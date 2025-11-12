information fournie par Reuters • 12/11/2025 à 15:13

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-ExxonMobil, Yatra, Venture Global

12 novembre - Les principaux indices de Wall Street étaient prêts à ouvrir en hausse mercredi, les investisseurs se réjouissant de la fin probable de la plus longue fermeture du gouvernement américain, tandis que les perspectives de bénéfices optimistes d'Advanced Micro Devices ont ravivé l'optimisme autour de l'intelligence artificielle. .N

** ExxonMobil Corp XOM.N :

BUZZ - Les actions Esso en France grimpent alors que North Atlantic finalise l'achat de la participation d'ExxonMobil

** Advanced Micro Devices Inc AMD.O :

BUZZ - Monte après le dévoilement d'objectifs importants lors de la journée des analystes nL6N3WO0DI

** Venture Global Inc VG.N :

BUZZ - Hausse après un accord de 20 ans avec le japonais Mitsui pour la fourniture de GNL nL4N3WO0MG

** Lucid Group Inc LCID.O :

BUZZ - baisse après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 875 millions de dollars nL6N3WO0JP

** International Business Machines Corp IBM.N :

BUZZ - Hausse après l'annonce du processeur Quantum Nighthawk nL6N3WO0JM

** Kodiak Gas Services Inc KGS.N :

BUZZ - Baisse des actions après l'annonce de la réduction de la participation d'EQT nL6N3WO0KG

** Eli Lilly and Co LLY.N :

BUZZ - 'All In on Orforglipron': Citi augmente le PT de Lilly sur le potentiel de la pilule orale contre l'obésité

** USA Rare Earth Inc USAR.O :

BUZZ - Hausse après l'approbation de l'acquisition de LCM par les autorités britanniques nL6N3WO0LB

** Hudbay Minerals Inc HBM.N :

BUZZ - Chute après un manque aux prévisions pour les résultats du 3ème trimestre nL6N3WO0KX

** Clearwater Analytics Holdings Inc CWAN.N :

BUZZ - Hausse après un rapport de Bloomberg sur une vente potentielle nL6N3WO0JL

** Flex LNG Ltd FLNG.N :

BUZZ - Chute après l'annonce d'un manque à gagner au troisième trimestre nL4N3WO0S9

** V2X Inc VVX.N :

BUZZ - baisse après que le sponsor PE ait réduit sa participation nL6N3WO0LU

** FTC Solar Inc FTCI.O :

BUZZ - Forte hausse après un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions au troisième trimestre nL4N3TI0LB

** Polestar Automotive Holding UK PLC PSNY.O :

BUZZ - Chute suite à une perte plus importante au troisième trimestre et à un regroupement d'actions nL6N3WO0LO

** Alkermes PLC ALKS.O :

BUZZ - Hausse après qu'un médicament contre la narcolepsie ait atteint son objectif principal lors d'un essai clinique de phase intermédiaire nL6N3WO0MF

** Artiva Biotherapeutics Inc ARTV.O :

BUZZ - Hausse après des données préliminaires positives pour une nouvelle thérapie contre les maladies auto-immunes

** Cogent Biosciences Inc COGT.O :

BUZZ - Stable après une levée de fonds de 500 millions de dollars nL6N3WO0MG

** Valens Semiconductor Ltd VLN.N :

BUZZ - En hausse après un chiffre d'affaires du troisième trimestre supérieur aux prévisions et la nomination d'un nouveau directeur général nL6N3WO0MN

** Crown Crafts Inc CRWS.O :

BUZZ - En hausse après une augmentation des bénéfices au T2

** Centessa Pharmaceuticals PLC CNTA.O :

BUZZ - baisse suite à la vente de 250 millions de dollars d'actions nL6N3WO0N9

** Bath & Body Works Inc BBWI.N :

BUZZ - Raymond James rétrograde Bath & Body Works à 'market perform' nL6N3WO0MO

** CorMedix Inc CRMD.O :

BUZZ - En hausse après une augmentation des prévisions de revenus pour l'année fiscale nL4N3WO0VJ

** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Le directeur financier part à la retraite, les actions sont en hausse nL4N3WO0W5

** Biohaven Ltd BHVN.N :

BUZZ - baisse après la fixation du prix d'une transaction de 175 millions de dollars nL6N3WO0ND

** Arcos Dorados Holdings Inc ARCO.N :

BUZZ - en hausse après une réduction d'impôts qui a permis de battre le bénéfice du troisième trimestre nL6N3WO0NI

** Yatra Online Inc YTRA.O :

BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels optimistes

** Moleculin Biotech MBRX.O :

BUZZ - En hausse après un partenariat avec l'UNC pour étudier un nouveau traitement contre le cancer du pancréas

** Creative Realities Inc CREX.O :

BUZZ - chute après des résultats trimestriaux décevants

