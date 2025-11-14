LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Entreprises du secteur de l'énergie, Virgin Galactic, Gap

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
14 novembre - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont chuté vendredi, signalant un nouveau cycle de baisse à Wall Street après que les commentaires hawkish des responsables de la Réserve fédérale aient renforcé les doutes sur une réduction des taux d'intérêt en décembre. .N
** Cidara Therapeutics Inc CDTX.O :
BUZZ - Les actions doublent après l'annonce d'un accord de rachat par Merck nL6N3WQ0IY
** Applied Materials Inc AMAT.O :
BUZZ - En baisse, prévoit une baisse des dépenses en Chine en 2026 en raison d'un resserrement des restrictions américaines
** Chevron Corp CVX.N : ** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** ConocoPhillips COP.N : ** Diamondback Energy Inc FANG.O :
BUZZ - X augmente après qu'une attaque ukrainienne ait endommagé un dépôt de pétrole russe nL6N3WQ0JX
** MP Materials Corp MP.N :
BUZZ - J.P. Morgan relève la valeur de la société de terres rares MP Materials à "surpondérer" en raison de l'importance de la sécurité nL6N3WQ0JA
** Virgin Galactic Holdings Inc SPCE.N :
BUZZ - Grimpe grâce à une perte réduite au 3ème trimestre
** Gap Inc GAP.N :
BUZZ - Augmente après que Jefferies ait relevé le titre à "acheter" en raison de la solidité de la marque nL6N3WQ0M2
