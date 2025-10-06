information fournie par Reuters • 06/10/2025 à 15:18

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Figure Technology, Spruce Biosciences, Verizon

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont augmenté lundi, s'appuyant sur les gains de la semaine dernière, alors qu'une vague de transactions liées à l'intelligence artificielle et des tendances plus souples sur le marché du travail ont renforcé les attentes d'une réduction des taux d'intérêt. .N

** Klarna Group PLC < KLAR.N >:

BUZZ - Les courtiers commencent à couvrir Klarna à la fin de la période de silence nL3N3VN0CU

** Tesla Inc < TSLA.O >:

BUZZ - En hausse après le teasing de l'événement de mardi

** Critical Metals Corp < CRML.O >:

BUZZ - En hausse suite à l'annonce d'une prise de participation de l'administration Trump dans le capital de Critical Metals Corp nL3N3VN0DC

** Micron Technology Inc < MU.O >:

BUZZ - Les actions bondissent, Morgan Stanley parie sur le boom des puces mémoire nL3N3VN0DM

** Coinbase Global Inc < COIN.O >: ** Bitfarms Ltd < BITF.O >:

** Riot Platforms Inc < RIOT.O >:

** Marathon Digital Holdings Inc < MARA.O >:

BUZZ - Les valeurs liées aux crypto-monnaies augmentent en suivant les gains du bitcoin nL3N3VN0DO

** Newmont Corp < NEM.N >:

** Gold Fields Ltd < GFI.N >: ** AngloGold Ashanti PLC < AU.N >: ** Harmony Gold Mining Co Ltd < HMY.N >:

BUZZ - Les mineurs d'or augmentent alors que le lingot dépasse pour la première fois le niveau clé de 3 900 $

** Firefly Aerospace Inc < FLY.O >:

BUZZ - Les actions montent en flèche suite à l'accord avec SciTec nL3N3VN0HC

** Comerica Inc < CMA.N >:

BUZZ - Les actions montent en flèche après l'accord de 10,9 milliards de dollars de Fifth Third pour l'acquisition de la banque nL3N3VN0II

** RTX Corp < RTX.N >:

BUZZ - Bernstein relève l'objectif de cours de RTX en raison de la forte demande dans le secteur de la défense nL3N3VN0IU

** Advanced Micro Devices Inc < AMD.O >:

BUZZ - L'annonce d'un accord pluriannuel avec OpenAI a fait bondir l'action nL3N3VN0JS

** Bath & Body Works Inc < BBWI.N >:

BUZZ - baisse après que JPMorgan ait rétrogradé l'action à 'neutre' et réduit son objectif de cours nL3N3VN0H0

** Occidental Petroleum Corp < OXY.N >:

BUZZ - BofA relève l'objectif de cours d'Occidental après la vente de son unité chimique à Berkshire nL3N3VN0GV

** Skye Bioscience Inc < SKYE.O >:

BUZZ - Chute d'un médicament pour la perte de poids qui n'atteint pas son objectif principal lors d'une étude de phase intermédiaire nL3N3VN0LJ

** Dragonfly Energy Holding Corp < DFLI.O >:

BUZZ - chute suite à une offre d'actions de 25 millions de dollars à prix fortement réduit nL6N3VN0HX

** Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada < CNI.N >: ** Canadian Pacific Kansas City Ltd < CP.N >:

BUZZ - Stephens reprend la couverture des opérateurs ferroviaires canadiens nL3N3VN0M7

** Figure Technology Solutions Inc < FIGR.O >:

BUZZ - Les courtiers commencent à couvrir Figure Technology à la fin de la période de silence nL3N3VN0IE

** Spruce Biosciences Inc < SPRB.O >:

BUZZ - La société monte en flèche après l'attribution par la FDA de l'étiquette de " thérapie révolutionnaire " à un médicament contre les troubles génétiques nL3N3VN0MZ

** J.B. Hunt Transport Services Inc < JBHT.O >:

BUZZ - Stephens réduit son objectif de cours sur J.B. Hunt en raison de la faiblesse des perspectives intermodales

** Verizon Communications Inc < VZ.N >:

BUZZ - Le titre progresse après la nomination d'un nouveau CEO nL3N3VN0ON

** Packaging Corp of America PKG.N : BUZZ - Citi relève l'objectif de cours de Packaging Corp of America en raison d'un meilleur potentiel de bénéfices

