifs de l'Otan: ils prévoient que l'Allemagne possède 460.000 soldats, dont 260.000 militaires d'active et 200.000 réservistes, d'ici 2035.

Depuis 2025 en Allemagne, tous les hommes de 18 ans doivent remplir un questionnaire sur leur intérêt pour le service militaire et se soumettre à des examens médicaux si cela leur est demandé.

Au total, 194.000 questionnaires ont jusqu'à présent été envoyés à des hommes, avec un taux de réponse de 96%, selon le ministère. Mais chez les 184.000 femmes et personnes d'un autre genre contactées, pas obligées de réagir, le taux de réponse dégringole à 4%.

Le ministère pointe néanmoins que les deux groupes de répondants présentent un niveau d'intérêt pour l'armée évalué à 5, sur une échelle de 1 à 10.

Les conservateurs (CDU-CSU) du chancelier Friedrich Merz souhaitaient au départ réintroduire une forme de conscription obligatoire pour les hommes et par tirage au sort, mais les sociaux-démocrates, parti minoritaire de la coalition de tradition plus pacifiste, s'y sont opposés. Les manifestations contre le réarmement de l'Allemagne et le service militaire se sont multipliées dans les écoles allemandes ces derniers mois.