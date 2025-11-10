LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Instacart, Plug Power, Valeurs cryptographiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre - Les indices américains étaient prêts à ouvrir en hausse lundi suite à des signes de progrès à Washington pour mettre fin à une fermeture record du gouvernement qui a retardé la publication des données économiques et intensifié les inquiétudes sur l'état de l'économie. .N

** Novo Nordisk A/S NVO.N :

BUZZ - L'abandon de l'offre de Metsera donne un coup de pouce aux actions de Novo Nordisk nL8N3WM0A7

** Newmont Corp NEM.N : ** Royal Gold Inc RGLD.O : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N : ** Kinross Gold Corp KGC.N : BUZZ - Les mineurs d'or grimpent alors que les faibles données américaines stimulent les attentes de réduction des taux d'intérêt nL4N3WM0NX

** United Airlines Holdings Inc UAL.O : ** Delta Air Lines Inc DAL.N : ** American Airlines Group Inc AAL.O : ** Southwest Airlines Co LUV.N : BUZZ - Les actions des compagnies aériennes américaines augmentent sur l'espoir d'une fin potentielle de la fermeture du gouvernement nL4N3WM0OH

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EVX.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N : BUZZ - Les mineurs d'argent gagnent sur les espoirs de réduction des taux de la Fed et la faiblesse du dollar américain

** Barrick Mining Corp B.N :

BUZZ - Les bénéfices du troisième trimestre sont supérieurs aux prévisions nL4N3WM0RX

** Venture Global Inc VG.N :

BUZZ - Gains sur le bénéfice du troisième trimestre

** UnitedHealth Group Inc UNH.N : ** Centene Corp CNC.N : ** Molina Healthcare Inc MOH.N : ** Elevance Health Inc ELV.N : BUZZ - Les assureurs santé chutent après que Trump se soit attaqué aux subventions de l'Obamacare nL4N3WM0TY

** Grab Holdings Ltd GRAB.O :

BUZZ - Hausse de l'investissement dans Vay Technology

** MeiraGTx Holdings PLC MGTX.O :

BUZZ - Hausse suite à la collaboration avec Lilly pour le traitement d'une maladie oculaire rare nL4N3WM0VH

** Instacart Inc CART.O :

BUZZ - Hausse suite à des résultats trimestriels optimistes

** PSQ Holdings Inc PSQH.N :

BUZZ - Gains sur l'acquisition des actifs de Tandym

** Plug Power Inc PLUG.O :

BUZZ - Hausse suite à des mesures d'amélioration des liquidités nL4N3WM0W2

** eToro Group Ltd ETOR.O :

BUZZ - Hausse après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du troisième trimestre nL6N3WM0NW

** AN2 Therapeutics Inc ANTX.O :

BUZZ - Hausse après la collaboration avec GSK pour le développement d'un traitement contre la tuberculose

** Tyson Foods Inc TSN.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel nL6N3WM0NE

** Coinbase Global Inc COIN.O : ** Microstrategy Inc MSTR.O : ** Riot Platforms Inc RIOT.O : ** MARA Holdings Inc MARA.O : BUZZ - Les valeurs cryptographiques grimpent en suivant les gains du bitcoin nL6N3WM0NO

** TreeHouse Foods Inc THS.N :

BUZZ - Le titre s'envole suite au rachat par Investindustrial de 2,9 milliards de dollars nL6N3WM0O3

** Cogent Biosciences Inc COGT.O :

BUZZ - Le titre s'envole alors qu'un médicament combiné ralentit la progression du cancer lors d'un essai clinique

** MP Materials Corp MP.N :

BUZZ - Le titre prolonge ses gains alors que la Deutsche Bank devient optimiste sur l'évaluation de l'entreprise

** Howard Hughes Holdings Inc HHH.N :

BUZZ - Le titre augmente après avoir relevé ses prévisions de flux de trésorerie pour l'année fiscale et un bénéfice supérieur aux attentes nL4N3WM0ZZ

** Ranger Energy Services Inc RNGR.N :

BUZZ - Le titre chute après une baisse du bénéfice trimestriel nL4N3WM0Y8