LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-General Motors, Caterpillar, Medtronic

19 août - Les principaux indices de Wall Street ont ouvert en demi-teinte mardi, les investisseurs évaluant les résultats du distributeur Home Depot pour en savoir plus sur la santé du consommateur américain et attendant une conférence clé de la Réserve fédérale prévue plus tard dans la semaine. .N

** Intel Corp < INTC.O >:

BUZZ - Les actions augmentent en pré-marché grâce à l'investissement de SoftBank nL4N3UB0E7

** Palo Alto Networks Inc < PANW.O >:

BUZZ - Les actions se redressent grâce à des prévisions de revenus optimistes nL4N3UB0GR

** Merck & Co Inc < MRK.N >:

BUZZ - Barclays réduit Merck à 'poids égal', citant de multiples risques avant le CMD nL8N3UB06G

** Home Depot Inc < HD.N >:

BUZZ - Les résultats trimestriels ne sont pas à la hauteur des attentes nL6N3UB0GB

** Medtronic PLC < MDT.N >:

BUZZ - Ajout d'administrateurs après une prise de participation importante d'Elliott, les actions augmentent

** TeraWulf Inc < WULF.O >:

BUZZ - La vente d'une dette convertible de 850 millions de dollars suite à l'accord avec Google a été suivie d'une baisse

** Viking Therapeutics Inc < VKTX.O >:

BUZZ - Un médicament oral contre l'obésité atteint l'objectif d'une étude à mi-parcours, les actions chutent

** Peabody Energy Corp < BTU.N >:

BUZZ - L'action monte après avoir mis fin à l'acquisition prévue avec Anglo American nL3N3PJ1I8

** Black Hills Corp < BKH.N >:

BUZZ - baisse suite à l'acquisition de NorthWestern Energy pour 3,6 milliards de dollars nL4N3UB0QG

** General Motors Co < GM.N >:

BUZZ - Wedbush relève le PT de GM en raison d'une meilleure stratégie d'atténuation des tarifs douaniers nL4N3UB0R9

** Caterpillar Inc < CAT.N >:

BUZZ - Remontée après qu'Evercore ait relevé la note, le PT

** Tegna Inc < TGNA.N >:

BUZZ - Remonte après avoir accepté le rachat par Nexstar pour 3,54 milliards de dollars nL4N3UB0R0

** Old Republic International Corp < ORI.N >:

BUZZ - Remontée après un nouveau plan de rachat de 750 millions de dollars nL4N3UB0S4

** Alliant Energy Corp < LNT.O >:

BUZZ - Jefferies relève le PT d'Alliant Energy en raison de la croissance des centres de données et des perspectives de bénéfices nL4N3UB0MZ

** PTC Therapeutics Inc < PTCT.O >:

BUZZ - La FDA refuse d'approuver un médicament contre les maladies génétiques nL4N3UB0TK

** Evolent Health Inc < EVH.N >:

BUZZ - baisse après une offre de dette convertible de 145 millions de dollars nL6N3UB0KN