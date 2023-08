LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Futu Holdings, Build-A-Bear Workshop, Mineurs de cuivre

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 Les principaux indices de Wall Street ont chuté jeudi, alors que l'impulsion initiale donnée par les prévisions brillantes de Nvidia s'est évanouie et que les investisseurs sont devenus prudents avant le discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell plus tard dans la semaine, qui fournira des indices sur la trajectoire des taux d'intérêt. .N À 13:36 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,70% à 34 232,55. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 0,81% à 4 400,02 et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 1,14% à 13 564,41. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Nvidia Corp NVDA.O , en hausse de 2,9 % ** Autodesk Inc ADSK.O , en hausse de 2,8 % ** Prudential Financial PRU.N , en hausse de 2 % Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Dollar Tree Inc DLTR.O , en baisse de 11,5 % ** Advanced Micro Devices AMD.O , en baisse de 7,2 % ** Enphase Energy ENPH.O , en baisse de 6,2 % Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** Electriq Power Holdings ELIQ.N , en hausse de 105,4 % ** TDCX Inc TDCX.N , en hausse de 29,1 % ** Guess? GES.N , en hausse de 25,5 % Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** AMC Entertainment Holdings AMC.N , en baisse de 28 % ** Evolve Transition Infrastructure SNMP.N , en baisse de 17,5 % ** Unifi Inc UFI.N , en baisse de 15,2 % Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** Bruush Oral Care BRSH.O , + 64,2 % ** VinFast Auto VFS.O , + 34,1 % ** Backblaze BLZE.O , + 21,4 % Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O : ** Lendway Inc LDWY.O , en baisse de 24,6 % ** BTC Digital METX.O , en baisse de 22,8 % ** Petco Health and Wellness Company WOOF.O , en baisse de 20,9 % ** Boeing Co BA.N : baisse de 4,0% BUZZ - Baisse après le dernier problème de qualité du 737 MAX qui pourrait ralentir les livraisons d'avions nL4N3A52OF ** Splunk Inc SPLK.O : en hausse de 13,1 BUZZ - Hausse des prévisions de chiffre d'affaires pour le 3ème trimestre nL4N3A52TU ** United States Seel Corp X.N : baisse de 2,6% BUZZ - baisse suite au retrait de l'offre d'achat d'Esmark nL4N3A52WO ** NetEase Inc NTES.O : baisse de 4,3 BUZZ - Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre est inférieur aux attentes nL4N3A5323 ** Autodesk Inc ADSK.O : + 2,8 BUZZ - RBC relève les prévisions d'Autodesk en raison d'une forte demande nL4N3A52T7 ** Guess Inc GES.N : + 25,5 BUZZ - Hausse des prévisions de bénéfices pour l'année fiscale nL4N3A5356 ** Dollar Tree Inc DLTR.O : baisse de 11,5 BUZZ - Le titre atteint son plus bas niveau depuis plus d'un an après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices nL4N3A546C ** Societal CDMO Inc SCTL.O : baisse de 31,4 BUZZ - Glisse sur le projet d'offre publique nL4N3A5374 ** Petco Health and Wellness Co Inc WOOF.O : moins 20,9 BUZZ - La perte du 2ème trimestre a atteint son plus bas niveau historique, la demande étant faible nL4N3A53RH ** Hain Celestial Group Inc HAIN.O : moins 0,6% BUZZ - Chute suite aux résultats décevants du 4ème trimestre nL4N3A53DT ** Medtronic PLC MDT.N : baisse de 2,9% BUZZ - Baisse suite au vote d'un panel de la FDA contre l'utilisation d'un dispositif de traitement de la pression sanguine nL4N3A52KD ** Aurora Acquisition Corp BETR.O : baisse de 93,5% BUZZ - Better, le banque hypothécaire soutenu par Softbank, plonge de 95% après des débuts difficiles nL1N3A51VW ** Estee Lauder Companies Inc EL.N : baisse de 0,9 BUZZ - Baisse après que Bernstein ait réduit le PT nL4N3A53GG ** SharkNinja Inc SN.N : + 11,5 BUZZ - Hausse des ventes au 2ème trimestre nL4N3A53IV ** Fox Factory Holding Corp FOXF.O : +0,9 BUZZ - BofA Global Research relève le PT de Fox Factory sur la base d'une forte dynamique des ventes nL4N3A53NA ** Vizio Holding Corp VZIO.N : baisse de 8,9 BUZZ - Baisse après le double abaissement de la note de BofA, hausse de l'estimation de la valeur nL4N3A53MM ** Taysha Gene Therapies Inc TSHA.O : + 5,0 BUZZ - Hausse grâce à l'étiquette 'fast-track' de la FDA pour une thérapie contre les troubles cérébraux nL4N3A53QJ ** LumiraDx Ltd LMDX.O : baisse de 5,9 BUZZ - baisse suite à une perte plus importante que prévu nL4N3A53IK ** T-Mobile US Inc TMUS.O : baisse de 2,0 BUZZ - Suppression de 5 000 emplois, baisse des actions nL4N3A53SU ** EOG Resources Inc EOG.N : moins 0,7 BUZZ - L'action chute après que le courtier TPH l'ait rétrogradée à 'hold' nL4N3A53V1 ** Devon Energy Corp DVN.N : baisse de 0,4 BUZZ - Chute après que le courtier TPH ait rétrogradé l'action à 'conserver' nL4N3A53T1 ** Royal Bank of Canada RY.N : +1,3 BUZZ - Hausse après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du 3ème trimestre nL4N3A53M0 ** Banque Toronto-Dominion TD.N : en baisse de 2,3 BUZZ - Baisse après avoir manqué les estimations de bénéfices pour le 3ème trimestre nL4N3A53WB ** Futu Holdings Ltd FUTU.O : +2,4% BUZZ - En hausse suite à la publication d'un chiffre d'affaires supérieur à celui du T2 nL4N3A53GO ** KeyCorp KEY.N : +1,1% ** UMB Financial Corp UMBF.O : + 0,8% ** Valley National Bancorp VLY.O : + 0,2% BUZZ - Les valeurs bancaires touchées par l'abaissement de la note de S&P sont en tête de la reprise nL4N3A53ZJ ** Burlington Stores Inc BURL.N : baisse de 9,0 BUZZ - baisse après avoir revu à la baisse ses prévisions pour l'année fiscale nL4N3A53ZL ** OSI Systems Inc OSIS.O : hausse de 12,7 BUZZ - Gains sur les résultats du 4ème trimestre nL4N3A540Q *rio Tinto PLC RIO.N : baisse de 1.5% * BHP Group Ltd BHP.N : baisse de 1.5% ** BHP Group Ltd BHP.N : baisse de 2,7% ** Southern Copper Corp SCCO.N : baisse de 2,7% BUZZ - Les mineurs de cuivre chutent à cause d'un malaise sur la croissance mondiale, les taux nL4N3A5413 ** Build-A-Bear Workshop Inc BBW.N : + 12,5 BUZZ - Hausse du chiffre d'affaires et des bénéfices au 2ème trimestre nL4N3A549J Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 1,32% communication Consommation .SPLRCD en baisse de 1,37 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,52 Energie .SPNY en baisse de 0,13 Finance .SPSY en baisse de 0,09 Santé .SPXHC en baisse de 0,57 Industrie .SPLRCI en baisse de 0,69 Technologies de .SPLRCT en baisse de 1,25 l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 0,25 % Immobilier .SPLRCR en baisse de 0,23 Services publics .SPLRCU en baisse de 0,38