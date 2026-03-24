LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-DexCom, Ocugen, Estee Lauder

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont indiqué une ouverture en baisse mardi , les doutes renouvelés sur l'apaisement des tensions au Moyen-Orient ayant tempéré le rallye de soulagement de la séance précédente malgré la décision du président Donald Trump de retarder les frappes sur le réseau électrique iranien .N

** Jefferies Financial Group Inc JEF.N :

BUZZ - Les actions progressent suite à un rapport du FT sur un possible intérêt de rachat par SMFG nL4N40C0KT

** Alibaba Group Holding Ltd BABA.N :

BUZZ - Les actions enregistrent leur plus forte hausse en deux semaines après avoir dévoilé une puce de nouvelle génération pour l'IA agentique nL1N40C09Y

** SAP SE SAP.N :

BUZZ - "Le changement approche à grands pas", SAP plonge alors que J.P. Morgan le rétrograde à "neutre" sur fond de changements dans l'industrie de l'IA nL6N40C0HM

** Smithfield Foods Inc SFD.O :

BUZZ - Le titre monte après que les ventes et les bénéfices trimestriels ont dépassé les estimations nL6N40C0MT

** Ecolab Inc ECL.N :

BUZZ - J.P.Morgan reclasse Ecolab à "surpondérer", déclare que les risques liés aux coûts des matières premières ont été surestimés nL4N40C0S3

** Apollo Global Management Inc APO.N :

BUZZ - Le titre chute après que l'entreprise a plafonné les rachats de fonds dans un contexte de forte augmentation des retraits nL4N40C0TS

** Alaska Air Group Inc ALK.N :

BUZZ - BMO démarre Alaska Air avec une note de 'surperformance' sur la base de tendances favorables à long terme nL4N40C0UK

** Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O :

BUZZ - Le titre bondit alors que le médicament contre le cancer du sang atteint l'un des deux objectifs principaux de l'étude nL6N40C0RF

** DexCom Inc DXCM.O :

BUZZ - Le titre monte après qu'Evercore a relevé son objectif de cours en raison de la couverture d'assurance potentielle des appareils de traitement du diabète nL4N40C0PS

** JetBlue Airways Corp JBLU.O :

BUZZ - BMO commence la couverture de JetBlue avec 'market perform' nL4N40C0XR

** Ocugen Inc OCGN.O :

BUZZ - Le titre monte alors que la thérapie génique ralentit la perte de vision dans un essai sur une maladie oculaire avancée nL4N40C0ZA

** Arthur J. Gallagher & Co JG.N :

BUZZ - BMO fait passer Gallagher à "surperformer" en raison des avantages de l'IA en termes de productivité nL6N4080J9

** Estee Lauder Companies Inc EL.N :

BUZZ - Le titre progresse marginalement sur fond de négociations de fusion avec Puig nL6N40C0G6

** Concentrix Corp CNXC.O :

BUZZ - Le titre baisse sur des prévisions trimestrielles moroses nL6N40C0RG

*rio Tinto PLC RIO.N : * Rio Tinto PLC RIO.N : * BHP Group Ltd BHP.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les titres des mineurs de cuivre baissent après que l'Iran a nié avoir eu des discussions pour mettre fin à la guerre et a attaqué Israël nL4N40C0UD

** Hoth Therapeutics Inc HOTH.O :

BUZZ - Le titre monte alors que le traitement de la peau s'avère prometteur pour les patients atteints de cancer

nL4N40C127

** FTAI Aviation Ltd FTAI.O :

BUZZ - Morgan Stanley relève le PT de FTAI Aviation en raison des perspectives de croissance pluriannuelles

nL4N40C11C

** Ares Management Corp ARES.N :

BUZZ - Le titre chute après avoir limité les rachats, faisant écho aux mesures prises par ses pairs nL4N40C144

** WisdomTree Inc WT.N :

BUZZ - Le titre est hésitant après une offre d'obligations convertibles de 525 millions de dollars pour des fusions et acquisitions nL6N40C0PM