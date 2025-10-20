LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Glaukos, Reddit, Micron

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - Les contrats à terme de Wall Street ont légèrement augmenté lundi, les investisseurs attendant les résultats des grandes entreprises et un rapport sur l'inflation retardé qui pourrait déclencher de nouveaux mouvements sur le marché plus tard cette semaine

** SLB NV SLB.N :

BUZZ - Le titre progresse après que Piper Sandler a relevé sa recommandation, citant des signes de reprise saoudienne

** Cooper Companies Inc COO.O :

BUZZ - Le titre gagne après des informations selon lesquelles Jana Partners a accru sa participation nL4N3W107E

** Prologis Inc PLD.N :

BUZZ - BMO relève la note de Prologis à "performance de marché" et augmente son objectif de cours nL4N3W107D

** Cleveland-Cliffs Inc CLF.N :

BUZZ - Résultats mitigés pour le troisième trimestre, hausse des actions nL4N3W108G

** Boeing Co BA.N :

BUZZ - Les actions augmentent suite à l'approbation de la FAA pour augmenter la production du 737 MAX nL4N3W108F

** Planet Labs PBC PL.N :

BUZZ - L'action monte après que Needham a relevé son objectif de cours nL4N3W107Z

** WW International Inc WW.O :

BUZZ - Le titre bondit suite à un partenariat avec la pharmacie Amazon pour la livraison de médicaments pour la perte de poids nL4N3W1093

** Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc CRBP.O :

BUZZ - Le titre bondit après les premières données d'une thérapie anticancéreuse nL4N3W109G

** Ideaya Biosciences Inc IDYA.O :

BUZZ - Le titre progresse après que la combinaison de médicaments a montré un bénéfice de survie dans un essai sur un cancer rare de l'œil nL4N3W108H

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Microstrategy Inc MSTR.O : ** Robinhood Markets Inc <HOOD.O >:

** Riot Platforms Inc RIOT.O :

BUZZ - Les valeurs cryptographiques augmentent alors que le bitcoin grimpe pour la troisième journée nL4N3W10AU

** USA Rare Earth Inc USAR.O :

BUZZ - William Blair initie une couverture sur USA Rare Earth; les actions augmentent nL4N3W10FJ