CAC 40
8 049,32
+1,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Instacart, Plug Power, Valeurs cryptographiques
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 15:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

10 novembre - Les indices américains étaient prêts à ouvrir en hausse lundi suite à des signes de progrès à Washington pour mettre fin à une fermeture record du gouvernement qui a retardé la publication des données économiques et intensifié les inquiétudes sur l'état de l'économie. .N

** Novo Nordisk A/S NVO.N :

BUZZ - L'abandon de l'offre de Metsera donne un coup de pouce aux actions de Novo Nordisk nL8N3WM0A7

** Newmont Corp NEM.N : ** Royal Gold Inc RGLD.O : ** AngloGold Ashanti PLC AU.N : ** Kinross Gold Corp KGC.N : BUZZ - Les mineurs d'or grimpent alors que les faibles données américaines stimulent les attentes de réduction des taux d'intérêt nL4N3WM0NX

** United Airlines Holdings Inc UAL.O : ** Delta Air Lines Inc DAL.N : ** American Airlines Group Inc AAL.O : ** Southwest Airlines Co LUV.N : BUZZ - Les actions des compagnies aériennes américaines augmentent sur l'espoir d'une fin potentielle de la fermeture du gouvernement nL4N3WM0OH

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EVX.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N : BUZZ - Les mineurs d'argent gagnent sur les espoirs de réduction des taux de la Fed et la faiblesse du dollar américain

nL4N3WM0RI

** Barrick Mining Corp B.N :

BUZZ - Les bénéfices du troisième trimestre sont supérieurs aux prévisions nL4N3WM0RX

** Venture Global Inc VG.N :

BUZZ - Gains sur le bénéfice du troisième trimestre

nL4N3WM0S6

** UnitedHealth Group Inc UNH.N : ** Centene Corp CNC.N : ** Molina Healthcare Inc MOH.N : ** Elevance Health Inc ELV.N : BUZZ - Les assureurs santé chutent après que Trump se soit attaqué aux subventions de l'Obamacare nL4N3WM0TY

** Grab Holdings Ltd GRAB.O :

BUZZ - Hausse de l'investissement dans Vay Technology

nL6N3WM0MK

** MeiraGTx Holdings PLC MGTX.O :

BUZZ - Hausse suite à la collaboration avec Lilly pour le traitement d'une maladie oculaire rare nL4N3WM0VH

** Instacart Inc CART.O :

BUZZ - Hausse suite à des résultats trimestriels optimistes

nL6N3WM0NK

** PSQ Holdings Inc PSQH.N :

BUZZ - Gains sur l'acquisition des actifs de Tandym

nL4N3WM0U9

** Plug Power Inc PLUG.O :

BUZZ - Hausse suite à des mesures d'amélioration des liquidités nL4N3WM0W2

** eToro Group Ltd ETOR.O :

BUZZ - Hausse après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du troisième trimestre nL6N3WM0NW

** AN2 Therapeutics Inc ANTX.O :

BUZZ - Hausse après la collaboration avec GSK pour le développement d'un traitement contre la tuberculose

nL4N3WM0XZ

** Tyson Foods Inc TSN.N :

BUZZ - En hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel nL6N3WM0NE

** Coinbase Global Inc COIN.O : ** Microstrategy Inc MSTR.O : ** Riot Platforms Inc RIOT.O : ** MARA Holdings Inc MARA.O : BUZZ - Les valeurs cryptographiques grimpent en suivant les gains du bitcoin nL6N3WM0NO

** TreeHouse Foods Inc THS.N :

BUZZ - Le titre s'envole suite au rachat par Investindustrial de 2,9 milliards de dollars nL6N3WM0O3

** Cogent Biosciences Inc COGT.O :

BUZZ - Le titre s'envole alors qu'un médicament combiné ralentit la progression du cancer lors d'un essai clinique

nL4N3WM10C

** MP Materials Corp MP.N :

BUZZ - Le titre prolonge ses gains alors que la Deutsche Bank devient optimiste sur l'évaluation de l'entreprise

nL6N3WM0PI

** Howard Hughes Holdings Inc HHH.N :

BUZZ - Le titre augmente après avoir relevé ses prévisions de flux de trésorerie pour l'année fiscale et un bénéfice supérieur aux attentes nL4N3WM0ZZ

** Ranger Energy Services Inc RNGR.N :

BUZZ - Le titre chute après une baisse du bénéfice trimestriel nL4N3WM0Y8

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
13,8350 USD NASDAQ +1,36%
AN2 THERAPEUTIC
1,2015 USD NASDAQ +5,39%
ANGLOGOLD ASH
72,795 USD NYSE +4,91%
BTC/USD
104 697,2585 USD CryptoCompare +3,32%
CENTENE
34,800 USD NYSE -7,34%
COEUR MINING
15,370 USD NYSE +4,63%
COGENT BIOSCIS
0,000 USD NYSE Arca 0,00%
COGENT BIOSCIS
32,9400 USD NASDAQ +122,27%
COINBASE GLB RG-A
320,8350 USD NASDAQ +3,78%
DELTA AIR LINES
60,125 USD NYSE +2,08%
ELEVANCE HEALTH
311,690 USD NYSE -1,93%
ETORO GRP RG-A
34,4800 USD NASDAQ -1,15%
GHL RG-A
5,098 EUR Tradegate +6,12%
GHL RG-A
5,8950 USD NASDAQ +6,03%
Gaz naturel
4,32 USD NYMEX -0,21%
HECLA MINING
14,871 USD NYSE +7,10%
HWARD HGHS HLDG
82,980 USD NYSE +3,47%
INSTACART (MAPLEBEAR)
36,3900 USD NASDAQ -0,98%
KINROSS GOLD
25,090 USD NYSE +3,10%
MARA HLDGS
16,4525 USD NASDAQ +3,67%
MEIRAGTX
9,4600 USD NASDAQ +11,69%
MOLINA HEALTHCAR
146,500 USD NYSE -3,67%
MP MATERIALS RG-A
61,090 USD NYSE +4,14%
NEWMONT
86,590 USD NYSE +3,85%
NORDISK SP ADR-B
46,230 USD NYSE +1,25%
PLUG POWER
2,7950 USD NASDAQ +5,47%
PSQ HOLDINGS RG-A
1,932 USD NYSE +7,04%
Pétrole Brent
63,60 USD Ice Europ -0,16%
Pétrole WTI
59,59 USD Ice Europ -0,38%
RANGR EN SRVCS-A
13,750 USD NYSE 0,00%
RIOT PLATFORMS
17,8100 USD NASDAQ +4,70%
ROYAL GOLD
179,3025 USD NASDAQ +1,98%
SOUTHWEST AIRLIN
33,295 USD NYSE +2,59%
STRATEGY RG-A
246,9400 USD NASDAQ +2,07%
TREEHOUSE FOODS
23,320 USD NYSE +22,38%
TYSON FOODS -A-
54,360 USD NYSE +3,21%
UNITED AIRLINES
99,6900 USD NASDAQ +2,32%
UNITEDHEALTH GRO
323,030 USD NYSE -0,30%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

