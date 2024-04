LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Identiv, Levi Strauss, entreprises du secteur du cannabis

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 3 avril - Les principaux indices de Wall Street ont progressé mercredi après que les données plus faibles que prévu du secteur des services aient soulagé les investisseurs inquiets de voir la Réserve fédérale adopter une approche prudente en matière d'assouplissement monétaire en raison de la résilience de l'économie américaine. .N A 13:46 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,14% à 39 226,61. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,36% à 5 224,45 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,49% à 16 320,81. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** GE Aerospace GE.N , en hausse de 7,9% ** NRG Energy NRG.N , en hausse de 6,1% ** Caesars Entertainment CZR.O , en hausse de 3,8% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Ulta Beauty Inc ULTA.O , en baisse de 14,5% ** Intel Corp INTC.O , en baisse de 7,3% ** Estee Lauder EL.N , en baisse de 4,3% Les trois principales valeurs du NYSE .PG.N en hausse: ** BP Prudhoe Bay Royalty Trust BPT.N , en hausse de 15,6% Les trois premiers perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** GCT Semiconductor Holding GCTS.N , en baisse de 63,2% ** Better Choice Company BTTR.N , en baisse de 22,4% ** Indonesia Energy Corporation INDO.N , en baisse de 15,1% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** ARCA Biopharma ABIO.O , en hausse de 78,4% ** Eiger BioPharmaceuticals EIGR.O , en hausse de 61,5% ** Aurora Cannabis ACB.O , en hausse de 39,5% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** DigiAsiaCorp FAAS.O , en baisse de 42,6% ** Intel Corp INTC.O : en baisse de 7,3% BUZZ - chute suite à l'aggravation des pertes d'exploitation nL3N3GC1R1 ** Vanda Pharmaceuticals Inc VNDA.O : hausse de 35,0% BUZZ - Hausse après l'approbation d'un médicament contre les troubles bipolaires par la FDA américaine nL3N3GC20K ** Dave & Buster's Entertainment Inc PLAY.O : + 11,5 % BUZZ - Dépasse son plus haut niveau depuis six ans grâce à la croissance des marges au quatrième trimestre nL3N3GC2UA ** Blue Owl Capital Inc OWL.N : +4,8% BUZZ - Hausse après un accord de 750 millions de dollars pour l'achat de l'assureur Kuvare nL3N3GA29Z ** Wolfspeed Inc WOLF.N : baisse de 4,5% BUZZ - Chute après que Wells Fargo ait revu à la baisse sa notation et réduit ses prévisions nL3N3GC273 ** Casa Systems Inc CASA.O : - 81,8% BUZZ - Les actions chutent alors que la société entame un processus de faillite nL3N3GC2CK ** Cal-Maine Foods Inc CALM.O : + 3,2 % BUZZ - En hausse grâce à l'amélioration de la demande d'oeufs au 3ème trimestre nL3N3GC2AK ** Signet Jewelers Ltd SIG.N : +9,8% BUZZ - Hausse après avoir revu à la hausse les prévisions de bénéfices annuels nL3N3GC2S1 ** Lenz Therapeutics Inc LENZ.O : +0,6% BUZZ - Des médicaments contre les maladies de l'oeil réussissent dans les dernières phases d'essais nL3N3GC2W3 ** Kintara Therapeutics Inc KTRA.O : + 61,4 % BUZZ - Doublement des plans de fusion avec TuHURA Biosciences nL3N3GC2SW ** Arcadium Lithium PLC ALTM.N : + 5,6 % BUZZ - Gains après que Raymond James ait relevé le prix de l'action à 'strong buy' nL3N3GC2ZU ** Lightspeed Commerce Inc LSPD.N : +4,5% BUZZ - Les actions de Lightspeed Commerce cotées en bourse aux Etats-Unis augmentent suite à des suppressions d'emplois et aux perspectives pour 2024 nL3N3GC2KU ** ARCA Biopharma Inc ABIO.O : + 78,4% BUZZ - La fusion avec Oruka Therapeutics fait grimper le cours de l'action nL3N3GC30F ** Aldeyra Therapeutics Inc ALDX.O : + 14,1 % BUZZ - Hausse après le relèvement de la note d'Oppenheimer à " surperformer " nL3N3GC2MK ** Fluence Energy Inc FLNC.O : +2,9% BUZZ - Hausse après que Raymond James ait relevé sa note à "surperformer" nL3N3GC2ZG ** Spotify Technology SA SPOT.N : +6,6% BUZZ - Hausse suite à l'annonce d'une augmentation des prix sur certains marchés nL3N3GC2U0 ** MoneyLion Inc ML.N : +7,3% BUZZ - Hausse après que Needham ait initié une couverture à 'buy' nL3N3GA2M0 ** American Battery Technology Co ABAT.O : +14,6% BUZZ - Hausse suite à l'obtention d'un crédit d'impôt de 20 millions de dollars nL3N3GC2W4 ** SPAR Group Inc SGRP.O : hausse de 14,5% BUZZ - Hausse suite à un nouveau programme de rachat d'actions nL3N3GC2UV ** Ulta Beauty Inc ULTA.O : baisse de 14,5 ** e.l.f. Beauty Inc ELF.N : baisse de 10,6 *coty Inc COTY.N : baisse de 5,2% * Sally Beauty Holdings Inc ** Sally Beauty Holdings Inc SBH.N : - 5,9 % BUZZ - Baisse après l'avertissement sur le ralentissement du 1er trimestre nL3N3GC2Z2 ** Levi Strauss & Co LEVI.N : +0,9 BUZZ - Les résultats s'envolent nL2N3GC1IH ** Identiv Inc INVE.O : baisse de 18,2 BUZZ - baisse après l'annonce d'un changement de directeur général et d'un accord pour la vente de l'activité de sécurité nL3N3GC389 ** Globe Life Inc GL.N : -1,2 BUZZ - Le vendeur à découvert Koppikar considère l'assureur comme une cible 'attrayante' nL3N3GC30W ** Aurora Cannabis Inc ACB.O : + 39,5 *canopy Growth Corp CGC.O : hausse de 6,5% * Tilray Brands Inc ACB.O : hausse de 39,5% ** Tilray Brands Inc TLRY.O : hausse de 13,6% BUZZ - Les entreprises canadiennes du cannabis gagnent sur la possibilité d'une réduction des taxes dans le budget de la semaine prochaine nL3N3GC3BL Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 0,53 communication Consommation .SPLRCD en hausse de 0,37 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,98 Energie .SPNY en hausse de 0,73 Finance .SPSY en hausse de 0,17 Santé .SPXHC en hausse de 0,17 Industrie .SPLRCI en hausse de 0,73 Technologies de .SPLRCT en hausse de 0,60 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,67 Immobilier .SPLRCR en hausse de 0,12 Services publics .SPLRCU en baisse de 0,10