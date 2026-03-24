 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-DexCom, Ocugen, Estee Lauder
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 14:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche de l'espace de travail pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont indiqué une ouverture en baisse mardi , les doutes renouvelés sur l'apaisement des tensions au Moyen-Orient ayant tempéré le rallye de soulagement de la séance précédente malgré la décision du président Donald Trump de retarder les frappes sur le réseau électrique iranien .N

** Jefferies Financial Group Inc JEF.N :

BUZZ - Les actions progressent suite à un rapport du FT sur un possible intérêt de rachat par SMFG nL4N40C0KT

** Alibaba Group Holding Ltd BABA.N :

BUZZ - Les actions enregistrent leur plus forte hausse en deux semaines après avoir dévoilé une puce de nouvelle génération pour l'IA agentique nL1N40C09Y

** SAP SE SAP.N :

BUZZ - "Le changement approche à grands pas", SAP plonge alors que J.P. Morgan le rétrograde à "neutre" sur fond de changements dans l'industrie de l'IA nL6N40C0HM

** Smithfield Foods Inc SFD.O :

BUZZ - Le titre monte après que les ventes et les bénéfices trimestriels ont dépassé les estimations nL6N40C0MT

** Ecolab Inc ECL.N :

BUZZ - J.P.Morgan reclasse Ecolab à "surpondérer", déclare que les risques liés aux coûts des matières premières ont été surestimés nL4N40C0S3

** Apollo Global Management Inc APO.N :

BUZZ - Le titre chute après que l'entreprise a plafonné les rachats de fonds dans un contexte de forte augmentation des retraits nL4N40C0TS

** Alaska Air Group Inc ALK.N :

BUZZ - BMO démarre Alaska Air avec une note de 'surperformance' sur la base de tendances favorables à long terme nL4N40C0UK

** Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O :

BUZZ - Le titre bondit alors que le médicament contre le cancer du sang atteint l'un des deux objectifs principaux de l'étude nL6N40C0RF

** DexCom Inc DXCM.O :

BUZZ - Le titre monte après qu'Evercore a relevé son objectif de cours en raison de la couverture d'assurance potentielle des appareils de traitement du diabète nL4N40C0PS

** JetBlue Airways Corp JBLU.O :

BUZZ - BMO commence la couverture de JetBlue avec 'market perform' nL4N40C0XR

** Ocugen Inc OCGN.O :

BUZZ - Le titre monte alors que la thérapie génique ralentit la perte de vision dans un essai sur une maladie oculaire avancée nL4N40C0ZA

** Arthur J. Gallagher & Co JG.N :

BUZZ - BMO fait passer Gallagher à "surperformer" en raison des avantages de l'IA en termes de productivité nL6N4080J9

** Estee Lauder Companies Inc EL.N :

BUZZ - Le titre progresse marginalement sur fond de négociations de fusion avec Puig nL6N40C0G6

** Concentrix Corp CNXC.O :

BUZZ - Le titre baisse sur des prévisions trimestrielles moroses nL6N40C0RG

*rio Tinto PLC RIO.N : * Rio Tinto PLC RIO.N : * BHP Group Ltd BHP.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les titres des mineurs de cuivre baissent après que l'Iran a nié avoir eu des discussions pour mettre fin à la guerre et a attaqué Israël nL4N40C0UD

** Hoth Therapeutics Inc HOTH.O :

BUZZ - Le titre monte alors que le traitement de la peau s'avère prometteur pour les patients atteints de cancer

nL4N40C127

** FTAI Aviation Ltd FTAI.O :

BUZZ - Morgan Stanley relève le PT de FTAI Aviation en raison des perspectives de croissance pluriannuelles

nL4N40C11C

** Ares Management Corp ARES.N :

BUZZ - Le titre chute après avoir limité les rachats, faisant écho aux mesures prises par ses pairs nL4N40C144

** WisdomTree Inc WT.N :

BUZZ - Le titre est hésitant après une offre d'obligations convertibles de 525 millions de dollars pour des fusions et acquisitions nL6N40C0PM

Valeurs associées

A.J.GALLAGHER
216,855 USD NYSE 0,00%
ALASKA AIR GROUP
38,630 USD NYSE 0,00%
ALIBABA GROUP
126,060 USD NYSE 0,00%
APOLLO GLB MGMT
110,430 USD NYSE 0,00%
ARES MGT RG-A
107,130 USD NYSE 0,00%
BHP GROUP SP ADR
68,210 USD NYSE 0,00%
CONCENTRIX
33,0400 USD NASDAQ 0,00%
CUIVRE (COPPER GRADE)
11 891,00 USD LME -1,09%
DEXCOM
65,9400 USD NASDAQ 0,00%
ECOLAB INC
261,020 USD NYSE 0,00%
ESTEE LAUDER RG-A
79,250 USD NYSE 0,00%
FREEPORT MCMORAN
54,955 USD NYSE 0,00%
FTAI
23,0000 USD OTCBB -6,12%
FTAI
241,5450 USD NASDAQ 0,00%
Gaz naturel
2,89 USD NYMEX 0,00%
HOTH THERAP
0,9332 USD NASDAQ 0,00%
JEFFERIES FINL
39,520 USD NYSE 0,00%
JETBLUE AIRWAYS
4,2000 USD NASDAQ 0,00%
KARYOPHARM THER
6,6600 USD NASDAQ 0,00%
OCUGEN
2,1000 USD NASDAQ 0,00%
Pétrole Brent
103,10 USD Ice Europ +3,04%
Pétrole WTI
91,92 USD Ice Europ +3,44%
RIO TINTO SP ADR
85,830 USD NYSE 0,00%
SAP SP ADR
178,210 USD NYSE 0,00%
SMITHFIELD
23,4800 USD NASDAQ 0,00%
SOUTHERN COPPER
159,630 USD NYSE 0,00%
WISDOMTREE
13,490 USD NYSE 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank