19/08/2025 à 13:46

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Intel, Palo Alto, Home Depot

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août - Les indices boursiers américains sont restés modérés mardi, les investisseurs attendant les résultats des principaux détaillants pour avoir une idée de la santé du consommateur américain, et une conférence clé de la Réserve fédérale prévue plus tard dans la semaine. .N

** Intel Corp < INTC.O >:

BUZZ - Les actions augmentent avant le marché grâce à l'investissement de SoftBank nL4N3UB0E7

** Palo Alto Networks Inc < PANW.O >:

BUZZ - Les actions se redressent suite à des prévisions de revenus optimistes nL4N3UB0GR

** Merck & Co Inc < MRK.N >:

BUZZ - Barclays réduit la pondération de Merck à 'égale', citant de nombreux risques avant le CMD nL8N3UB06G

** Home Depot Inc < HD.N >:

BUZZ - Glissement après des résultats trimestriels manqués en raison de dépenses modérées nL6N3UB0GB

** Medtronic PLC < MDT.N >:

BUZZ - Ajout d'administrateurs après une prise de participation importante d'Elliott, les actions augmentent

** TeraWulf Inc < WULF.O >:

BUZZ - baisse après la vente d'une dette convertible de 850 millions de dollars suite à l'accord avec Google nL6N3UB0I5

** Viking Therapeutics Inc < VKTX.O >:

BUZZ - Un médicament oral contre l'obésité atteint l'objectif d'une étude à mi-parcours, les actions chutent

