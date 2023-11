LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Eli Lilly, Innovid, New York Times

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 8 novembre - Les principaux indices de Wall Street ont glissé mercredi, les investisseurs analysant les rapports sur les bénéfices et les commentaires des responsables de la Réserve fédérale à la recherche d'indices sur la durée pendant laquelle la banque centrale américaine maintiendra des taux d'intérêt élevés et commencera éventuellement à les réduire. .N A 13:52 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,21% à 34 081,54. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 0,04% à 4 376,75 et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 0,04% à 13 634,352. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Extra Space Storage EXR.N , en hausse de 9,8% ** Take-Two Interactive TTWO.O , en hausse de 6,5% ** DaVita Inc DVA.N , en hausse de 5,7% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Warner Bros. Discovery WBD.O , en baisse de 17,1% ** Paramount Global PARA.O , en baisse de 7,8% ** STERIS STE.N , en baisse de 5,8% Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** M-tron Industries MPTI.N , en hausse de 26,3% ** Energy Vault NRGV.N , en hausse de 22,7% ** Moneylion Inc ML.N , en hausse de 18,6% Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** AEON Biopharma AEON.N , en baisse de 29,7% ** Warby Parker WRBY.N , en baisse de 22,4% ** Custom Truck One Source CTOS.N , en baisse de 20% Les deux principales hausses du Nasdaq .PG.O : ** Tenon Medical TNON.O , + 52,7 % ** Blade Air Mobility BLDE.O , + 35,7 % Les deux principaux perdants du Nasdaq .PL.O : ** Establishment Labs ESTA.O , en baisse de 38,9% ** Urban One UONEK.O , en baisse de 37,9% ** Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : en hausse de 6,6% BUZZ - Survolté par le rapport de Rockstar qui prévoit d'annoncer GTA VI cette semaine nL4N3C92GO ** Upwork Inc UPWK.O : + 11,6 % BUZZ - Hausse suite à des prévisions annuelles optimistes nL4N3C92OL ** Upstart Holdings Inc UPST.O : baisse de 25,4% BUZZ - baisse suite à des prévisions décevantes pour le quatrième trimestre nL4N3C92U6 ** Robinhood Markets Inc HOOD.O : baisse de 14,3% BUZZ - Baisse après que les revenus du 3ème trimestre aient manqué les estimations, baisse des PT nL4N3C94B1 ** Sempra SRE.N : -2% BUZZ - Baisse après avoir fixé le prix de l'offre d'actions à 1,2 milliard de dollars nL1N3C90YN ** eBay Inc EBAY.O : -3,4% BUZZ - Baisse suite à des prévisions de résultats faibles pour le 4ème trimestre, réduction de PT nL4N3C92ZI ** Fisker Inc FSR.N : -6,6% BUZZ - Baisse suite à un retard dans la publication des résultats du 3ème trimestre nL4N3C932F ** Toast Inc TOST.N : -13,9% BUZZ - baisse suite à l'abaissement de la fourchette haute des prévisions de chiffre d'affaires pour l'année fiscale [nL4N3C932I ** Under Armour Inc UAA.N : + 3,3 % BUZZ - Hausse des prévisions de marge, bénéfice du 2ème trimestre supérieur à la moyenne nL4N3C932I nL4N3C93AF ** Occidental Petroleum Corp OXY.N : +2,2% BUZZ - La tendance haussière pourrait être compromise nL1N3C928J ** Coinbase Global Inc COIN.O : baisse de 2,6% ** Bitfarms Ltd BITF.O : baisse de 6 ** Hut 8 Mining Corp HUT.O : baisse de 4% BUZZ - Les actions du secteur des crypto-monnaies baissent alors que le bitcoin chute nL4N3C93J3 ** FTC Solar Inc FTCI.O : baisse de 70,6% BUZZ - Les résultats du 3ème trimestre sont en chute libre, le directeur général et le directeur financier quittent l'entreprise nL4N3C94A4 ** Riot Platforms Inc RIOT.O : -7,2% BUZZ - Chute sur les résultats du 3ème trimestre nL4N3C93JD ** Clear Secure Inc YOU.N : +11,1% BUZZ - Hausse des bénéfices au 3ème trimestre, plan de rachat d'actions nL4N3C93ML ** B Riley Financial Inc RILY.O : baisse de 12% BUZZ - Baisse de la perte nette au 3ème trimestre nL4N3C93PD ** Ralph Lauren Cop RL.N : +0,8% BUZZ - En hausse après que les ventes du T2 aient dépassé les estimations grâce à une demande stable nL4N3C93OG ** NXP Semiconductors NV NXPI.O : baisse de 1,6% BUZZ - Baisse après que six maisons de courtage aient réduit leur PT nL4N3C93PQ ** Celldex Therapeutics Inc CLDX.O : baisse de 9,3% BUZZ - Baisse après le lancement d'une offre d'actions de 200 millions de dollars nL1N3C91GF ** DaVita Inc DVA.N : +5,7% BUZZ - Hausse après un relèvement des perspectives de bénéfices pour l'année nL4N3C93NG ** Innovid Corp CTV.N : + 15,5 % BUZZ - Hausse du chiffre d'affaires au 3ème trimestre nL4N3C93YE ** Roblox Corp RBLX.N : +13,8% BUZZ - Hausse du chiffre d'affaires au 3ème trimestre grâce à une forte demande nL4N3C93WC ** WK Kellogg Co KLG.N : +4,2% BUZZ - Hausse des ventes au 3ème trimestre nL4N3C93RU ** Cronos Group Inc CRON.O : +2,9% BUZZ - Hausse des résultats positifs du 3ème trimestre nL4N3C93W0 ** Adient PLC ADNT.N : baisse de 9,9% BUZZ - chute, le directeur général prendra sa retraite à la fin de l'année nL4N3C9430 ** Spirit AeroSystems Holdings Inc SPR.N : moins 7,4% BUZZ - Descente sur les plans d'augmentation de capital nL1N3C91IU ** New Fortress Energy Inc NFE.O : en hausse de 16,4% BUZZ - Saut sur les résultats du 3ème trimestre, mise à jour de l'usine de GNL au Mexique nL4N3C944Q ** Jack Henry & Associates Inc JKHY.O : +4% BUZZ - En hausse suite à l'augmentation des revenus du 1er trimestre nL4N3C945H ** New York Times Co NYT.N : + 6,6 % BUZZ - Hausse après des résultats trimestriels supérieurs aux estimations nL4N3C946S ** Biogen Inc BIIB.O : baisse de 5,7% BUZZ - baisse après avoir réduit les perspectives de bénéfices annuels nL4N3C946T ** Establishment Lab Holdings Inc ESTA.O : baisse de 38,9% BUZZ - atteint son plus bas niveau depuis 3 ans suite à la réduction de ses prévisions de revenus pour 2023 nL4N3C943C ** Warner Bros Discovery Inc WBD.O : -17% BUZZ - Baisse après que la société ait annoncé que les grèves et le marché de la publicité auront un impact sur les perspectives nL4N3C9494 ** Klaviyo Inc KVYO.N : baisse de 13,2% BUZZ - Les actions chutent après le premier rapport depuis l'introduction en bourse nL1N3C91SZ ** Charles River Laboratories Inc CRL.N : baisse de 3,3% BUZZ - Chute suite à un resserrement des objectifs de croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices pour l'ensemble de l'année nL4N3C94FJ ** Eli Lilly and Co LLY.N : +2% BUZZ - Hausse suite à l'approbation par la FDA d'un médicament pour la perte de poids nL4N3C94K8 ** Array Technologies Inc ARRY.O : en baisse de 17,9% BUZZ - Atteint son plus bas niveau de l'année suite à la réduction des perspectives de revenus pour l'année fiscale nL4N3C94M9 Les 11 principaux secteurs du S&P 500: Services de .SPLRCL en baisse de communication 0.12% Consommation .SPLRCD en baisse de discrétionnaire 0,35 Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,56 Energie .SPNY en baisse de 0,99 Finance .SPSY plat Santé .SPXHC en baisse de 0,45 Industrie .SPLRCI en hausse de 0,25% Technologies de .SPLRCT en hausse de l'information 0,54 Matériaux .SPLRCM en baisse de 0,04 Immobilier .SPLRCR en hausse de 0,37 Services publics .SPLRCU en baisse de 1,46%