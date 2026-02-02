Liban: de nouvelles frappes israéliennes font un mort

Des membres de la défense civile éteignent un feu après une frappe israélienne dans le village d'Ain Qana, au sud du Liban, le 2 février 2026 ( AFP / MAHMOUD ZAYYAT )

L'armée israélienne a frappé lundi plusieurs localités dans le sud du Liban, notamment deux villages où elle avait lancé des appels à évacuer, faisant un mort et huit blessés selon le ministère libanais de la Santé.

Israël mène régulièrement des frappes au Liban malgré la trêve conclue en novembre 2024, censée mettre fin à plus d'un an d'hostilités, dont deux mois de guerre ouverte avec le mouvement pro-iranien.

L'armée israélienne affirme viser principalement des membres du Hezbollah ou ses infrastructures, et maintient des troupes dans cinq zones frontalières du sud du Liban.

Elle a annoncé avoir frappé lundi "plusieurs installations de stockage d'armes du Hezbollah dans le sud du Liban", ajoutant que l'une des cibles se trouvait "au coeur d'une zone civile".

Tôt lundi, le ministère libanais de la Santé a indiqué qu'une frappe israélienne sur la localité d'Ansariyeh, dans le sud du pays, avait fait un mort et quatre blessés. Une autre frappe sur Qleileh, a en outre fait quatre blessés, selon le ministère.

L'armée israélienne a dit avoir tué un agent qui "participait à des tentatives de réhabilitation des infrastructures militaires du Hezbollah" à Ansariyeh.

Selon l'agence libanais de presse ANI, elle a frappé sans avertissement des véhicules près de ces deux zones.

L'armée israélienne avait appelé lundi les habitants de deux villages, Kfar Tibnit et Ain Qana, à évacuer leurs maisons, avertissant qu'elle allait frapper des "infrastructures" militaires du Hezbollah. ANI a ensuite fait état de frappes dans les deux localités.

Sous forte pression américaine et par crainte d'une intensification des frappes israéliennes, le Liban s'est engagé, comme prévu par l'accord de cessez-le-feu, à désarmer le Hezbollah.

L'armée libanaise a récemment annoncé avoir démantelé les structures militaires du mouvement chiite entre la frontière israélienne et le fleuve Litani, à une trentaine de kilomètres plus au nord.

De la fumée s'élève après une frappe israélienne sur le village de Kfar Tibnit, dans le sud du Liban, le 2 février 2026 ( AFP / Rabih DAHER )

Israël y a vu un premier pas mais insuffisant, et accuse le Hezbollah, qui a rejeté les appels à abandonner ses armes, de se réarmer.

Plus de 360 personnes ont été tuées par des frappes israéliennes au Liban depuis le cessez-le-feu, selon un bilan de l'AFP basé sur les statistiques du ministère libanais de la Santé.