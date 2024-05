LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Dell, Biogen, Canoo

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 15 mai - Le S&P 500.SPX et le Nasdaq.IXIC ont atteint des records mercredi après qu'une augmentation plus faible que prévu d'un indicateur clé de l'inflation ait renforcé les espoirs que la Réserve fédérale réduise ses taux d'intérêt cette année. .N A 12:19 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,58% à 39 786,94. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,82% à 5 289,89 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,97% à 16 672,145. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Super Micro Computer SMCI.O , en hausse de 9,9% ** Vistra Corp VST.N , en hausse de 4,9% ** MarketAxess Holdings MKTX.O , en hausse de 4,4% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Albemarle Corp ALB.N , en baisse de 5,7% ** FMC Corp FMC.N , en baisse de 3,7% ** Solventum Corp SOLV.N , en baisse de 3,5% Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** Kuke Music Holding KUKE.N , plus 26,8% ** Riskified Ltd RSKD.N , plus 14,2% ** Emergent BioSolutions EBS.N , plus 12,8% Les trois premiers perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** GameStop Corp GME.N , en baisse de 32% ** AMC Entertainment Holdings AMC.N , en baisse de 24,5% ** Palatin Technologies PTN.N , en baisse de 14,6% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** AERWINS Technologies AWIN.O , plus 184,1% ** T2 Biosystems TTOO.O , plus 41,8% **AEyeInc Ord LIDR.O , plus 38,6% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Yield10 Bioscience YTEN.O , en baisse de 36,5% ** VirTra Inc VTSI.O , en baisse de 34,2% ** MicroCloud Hologram HOLO.O , en baisse de 33,2% ** Arcutis Biotherapeutics Inc ARQT.O : en hausse de 14,3% BUZZ - Sursauts suite à la hausse du chiffre d'affaires du 1er trimestre nL4N3HI25C ** Dlocal Ltd DLO.O : baisse de 24,6% BUZZ - Chute après la division par deux du bénéfice net du 1er trimestre nL4N3HI29G ** New York Community Bancorp Inc NYCB.N : - 4,4 % BUZZ - La vente d'un prêt de 5 milliards de dollars reçoit un accueil mitigé nL4N3HI3LR ** Nu Holdings Ltd NU.N : +3,9% BUZZ - Le bénéfice du premier trimestre dépasse les estimations nL4N3HI2EI ** Nextracker Inc NXT.O : + 10,4 % BUZZ - Hausse du chiffre d'affaires au 4ème trimestre nL4N3HI2DX ** GameStop Corp GME.N : baisse de 32,0 ** AMC Entertainment Holdings Inc AMC.N : baisse de 24,5% BUZZ - baisse après deux jours de hausse suite au retour de 'Roaring Kitty' nL4N3HI300 ** Robinhood Markets Inc HOOD.O : en hausse de 1,5% BUZZ - Le titre semble profiter de la manie des mèmes pour la troisième séance consécutive nL4N3HI2LC ** Coinbase Global Inc COIN.O : hausse de 4,9% ** Bitfarms Ltd BITF.O : hausse de 11,8 *riot Platforms Inc RIOT.O : +2,6% * Hut 8 Mining Corp ** Hut 8 Mining Corp HUT.O : +10,0% BUZZ - Les crypto-actions progressent grâce à la force du bitcoin nL4N3HI2M2 ** Boeing Co BA.N : baisse de 1,6% BUZZ - Baisse après que les Etats-Unis aient déclaré que Boeing Co avait violé l'accord sur les poursuites pénales pour 2021 nL4N3HI2NU ** Sportradar Group AG SRAD.O : en hausse de 7,3% BUZZ - Hausse du chiffre d'affaires et des prévisions pour le 1er trimestre nL4N3HI2ZJ ** Global Technology Acquisition Corp I GTAC.O : +1,3% BUZZ - Hausse après l'acquisition de la place de marché d'art chinoise Tyfon publ nL4N3HI30S ** Newmont Corp NEM.N : hausse de 1,0 ** Barrick Gold Corp GOLD.N : hausse de 1,6% ** Gold Fields Ltd GFI.N : hausse de 1,1 ** AngloGold Ashanti Ltd AU.N : +2,3% BUZZ - Les minerais d'or augmentent alors que le dollar US et les rendements baissent nL4N3HI318 ** Dell Technologies Inc DELL.N : +8,5% BUZZ - Hausse après que Morgan Stanley ait relevé son objectif de cours nL4N3HI34I ** Vanda Pharmaceuticals Inc VNDA.O : hausse de 4,0% BUZZ - Hausse suite aux résultats positifs d'une étude sur le traitement du mal des transports nL4N3HI38W ** HMN Financial Inc HMNF.O : +20,5% BUZZ - Hausse suite à l'accord de rachat avec Alerus Financial nL4N3HI2YZ ** Biogen Inc BIIB.O : +3,4% BUZZ - Eisai commence à déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché pour le produit injectable Leqembi nL4N3HI2AL ** Toll Brothers Inc TOL.N : +4,7% BUZZ - Hausse après que Wells Fargo ait revu ses prévisions à la hausse nL4N3HI37B ** QuidelOrtho Corp QDEL.O : +2,2% BUZZ - Hausse de la participation de Jana Partners nL4N3HI3A6 ** Riskified Ltd RSKD.N : hausse de 14,2% BUZZ - Hausse après de fortes prévisions de bénéfices pour l'année fiscale 24 nL4N3HI3EN ** Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : baisse de 1,8% BUZZ - baisse après qu'EnerVest ait réduit sa participation dans un échange de blocs nL1N3HI1PP ** Canoo Inc GOEV.O : baisse de 7,9% BUZZ - chute suite à une perte plus importante que prévu au premier trimestre nL4N3HI3EQ ** CASI Pharmaceuticals Inc CASI.O : +5,0% BUZZ - Hausse suite à l'accord de la FDA pour tester un médicament contre les troubles sanguins chez l'homme nL4N3HI3FQ ** Deckers Outdoor Corp DECK.N : +2,2% BUZZ - Hausse après que Citi ait augmenté le PT nL4N3HI3FY ** Orla Mining Ltd ORLA.N : hausse de 8,0% BUZZ - Hausse après la publication d'un bénéfice supérieur à celui du premier trimestre nL4N3HI3FW ** Janus Henderson Group PLC JHG.N : +2,2% BUZZ - Hausse après que TD Cowen ait relevé le titre à 'achat' nL4N3HI3IJ Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en hausse de 0,07% communication Consommation .SPLRCD en baisse de 0,22 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 0,01 Energie .SPNY en hausse de 0,06 Finance .SPSY en hausse de 0,37 Santé .SPXHC en hausse de 1,03 Industrie .SPLRCI en hausse de 0,50 Technologie de .SPLRCT en hausse de 1,86 l'information Matériaux .SPLRCM en hausse de 0,03 Immobilier .SPLRCR en hausse de 1,68 Services publics .SPLRCU en hausse de 1,20