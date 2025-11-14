LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Entreprises du secteur de l'énergie, Virgin Galactic, Gap

14 novembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont chuté vendredi, signalant un nouveau cycle de baisse à Wall Street après que les commentaires hawkish des responsables de la Réserve fédérale aient renforcé les doutes sur une réduction des taux d'intérêt en décembre. .N

** Cidara Therapeutics Inc CDTX.O :

BUZZ - Les actions doublent après l'annonce d'un accord de rachat par Merck

** Applied Materials Inc AMAT.O :

BUZZ - En baisse, prévoit une baisse des dépenses en Chine en 2026 en raison d'un resserrement des restrictions américaines



** Chevron Corp CVX.N : ** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** ConocoPhillips COP.N : ** Diamondback Energy Inc FANG.O :

BUZZ - X augmente après qu'une attaque ukrainienne ait endommagé un dépôt de pétrole russe

** MP Materials Corp MP.N :

BUZZ - J.P. Morgan relève la valeur de la société de terres rares MP Materials à "surpondérer" en raison de l'importance de la sécurité

** Virgin Galactic Holdings Inc SPCE.N :

BUZZ - Grimpe grâce à une perte réduite au 3ème trimestre



** Gap Inc GAP.N :

BUZZ - Augmente après que Jefferies ait relevé le titre à "acheter" en raison de la solidité de la marque