OpenAI a utilisé des paroles de chansons en violation des lois sur le droit d'auteur, selon un tribunal allemand

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des réactions de la GEMA et de l'OpenAI, ainsi que de l'arrière-plan) par Jörn Poltz et Friederike Heine

Le chatbot ChatGPT d'OpenAI a violé les lois allemandes sur les droits d'auteur en reproduisant les paroles de chansons du musicien à succès Herbert Groenemeyer et d'autres, a décidé un tribunal mardi, dans une affaire très suivie contre l'entreprise américaine concernant l'utilisation de paroles pour entraîner ses modèles de langage.

Le tribunal régional de Munich a estimé que l'entreprise avait entraîné son intelligence artificielle à partir de contenus protégés de neuf chansons allemandes, dont les succès "Maenner" et "Bochum" de Groenemeyer.

L'affaire a été portée devant le tribunal par la société allemande de gestion des droits musicaux (GEMA), qui compte parmi ses membres des compositeurs, des paroliers et des éditeurs, ce qui montre une fois de plus que les artistes du monde entier se battent contre l'utilisation de l'IA pour récupérer des données.

La juge Elke Schwager a ordonné à OpenAI de verser des dommages et intérêts pour l'utilisation de matériel protégé par le droit d'auteur, sans toutefois divulguer de chiffre.

Kai Welp, conseiller juridique de la GEMA, a déclaré que la GEMA espérait que des discussions pourraient maintenant avoir lieu avec OpenAI sur la manière dont les détenteurs de droits d'auteur pourraient être rémunérés.

DROITS D'AUTEUR VIOLÉS

OpenAI a fait valoir que ses modèles de langage ne stockaient ni ne copiaient des données d'entraînement spécifiques, mais reflétaient plutôt ce qu'ils avaient appris sur la base de l'ensemble des données d'entraînement.

Étant donné que le résultat n'est généré qu'à la suite d'entrées de l'utilisateur, connues sous le nom d'invites, ce ne sont pas les défendeurs, mais l'utilisateur respectif qui en est responsable, a fait valoir OpenAI.

Toutefois, le tribunal a estimé que la mémorisation dans les modèles de langage et la reproduction des paroles de chansons dans les résultats du chatbot constituaient des violations des droits d'exploitation des droits d'auteur, selon une déclaration relative à la décision.

UN PRÉCÉDENT POTENTIEL

L'issue de cette affaire pourrait créer un précédent en Europe en ce qui concerne la manière dont les sociétés d'intelligence artificielle utilisent les documents protégés par le droit d'auteur.

"L'internet n'est pas un magasin en libre-service et les réalisations créatives humaines ne sont pas des modèles gratuits", a déclaré Tobias Holzmueller, directeur général de la GEMA. "Aujourd'hui, nous avons créé un précédent qui protège et clarifie les droits des auteurs: même les opérateurs d'outils d'IA tels que ChatGPT doivent se conformer à la législation sur le droit d'auteur."

La décision peut faire l'objet d'un appel.

"Nous ne sommes pas d'accord avec la décision et envisageons les prochaines étapes", a déclaré un porte-parole d'OpenAI. "La décision concerne un ensemble limité de paroles et n'a pas d'impact sur les millions de personnes, d'entreprises et de développeurs en Allemagne qui utilisent notre technologie tous les jours."

Au début de l'année, les principaux labels de musique de Bollywood ont demandé à un tribunal de New Delhi de se joindre à une action en justice pour violation des droits d'auteur contre OpenAI pour l'utilisation présumée non autorisée d'enregistrements sonores pour entraîner des modèles d'IA, soulignant ainsi les préoccupations mondiales concernant l'IA et les droits de la musique.