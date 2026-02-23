LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Eli Lilly, Domino's, Novo Nordisk

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 février - Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont glissé lundi, l'incertitude renouvelée sur les tarifs douaniers ayant inquiété les investisseurs après que le président Donald Trump ait annoncé un nouveau droit de 15 % à la suite d'une décision de la Cour suprême qui a annulé ses prélèvements plus larges. .N

** Eli Lilly and Co LLY.N :

BUZZ - En hausse car le médicament contre l'obésité de Novo Nordisk n'a pas donné les résultats escomptés lors de l'essai clinique de Copenhague nL4N3ZJ0I7

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Bitfarms Ltd BITF.O :

** Riot Platforms Inc RIOT.O :

** MARA Holdings Inc MARA.O :

BUZZ - Les valeurs cryptographiques en baisse, le bitcoin et l'éther chutent en raison de l'incertitude commerciale aux États-Unis nL4N3ZJ0JB

** Workday Inc WDAY.O :

** DocuSign Inc DOCU.O :

** Monday.com Ltd MNDY.O :

** Freshworks Inc FRSH.O :

BUZZ - Jefferies dégrade les valeurs logicielles sur fond de craintes de perturbations liées à l'IA nL6N3ZJ0CL

** VF Corp VFC.N :

BUZZ - Chute après que J.P. Morgan ait réduit la valeur à "sous pondération" nL6N3ZJ0EN

** Domino's Pizza Inc DPZ.O :

BUZZ - Hausse après que les ventes américaines aient dépassé les estimations nL6N3ZJ0GY

** Arcellx Inc ACLX.O :

BUZZ - La société s'envole après l'accord de Gilead pour une acquisition de 7,8 milliards de dollars nL4N3ZJ0OE

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

** Endeavour Silver Corp EXK.N :

** Wheaton Precious Metals Corp WPM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent gagnent du terrain, les prix des métaux progressant légèrement en raison de la faiblesse du dollar américain nL4N3ZJ0MK

** MoonLake Immunotherapeutics MLTX.O :

BUZZ - En hausse, le médicament contre l'inflammation de la colonne vertébrale montrant des effets bénéfiques et obtenant un nouveau financement nL4N3ZJ0MM

** Novo Nordisk A/S NVO.N :

BUZZ - Chute à son plus bas niveau en 5 ans après que l'essai clinique d'un médicament contre l'obésité ait déçu les investisseurs nL8N3ZJ0N8

** Deere & Co DE.N :

BUZZ - Jefferies rétrograde Deere à 'sous-performance'; les actions chutent nL6N3ZJ0DB

** Vanda Pharmaceuticals Inc VNDA.O :

BUZZ - Bondit, la FDA américaine approuvant une nouvelle pilule antipsychotique nL4N3ZJ0NG

** Merck & Co Inc MRK.N :

BUZZ - En hausse, le fabricant de médicaments réorganisant ses activités dans le domaine de la santé humaine nL4N3ZJ0PO

** Leidos Holdings Inc LDOS.N :

BUZZ - Jefferies réduit le PT de Leidos en raison de la faiblesse des perspectives pour 2026 nL4N3ZJ0PA

** Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N :

BUZZ - En hausse en raison de l'annonce d'une prise de participation par un investisseur activiste nL6N3ZJ0HT