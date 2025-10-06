 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 972,66
-1,35%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Figure Technology, Spruce Biosciences, Verizon
information fournie par Reuters 06/10/2025 à 15:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté lundi, s'appuyant sur les gains de la semaine dernière, alors qu'une vague de transactions liées à l'intelligence artificielle et des tendances plus souples sur le marché du travail ont renforcé les attentes d'une réduction des taux d'intérêt. .N

** Klarna Group PLC < KLAR.N >:

BUZZ - Les courtiers commencent à couvrir Klarna à la fin de la période de silence nL3N3VN0CU

** Tesla Inc < TSLA.O >:

BUZZ - En hausse après le teasing de l'événement de mardi

nL3N3VN0D7

** Critical Metals Corp < CRML.O >:

BUZZ - En hausse suite à l'annonce d'une prise de participation de l'administration Trump dans le capital de Critical Metals Corp nL3N3VN0DC

** Micron Technology Inc < MU.O >:

BUZZ - Les actions bondissent, Morgan Stanley parie sur le boom des puces mémoire nL3N3VN0DM

** Coinbase Global Inc < COIN.O >: ** Bitfarms Ltd < BITF.O >:

** Riot Platforms Inc < RIOT.O >:

** Marathon Digital Holdings Inc < MARA.O >:

BUZZ - Les valeurs liées aux crypto-monnaies augmentent en suivant les gains du bitcoin nL3N3VN0DO

** Newmont Corp < NEM.N >:

** Gold Fields Ltd < GFI.N >: ** AngloGold Ashanti PLC < AU.N >: ** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >:

BUZZ - Les mineurs d'or augmentent alors que le lingot dépasse pour la première fois le niveau clé de 3 900 $

nL3N3VN0FT

** Firefly Aerospace Inc < FLY.O >:

BUZZ - Les actions montent en flèche suite à l'accord avec SciTec nL3N3VN0HC

** Comerica Inc < CMA.N >:

BUZZ - Les actions montent en flèche après l'accord de 10,9 milliards de dollars de Fifth Third pour l'acquisition de la banque nL3N3VN0II

** RTX Corp < RTX.N >:

BUZZ - Bernstein relève l'objectif de cours de RTX en raison de la forte demande dans le secteur de la défense nL3N3VN0IU

** Advanced Micro Devices Inc < AMD.O >:

BUZZ - L'annonce d'un accord pluriannuel avec OpenAI a fait bondir l'action nL3N3VN0JS

** Bath & Body Works Inc < BBWI.N >:

BUZZ - baisse après que JPMorgan ait rétrogradé l'action à 'neutre' et réduit son objectif de cours nL3N3VN0H0

** Occidental Petroleum Corp < OXY.N >:

BUZZ - BofA relève l'objectif de cours d'Occidental après la vente de son unité chimique à Berkshire nL3N3VN0GV

** Skye Bioscience Inc < SKYE.O >:

BUZZ - Chute d'un médicament pour la perte de poids qui n'atteint pas son objectif principal lors d'une étude de phase intermédiaire nL3N3VN0LJ

** Dragonfly Energy Holding Corp < DFLI.O >:

BUZZ - chute suite à une offre d'actions de 25 millions de dollars à prix fortement réduit nL6N3VN0HX

** Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada < CNI.N >: ** Canadian Pacific Kansas City Ltd < CP.N >:

BUZZ - Stephens reprend la couverture des opérateurs ferroviaires canadiens nL3N3VN0M7

** Figure Technology Solutions Inc < FIGR.O >:

BUZZ - Les courtiers commencent à couvrir Figure Technology à la fin de la période de silence nL3N3VN0IE

** Spruce Biosciences Inc < SPRB.O >:

BUZZ - La société monte en flèche après l'attribution par la FDA de l'étiquette de " thérapie révolutionnaire " à un médicament contre les troubles génétiques nL3N3VN0MZ

** J.B. Hunt Transport Services Inc < JBHT.O >:

BUZZ - Stephens réduit son objectif de cours sur J.B. Hunt en raison de la faiblesse des perspectives intermodales

nL3N3VN0ND

** Verizon Communications Inc < VZ.N >:

BUZZ - Le titre progresse après la nomination d'un nouveau CEO nL3N3VN0ON

** Packaging Corp of America PKG.N : BUZZ - Citi relève l'objectif de cours de Packaging Corp of America en raison d'un meilleur potentiel de bénéfices

nL3N3VD0JV

Véhicules électriques

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
208,6400 USD NASDAQ +26,70%
ANGLOGOLD ASH
75,150 USD NYSE +2,48%
BATH&BODY WORKS
25,735 USD NYSE -0,58%
BITFARMS
3,4300 USD NASDAQ +13,95%
BTC/USD
124 897,8414 USD CryptoCompare +1,99%
CANADIAN PACIFIC
77,340 USD NYSE -0,34%
COINBASE GLB RG-A
387,3800 USD NASDAQ +1,94%
COMERICA INC
79,500 USD NYSE +12,67%
CRML
13,8200 USD NASDAQ +73,18%
DRAGON ENER HLDG
1,3699 USD NASDAQ -27,52%
FIGURE TECH RG-A
42,1100 USD NASDAQ +4,49%
FIREFLY
29,5500 USD NASDAQ +7,96%
GOLD FIELDS SP ADR
42,465 USD NYSE +0,72%
Gaz naturel
3,32 USD NYMEX -0,36%
HARMONY GOLD SP ADR
18,625 USD NYSE +2,42%
J.B.HUNT TRANSP
136,7150 USD NASDAQ -0,90%
MARA HLDGS
19,7370 USD NASDAQ +4,87%
MICRON TECHNOLOGY
194,2000 USD NASDAQ +3,39%
NEWMONT
88,550 USD NYSE +1,95%
OCCIDENTAL PETROLEUM
45,360 USD NYSE +1,15%
PACKAGING CORP A
212,060 USD NYSE -1,19%
Pétrole Brent
65,39 USD Ice Europ +1,60%
Pétrole WTI
61,67 USD Ice Europ +1,61%
RIOT PLATFORMS
20,9685 USD NASDAQ +7,86%
RTX
168,458 USD NYSE +1,13%
SKYE BIOSCIENCE
12,8100 USD OTCBB 0,00%
SKYE BIOSCIENCE
2,8000 USD OTCBB +12,00%
SKYE BIOSCIENCE
2,1292 USD NASDAQ -55,17%
TESLA
441,3700 USD NASDAQ +2,68%
VERIZON COMM
42,340 USD NYSE -3,06%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • GE AEROSPACE : L'indécision domine
    GE AEROSPACE : L'indécision domine
    information fournie par TEC 06.10.2025 16:08 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Une puce de Nvidia, aussi appelée GPU (Graphic processing unit), le 23 février 2024 ( AFP / JOEL SAGET )
    Puces: la concurrence s'anime derrière Nvidia dans la course à l'IA
    information fournie par AFP 06.10.2025 16:02 

    La révolution de l'intelligence artificielle (IA) générative a aiguisé les appétits des concurrents de Nvidia , qui cherchent à rattraper leur retard sur le géant des puces dédiées à l'IA. Inconnu du grand public il y a encore trois ans, Nvidia affiche aujourd'hui ... Lire la suite

  • Le siège de TotalEnergies, à la Défense. (Crédit: / Adobe Stock)
    TotalEnergies et Veolia renforcent leur coopération environnementale
    information fournie par Zonebourse 06.10.2025 15:53 

    TotalEnergies et Veolia indiquent avoir signé un protocole d'accord pour intensifier leur coopération dans la transition énergétique et l'économie circulaire, en ligne avec leurs démarches de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et d'empreinte ... Lire la suite

  • Un homme marche à Wall Street devant la Bourse de New York
    Wall Street ouvre en hausse, les yeux rivés sur l'IA
    information fournie par Reuters 06.10.2025 15:47 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, malgré le "shutdown" qui entre dans son sixième jour sans accord budgétaire en vue, alors que les investisseurs concentrent leur attention sur les valeurs de l'intelligence artificielle (IA). Dans les premiers échanges, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank