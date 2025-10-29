LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Fiserv, Centene, Hormel Foods

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ





29 octobre - La bourse de Wall Street s'apprêtait à ouvrir en hausse mercredi, Nvidia se rapprochant d'une valorisation de 5 000 milliards de dollars, tandis que les investisseurs attendaient une baisse attendue des taux d'intérêt de la Réserve fédérale et une vague de résultats dans le secteur des grandes entreprises technologiques. .N

** Bloom Energy Corp BE.N :

BUZZ - Le titre bondit suite à la publication des résultats du troisième trimestre et à l'augmentation de la demande d'électricité en provenance de l'IA nL6N3WA0J6

** Verizon Communications Inc VZ.N :

BUZZ - Hausse des résultats trimestriels, augmentation du nombre d'abonnés nL4N3WA12Q

** Caterpillar Inc CAT.N :

BUZZ - Les actions augmentent suite à la publication d'un bénéfice trimestriel et d'un chiffre d'affaires supérieurs aux attentes nL4N3WA108

** Newmont Corp NEM.N : ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Kinross Gold Corp KGC.N : BUZZ - Les mineurs d'or gagnent alors que les investisseurs attendent la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, le discours de Powell nL4N3WA0VW

** Caesars Entertainment Inc CZR.O :

BUZZ - Chute après une perte plus importante au troisième trimestre nL6N3WA0J4

** Boeing Co BA.N :

BUZZ - Baisse, charge de 5 milliards de dollars sur les retards du programme de jet 777X nL4N3WA1E7

** Nvidia Corp NVDA.O :

BUZZ - La valeur du marché approche les 5 000 milliards de dollars après un accord avec le gouvernement américain

nL6N3WA0KP

** Seagate Technology Holdings PLC STX.O :

BUZZ - Augmentation des prévisions pour le T2 nL4N3WA0X3

** TE Connectivity PLC TEL.N :

BUZZ - Augmentation des prévisions de bénéfices pour le premier trimestre nL4N3WA12R

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EVX.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N : BUZZ - Les mineurs d'argent gagnent alors que les investisseurs attendent la décision de la Fed, le discours de Powell

nL4N3WA139

** Stride Inc LRN.N :

BUZZ - Les difficultés d'inscription et les prévisions de revenus pour l'année fiscale sont à l'origine de la chute des cours nL6N3WA0LP

** Centene Corp CNC.N :

BUZZ - Augmentation du bénéfice trimestriel surprise

nL4N3WA13F

** Generac Holdings Inc GNRC.N :

BUZZ - chute après que le bénéfice du troisième trimestre ait manqué les estimations nL4N3WA122

** Micron Technology Inc MU.O :

BUZZ - Remontée après que SK Hynix ait signalé un "supercycle" prolongé pour les puces mémoire nL6N3WA0MK

** Jamf Holding Corp JAMF.O :

BUZZ - Sursaut après l'accord de 2,2 milliards de dollars avec Francisco Partners nL4N3WA1B0

** BridgeBio Pharma Inc BBIO.O :

BUZZ - Augmentation de la valeur de son médicament contre les maladies génétiques, qui a atteint ses objectifs lors d'un essai clinique de phase avancée nL4N3WA1AT

** Rio Tinto PLC RIO.N : ** BHP Group Ltd BHP.N : ** Southern Copper Corp SCCO.N : ** Freeport-McMoRan Inc FCX.N : BUZZ - Les mineurs de cuivre augmentent alors que le métal atteint un record en raison d'une pénurie d'approvisionnement

nL4N3WA1CK

** Perpetua Resources Corp PPTA.O :

BUZZ - Hausse après une vente d'actions de 71 millions de dollars et un placement privé d'Agnico Eagle nL6N3WA0OC

** Kraft Heinz Co KHC.O :

BUZZ - Baisse des prévisions de ventes et de bénéfices annuels nL6N3WA0OK

** Etsy Inc ETSY.N :

BUZZ - Chute après un changement de directeur général et des ventes de base plus faibles que prévu nL6N3WA0P4

** Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O :

BUZZ - Sursaut après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du troisième trimestre nL4N3WA1F8

** Fiserv Inc FI.N :

BUZZ - plonge après la révision à la baisse des prévisions pour l'année fiscale nL4N3WA1K9

** Amplify Energy Corp AMPY.N :

BUZZ - Gains sur la vente d'actifs dans l'est du Texas

nL4N3WA1CE

** American Electric Power Company Inc AEP.O :

BUZZ - Gains sur l'augmentation du plan de capex

nL4N3WA1GP

** Fortive Corp FTV.N :

BUZZ - Hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels nL4N3WA1HZ

** TeraWulf Inc WULF.O :

BUZZ - baisse après avoir dévoilé une offre d'obligations convertibles de 500 millions de dollars pour un centre de données au Texas nL6N3WA0Q5

** Hormel Foods Corp HRL.N :

BUZZ - chute après une réduction des prévisions de bénéfices pour le quatrième trimestre; annonce d'un changement de directeur financier nL6N3WA0OR

** GE Healthcare Technologies Inc GEHC.O :

BUZZ - Remontée après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations nL4N3WA183

** Vita Coco Company Inc COCO.O :

BUZZ - En hausse après que la société ait augmenté ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la demande d'eau de coco nL6N3WA0QZ