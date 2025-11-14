 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 108,70
-1,50%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Entreprises du secteur de l'énergie, Virgin Galactic, Gap
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 13:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

14 novembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont chuté vendredi, signalant un nouveau cycle de baisse à Wall Street après que les commentaires hawkish des responsables de la Réserve fédérale aient renforcé les doutes sur une réduction des taux d'intérêt en décembre. .N

** Cidara Therapeutics Inc CDTX.O :

BUZZ - Les actions doublent après l'annonce d'un accord de rachat par Merck nL6N3WQ0IY

** Applied Materials Inc AMAT.O :

BUZZ - En baisse, prévoit une baisse des dépenses en Chine en 2026 en raison d'un resserrement des restrictions américaines

nL4N3WQ0S7

** Chevron Corp CVX.N : ** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** ConocoPhillips COP.N : ** Diamondback Energy Inc FANG.O :

BUZZ - X augmente après qu'une attaque ukrainienne ait endommagé un dépôt de pétrole russe nL6N3WQ0JX

** MP Materials Corp MP.N :

BUZZ - J.P. Morgan relève la valeur de la société de terres rares MP Materials à "surpondérer" en raison de l'importance de la sécurité nL6N3WQ0JA

** Virgin Galactic Holdings Inc SPCE.N :

BUZZ - Grimpe grâce à une perte réduite au 3ème trimestre

nL6N3WQ0JD

** Gap Inc GAP.N :

BUZZ - Augmente après que Jefferies ait relevé le titre à "acheter" en raison de la solidité de la marque nL6N3WQ0M2

Valeurs associées

APPLIED MATERIALS
223,2300 USD NASDAQ -3,25%
CHEVRON
155,570 USD NYSE +1,44%
CIDARA THERAPEUT
105,9900 USD NASDAQ -1,05%
CONOCOPHILLIPS
89,430 USD NYSE +0,40%
DIAMONDBACK ENG
144,3800 USD NASDAQ -1,22%
EXXON MOBIL
118,800 USD NYSE +0,56%
Gaz naturel
4,65 USD NYMEX +1,31%
MP MATERIALS RG-A
57,530 USD NYSE -3,65%
Pétrole Brent
63,81 USD Ice Europ +1,11%
Pétrole WTI
59,55 USD Ice Europ +1,17%
VIRGIN GALACTIC
3,330 USD NYSE -8,14%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank