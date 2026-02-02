 Aller au contenu principal
LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-InMode, IDEXX, Revvity
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 15:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

2 février - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont chuté lundi, alors qu'une chute violente des métaux précieux a déstabilisé les investisseurs au début d'une semaine chargée en résultats d'entreprises et en données économiques majeures. .N

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - Les actions chutent alors que le WSJ émet des doutes sur l'accord OpenAI de 100 milliards de dollars nL4N3YY0OD

** Oracle Corp ORCL.N :

BUZZ - Les actions chutent avant le marché sur le plan de financement de 45 à 50 milliards de dollars pour l'IA

nL4N3YY0MQ

** Walt Disney Co DIS.N :

BUZZ - Les résultats attendus lundi avant l'ouverture du marché devraient faire état d'un chiffre d'affaires en légère hausse nL6N3YV15J

** Exxon Mobil Corp XOM.N :

** Chevron Corp CVX.N :

** ConocoPhillips COP.N :

** EOG Resources Inc EOG.N :

BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines chutent en raison de la baisse des prix du brut suite à la désescalade entre les Etats-Unis et l'Iran nL4N3YY0QD

** Newmont Corp NEM.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

** Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

BUZZ - Les mineurs d'or chutent avant l'ouverture du marché en raison de la baisse des prix des lingots nL6N3YY0K0

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent chutent alors que les prix du métal sont en baisse en raison de l'augmentation des exigences de marge du CME nL4N3YY0SH

** Fortinet Inc FTNT.O :

BUZZ - L'action chute après que la Banque Scotia a ramené sa recommandation à "sector perform" nL6N3YY0NU

** Best Buy Co Inc BBY.N :

BUZZ - L'action baisse après que JP Morgan a rétrogradé le titre et réduit son objectif de cours nL6N3YY0OE

** InMode Ltd INMD.O :

BUZZ - L'action remonte après l'annonce qu'elle évalue des alternatives stratégiques nL4N3YY10P

** Applied Materials Inc AMAT.O :

BUZZ - L'action est en baisse; Morgan Stanley s'attend à ce que la croissance de l'entreprise soit en ligne avec celle des outils de fabrication de puces nL4N3YY10D

** Humana Inc HUM.N :

BUZZ - L'action est en baisse après que Morgan Stanley a rétrogradé le titre à "sous-pondérer" nL6N3YY0QX

** IDEXX Laboratories Inc IDXX.O :

BUZZ - L'action est en hausse après avoir dépassé les estimations de chiffre d'affaires trimestriel nL4N3YY0RZ

** VSE Corp VSEC.O :

BUZZ - L'entreprise annonce une levée de fonds prévue de 1 milliard de dollars pour une acquisition; les actions glissent

nL6N3YY0R7

** American Express Co AXP.N :

BUZZ - Truist réduit son objectif de cours en raison des inquiétudes concernant les coûts nL4N3YY15N

** Revvity Inc RVTY.N :

BUZZ - Les actions grimpent après avoir prévu un bénéfice en hausse pour 2026 grâce à la force des diagnostics nL4N3YY15P

** Hain Celestial Group Inc HAIN.O :

BUZZ - L'action est en hausse après un accord de 115 millions de dollars pour la vente de son activité de snacks en Amérique du Nord nL6N3YY0SO

** Critical Metals Corp CRML.O :

** United States Antimony Corp UAMY.N :

** USA Rare Earth Inc USAR.O :

** MP Materials Corp MP.N :

** NioCorp Developments Ltd NB.O

BUZZ - Les mineurs de terres rares sont en hausse après qu'il a été rapporté que Trump lance une réserve de minéraux de 12 milliards de dollars nL6N3YY0RG

** Mosaic Co MOS.N :

BUZZ - La Banque Scotia relève la note de Mosaic à "surperformance sectorielle" nL4N3YY14X

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
190,435 USD NYSE 0,00%
AMERICAN EXPRESS
352,265 USD NYSE 0,00%
ANGLOGOLD ASH
92,810 USD NYSE 0,00%
APPLIED MATERIALS
322,2300 USD NASDAQ -0,03%
BEST BUY
65,135 USD NYSE 0,00%
CHEVRON
177,020 USD NYSE 0,00%
COEUR MINING
20,435 USD NYSE 0,00%
CONOCOPHILLIPS
104,230 USD NYSE 0,00%
CRML
13,1550 USD NASDAQ -0,11%
ENDEAVOUR SILVER
10,935 USD NYSE 0,00%
EOG RESOURCES
112,140 USD NYSE 0,00%
EXXON MOBIL
141,610 USD NYSE 0,00%
FORTINET
81,2300 USD NASDAQ -0,04%
Gaz naturel
4,35 USD NYMEX 0,00%
HAIN CELESTIAL G
1,2100 USD NASDAQ 0,00%
HECLA MINING
22,510 USD NYSE 0,00%
HUMANA
195,240 USD NYSE 0,00%
IDEXX LABS
670,4600 USD NASDAQ 0,00%
INMODE
13,010 EUR Tradegate -2,55%
INMODE
15,7100 USD NASDAQ 0,00%
KINROSS GOLD
31,530 USD NYSE 0,00%
MOSAIC
27,510 USD NYSE 0,00%
MP MATERIALS RG-A
58,770 USD NYSE 0,00%
NEWMONT
112,320 USD NYSE 0,00%
NIOCORP DEVEL
5,8850 USD NASDAQ -0,25%
NVIDIA
191,3250 USD NASDAQ +0,10%
ORACLE
164,650 USD NYSE 0,00%
Pétrole Brent
66,47 USD Ice Europ -5,98%
Pétrole WTI
62,50 USD Ice Europ -4,81%
REVVITY
108,820 USD NYSE 0,00%
USA RARE EARTH RG-A
22,4143 USD NASDAQ -0,03%
VSE
218,4500 USD NASDAQ -0,05%
WALT DISNEY
112,860 USD NYSE 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
