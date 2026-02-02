L'Europe finit en hausse malgré les secousses sur les métaux précieux

Le graphique de l'indice allemand DAX

par Mara Vilcu

Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi après avoir été plombées une grande partie de la séance par la chute des cours des métaux précieux, alors que commence une nouvelle semaine riche en résultats d'entreprises et en données économiques.

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,67% à 8.181,17 points. A Francfort, le Dax a avancé de ‍1% et à Londres, le FTSE 100 s'est adjugé 1,15%.

L'indice EuroStoxx 50 a gagné 1%, le FTSEurofirst 300 a progressé de 1,09% et le Stoxx 600 a avancé de 1,03%.

Les cours de l'or et de l'argent ont commencé à chuter vendredi après l'annonce de la nomination de Kevin Warsh comme futur président de la Réserve fédérale (Fed). Le mouvement de vente s'est poursuivi lundi, nourri par l'annonce de l'opérateur CME d'un relèvement des exigences de marge sur ses ‌contrats à terme sur métaux.

Cela a contribué à mettre sous pression l'ensemble des marchés financiers, les investisseurs opérant avec des effets de levier étant obligé de vendre d'autres actifs pour couvrir les appels de marge sur l'argent et l'or.

"La nomination de Warsh, bien qu'elle ait probablement été le déclencheur initial, ne justifiait pas l'ampleur de la baisse des métaux précieux, les liquidations forcées et les augmentations de marge ayant ​eu un effet cascade", souligne Tim Waterer, analyste chez KCM.

En ce qui concerne la géopolitique, l'Iran et les Etats-Unis reprendront leurs négociations vendredi en Turquie, les deux parties se disant prêtes à discuter du dossier ⁠nucléaire pour écarter le spectre d'une nouvelle guerre au Moyen-Orient.

Sur l'Ukraine, de nouveaux pourparlers sous l'égide des Etats-Unis sont prévus mercredi et jeudi à Abou Dhabi.

Par ailleurs, la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE) se réunissent jeudi, mais aucune des deux ne devrait apporter de changements à sa politique monétaire.

METAUX

Le prix au comptant de l'or recule de plus de ⁠4% à 4.652 dollars l'once, après avoir chuté de plus de 9% vendredi - sa plus ‍forte baisse journalière depuis 1983.

L'argent s'apprête pour sa part à enregistrer sa plus forte baisse sur deux jours depuis au moins les années 1980. Il ⁠chute de 7,5% après avoir déjà plongé de 30% vendredi.

VALEURS

Le secteur européen des ressources de base a gagné 0,76% après avoir perdu jusqu'à 3,4% en séance. Fresnillo a perdu 0,92% et Endeavour Mining 2,65%.

Le plongeon des prix des métaux précieux a en revanche profité aux fabricants de bijoux. Pandora a notamment grimpé de 9,16%.

Les valeurs énergétiques ont souffert avec la baisse des prix du pétrole, les opérateurs réagissant à une possible détente des tensions entre les États-Unis ​et l'Iran.

TotalEnergies a abandonné 0,85%, et à Londres, Shell PLC a reculé de 0,52%.

Eramet, dont le conseil d'administration a annoncé dimanche avoir mis un terme au mandat de son directeur général Paulo Castellari, citant des divergences sur le fonctionnement, a chuté de 9,69%.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 0,89%, le Standard & Poor's 500 de 0,56% et le Nasdaq Composite de 0,66%.

Walt Disney lâche 4% après la publication de ses ⁠résultats trimestriels, les investisseurs sanctionnant la baisse des visiteurs internationaux dans ses parcs à thème aux Etats-Unis et la baisse des résultats de sa division divertissements, incluant la production de films et son ​service de vidéos en continu.

LES INDICATEURS DU JOUR

La journée a été riche en données économiques.

Les ventes au détail en Allemagne ont progressé de 0,1% en ​décembre sur un mois, moins que prévu, montrent les données ​publiées lundi par l'Office fédéral de la statistique.

L'activité du secteur manufacturier français a connu en janvier sa plus forte augmentation en production depuis près de quatre ans, aidée par les projets d'augmentation des dépenses de défense et militaires ​en Europe, selon une enquête menée auprès des directeurs d'achats par S&P Global et publiée lundi.

Le secteur manufacturier allemand a ⁠démarré l'année 2026 sur une note positive, avec un retour à la croissance de la production en janvier après une brève contraction en décembre, montre une enquête publiée lundi.

L'activité manufacturière dans la zone euro a continué de se contracter en janvier pour le troisième mois consécutif, dans un contexte de faiblesse persistante des nouvelles commandes, et malgré le retour à la croissance de la production, selon une enquête publiée lundi.

L'indice PMI du secteur manufacturier britannique a atteint en janvier son plus haut niveau depuis août 2024, les entrées de nouvelles commandes ayant connu leur plus forte augmentation en près de quatre ans, ce qui renforce les signes de reprise après une fin d'année 2025 morose.

CHANGES

Le dollar conserve ses gains alors ‌que les investisseurs s'interrogent sur la trajectoire future de la politique monétaire de la Fed sous la direction de Kevin Warsh.

Le dollar gagne 0,57% face à un panier de devises de référence.

L'euro perd 0,35% à 1,1806 dollar.

TAUX

Les rendements obligataires sont orientés à la hausse avec les secousses sur le marché des métaux précieux.

Le rendement des Treasuries à dix ans progresse de 3,2 points de base à 4,2734%. Le deux ans gagne 4,1 points de base à 3,5675%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans gagne 2,2 points de base à 2,8657%. Le deux ans progresse de 2,8 points de base à 2,0949%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole chutent, alors que l'Iran et les Etats-Unis se préparent à reprendre leurs négociations, éloignant le spectre d'une nouvelle guerre au Moyen-Orient.

Le Brent chute de 4,77% à 66,01 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 5,08% à 61,90 dollars.

A SUIVRE LE 3 FEVRIER :

(Certaines données ‌peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)