21/10/2025 à 13:40

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Elevance, EPAM Systems, Danaher

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - Les contrats à terme sur indices boursiers américains ont légèrement baissé mardi, après la forte hausse de Wall Street lors de la séance précédente, alors que les investisseurs se préparent à un déluge de résultats trimestriels de la part des grandes entreprises.

** Galapagos NV GLPG.O :

BUZZ - Les actions se dirigent vers leur pire journée depuis presque 5 ans après l'annonce de l'arrêt des activités de CAR T

** Fluor Corp FLR.N :

BUZZ - Les actions grimpent après un rapport indiquant que l'investisseur activiste Starboard a pris une participation de 5 % nL6N3W20CT

** Coca-Cola Co KO.N :

BUZZ - En hausse après que la société a dépassé les estimations de bénéfices et de revenus pour le troisième trimestre nL6N3W20LG

** Newmont Corp NEM.N :

** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Kinross Gold Corp KGC.N :

BUZZ - Les mineurs d'or en baisse alors que l'or reprend son souffle après un rallye record nL4N3W20G6

** Neuphoria Therapeutics Inc NEUP.O :

BUZZ - Chute, abandon du programme de traitement de l'anxiété sociale après l'échec d'un essai clinique

** 3M Co MMM.N :

BUZZ - Hausse après que la société a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2025 grâce à des efforts d'expansion des marges nL4N3W20JV

** Elevance Health Inc ELV.N :

BUZZ - Hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices trimestriels nL4N3W20J7

** UnitedHealth Group Inc <UNH.N () >:

** Centene Corp <CNC.N () >:

** CVS Health Corp CVS.N :

** Universal Health Services Inc UHS.N :

** Humana Inc HUM.N :

BUZZ - Les assureurs santé américains progressent après qu'Elevance a dépassé les prévisions de bénéfices trimestriels

** EPAM Systems Inc EPAM.N :

BUZZ - Hausse suite à un nouveau programme de rachat d'actions d'un milliard de dollars nL4N3W20JO

** Danaher Corp DHR.N :

BUZZ - Hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices trimestriels nL4N3W20GP

** General Motors Co GM.N :

BUZZ - Les actions augmentent après que le constructeur automobile a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels nL4N3W20M2

** General Electric Co GE.N :

BUZZ - Hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2025 nL4N3W20MZ

** Halliburton Co HAL.N :

BUZZ - Hausse, la demande stable en Amérique du Nord ayant entraîné un dépassement des prévisions de bénéfices au troisième trimestre nL4N3W20NP

** Quest Diagnostics Inc DGX.N :

BUZZ - Hausse après que le bénéfice du troisième trimestre a dépassé les estimations nL4N3W20HF

** Zions Bancorporation NA ZION.O :

BUZZ - Hausse des bénéfices au troisième trimestre

** RTX Corp RTX.N :

BUZZ - Remonte après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année nL4N3W20HO

** Iridium Communications Inc IRDM.O :

BUZZ - Augmente suite à l'obtention d'un contrat aux États-Unis nL4N3W20PZ

** Philip Morris International Inc PM.NPM.NPM.NPM.N :

BUZZ - Augmente après avoir relevé ses prévisions de bénéfices nL6N3W20LS

** W.R. Berkley Corp WRB.N :

BUZZ - Les actions chutent, Jefferies réduit son objectif de cours en raison d'une attente de faible croissance des bénéfices. nL6N3W20DD