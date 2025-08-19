 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 966,11
+1,04%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Intel, Palo Alto, Home Depot
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 13:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

19 août - Les indices boursiers américains sont restés modérés mardi, les investisseurs attendant les résultats des principaux détaillants pour avoir une idée de la santé du consommateur américain, et une conférence clé de la Réserve fédérale prévue plus tard dans la semaine. .N

** Intel Corp < INTC.O >:

BUZZ - Les actions augmentent avant le marché grâce à l'investissement de SoftBank nL4N3UB0E7

** Palo Alto Networks Inc < PANW.O >:

BUZZ - Les actions se redressent suite à des prévisions de revenus optimistes nL4N3UB0GR

** Merck & Co Inc < MRK.N >:

BUZZ - Barclays réduit la pondération de Merck à 'égale', citant de nombreux risques avant le CMD nL8N3UB06G

** Home Depot Inc < HD.N >:

BUZZ - Glissement après des résultats trimestriels manqués en raison de dépenses modérées nL6N3UB0GB

** Medtronic PLC < MDT.N >:

BUZZ - Ajout d'administrateurs après une prise de participation importante d'Elliott, les actions augmentent

nL4N3UB0KV

** TeraWulf Inc < WULF.O >:

BUZZ - baisse après la vente d'une dette convertible de 850 millions de dollars suite à l'accord avec Google nL6N3UB0I5

** Viking Therapeutics Inc < VKTX.O >:

BUZZ - Un médicament oral contre l'obésité atteint l'objectif d'une étude à mi-parcours, les actions chutent

nL4N3UB0P5

Valeurs associées

HOME DEPOT
394,620 USD NYSE 0,00%
INTEL
23,6600 USD NASDAQ 0,00%
MEDTRONIC
92,830 USD NYSE 0,00%
MERCK
84,200 USD NYSE 0,00%
PALO ALTO NETWORKS
176,1700 USD NASDAQ 0,00%
TERAWULF
9,3800 USD NASDAQ 0,00%
VIKING THERAPEUTICS
42,0900 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

