LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Comcast, Apple, Lockheed Martin

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 L'indice des prix à la consommation (IPC) de la Banque centrale européenne (BCE) est en baisse depuis le début de l'année 2009, après que les données du secteur des services, plus élevées que prévu, aient alimenté les craintes d'une inflation trop forte et de taux d'intérêt plus élevés, tandis que la chute des actions d'Apple a pesé sur les indices. .N À 13:32 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 0,77% à 34 376,02. Le S&P 500 .SPX était en baisse de 0,96% à 4 453,53 et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 1,30% à 13 838,323. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** DexCom DXCM.O , en hausse de 7% ** Insulet PODD.O , en hausse de 5,3% ** Zimmer Biomet Holdings ZBH.N , en hausse de 4,4% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Albemarle ALB.N , en baisse de 5,9% ** Viatris VTRS.O , en baisse de 5,7% ** Organon & Co OGN.N , en baisse de 5,3% Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** Cohen & Company COHN.N , plus 15,8% ** Direxion Moonshot Innovators ETF MOON.N , plus 9,9% ** Leju Holdings LEJU.N , plus 9,9% Les trois principaux perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** AMC Entertainment AMC.N , en baisse de 30,4% ** Heliogen HLGN.N , en baisse de 17,4% ** Wheels Up Experience UP.N , en baisse de 15,2% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** NeuBase Therapeutics NBSE.O , + 127% ** Aerovironment AVAV.O , + 25,5% ** iCoreConnect ICCT.O , + 22,6% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Hitek Global HKIT.O , en baisse de 50,9% ** Verb Technology Company VERB.O , en baisse de 29,7% ** Overstock.Com OSTK.O , en baisse de 27,4% ** Tellurian Inc TELL.N : + 6,6 % BUZZ - En hausse suite à l'accord de fourniture de Baker Hughes pour un projet de GNL nL4N3AI237 ** Enbridge Inc ENB.N : baisse de 5,4% BUZZ - Les actions américaines d'Enbridge baissent suite à un accord de 14 milliards de dollars pour 3 compagnies d'électricité nL4N3AI29B ** AeroVironment Inc AVAV.O : +25,5% BUZZ - Hausse des prévisions et des résultats du 1er trimestre nL4N3AI38T ** Verb Technology Company Inc VERB.O : baisse de 29,7% BUZZ - baisse après une hausse suite à l'acquisition de TikTok nL4N3AI2H9 ** Albertsons Companies Inc ACI.N : hausse de 1,7 ** Kroger Co KR.N : +0,6% BUZZ - En hausse suite à l'annonce d'un accord de rachat de magasins par C&S soutenu par SoftBank nL4N3AI3N4 ** Asana Inc ASAN.N : baisse de 13,3% BUZZ - Baisse sur les réductions de PT, les analystes signalent des pressions macro-économiques nL4N3AI2KZ ** AerCap Holdings NV AER.N : +2,0% BUZZ - Hausse suite à un règlement d'assurance concernant des avions bloqués en Russie nL4N3AI2MD ** Alaska Air Group Inc ALK.N : baisse de 0,3% ** Southwest Airlines Co LUV.N : baisse de 2,5 ** American Airlines Group Inc AAL.O : -0,1% BUZZ - Les actions des compagnies aériennes américaines chutent alors que trois compagnies aériennes signalent des coûts de carburant plus élevés au troisième trimestre nL4N3AI2Q5 ** Roku Inc ROKU.O : en hausse de 3,1% BUZZ - Hausse suite à des plans de réduction d'emplois nL4N3AI2M0 ** Constellation Brands Inc STZ.N : +0,6% BUZZ - En hausse grâce à des espoirs de croissance du BPA et des gains de parts de marché dans le secteur de la bière nL4N3AI2FN ** NextGen Healthcare Inc NXGN.O : + 14,5 % BUZZ - Hausse après le rachat par Thoma Bravo pour 1,61 milliard de dollars nL4N3AAQ87 ** Express Inc EXPR.N : + 3,0 % BUZZ - Hausse suite aux prévisions de ventes pour le troisième trimestre nL4N3AI3AB ** Bit Digital Inc BTBT.O : +0,7% BUZZ - Hausse de la production mensuelle de bitcoins nL4N3AI2YZ ** Harley-Davidson Inc HOG.N : +2,7% BUZZ - Hausse après une autorisation de rachat d'actions supplémentaire nL4N3AI30D ** Photronics Inc PLAB.O : baisse de 8,0% BUZZ - Baisse suite à l'échec des résultats du 3ème trimestre nL4N3AI2I4 ** Kirkland's Inc KIRK.O : baisse de 8,1% BUZZ - Atteint son plus bas niveau depuis 3 ans après des ventes décevantes au 2ème trimestre nL4N3AI3BU ** Gogo Inc GOGO.O : +9,7% BUZZ - Le plan de rachat d'actions nL1N3AI16A ** AMC Entertainment Holdings Inc AMC.N : -30,4 BUZZ - La vente d'actions deux semaines après la conversion de l'action fait chuter le cours de l'action nL4N3AI3FJ ** Overstock.com Inc OSTK.O : baisse de 27,4 BUZZ - Overstock.com, désormais Bed Bath & Beyond, connaît sa pire journée depuis 15 ans nL4N3AI3U5 ** DexCom Inc DXCM.O : en hausse de 7,0 BUZZ - La société est en hausse après une présentation positive aux investisseurs nL4N3AI35S ** Block Inc SQ.N : en baisse de 0,8% BUZZ - Les actions chutent suite à l'abaissement de la note d'UBS et à l'avertissement d'un ralentissement probable de la croissance de la marge brute nL4N3AI38H ** Lockheed Martin Corp LMT.N : baisse de 4,5% BUZZ - L'action chute à son plus bas niveau depuis 10 mois après avoir revu à la baisse ses prévisions de livraison de jets F-35 nL4N3AI38K ** Apple Inc AAPL.O : baisse de 3,6 BUZZ - La Chine interdit aux fonctionnaires d'utiliser l'iPhone pour le travail nL4N3AI3AC ** Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : hausse de 0,8 BUZZ - La société Magnolia Oil Gas Corp MGY.N : +0,8% BUZZ - La société Magnolia Oil Gas Corp augmente son prix de vente nL4N3AI39S ** Applied Therapeutics Inc APLT.O : + 20,6 BUZZ - La société prévoit de déposer une demande de mise sur le marché pour un médicament contre les troubles du métabolisme nL4N3AI38U ** Salesforce Inc CRM.N : hausse de 0,7 BUZZ - La collaboration avec Genesys fait grimper le chiffre d'affaires de l'entreprise nL4N3AI3B0 ** Core & Main Inc CNM.N : baisse de 7,6 BUZZ - Les actions sont sur le point de connaître leur pire journée depuis près d'un an suite à des prévisions à la baisse nL4N3AI39T ** MarketAxess Holdings Inc MKTX.O : baisse de 3,6% BUZZ - L'action atteint son plus bas niveau depuis 10 mois après la publication du volume des transactions pour le mois d'août nL1N3AI1MR ** Palisade Bio Inc PALI.O : + 121,7 BUZZ - La société progresse grâce à un accord de licence mondial avec Giiant Pharma nL4N3AI3G4 ** Trevena Inc TRVN.O : + 7,4 BUZZ - La société fait un bond en avant grâce à des résultats positifs pour un médicament expérimental nL4N3AI3EA ** Dominion Energy Inc D.N : baisse de 1,5 BUZZ - Baisse après de multiples réductions de PT sur l'accord 'décevant' avec Enbridge nL4N3AI3MT ** DocGo Inc DCGO.O : baisse de 11,3 BUZZ - Baisse après le rejet par le contrôleur de la ville de New York d'un contrat de 432 millions de dollars avec la société nL4N3AI3PE ** WeWork Companies Inc WE.N : baisse de 3,7 BUZZ - Les actions font marche arrière après les premiers gains nL4N3AI3J7 ** NeuBase Therapeutics Inc NBSE.O : en hausse de 127,0 BUZZ - Symetryx acquiert 20% des actions de la société nL4N3AI3U8 ** Comcast Corp CMCSA.O : hausse de 1,2 BUZZ - Gains après avoir avancé la date de l'accord entre Hulu et Disney au 30 septembre nL4N3AI3UG Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 0,83% communication Consommation .SPLRCD en baisse de 1,27 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en baisse de 0,22 Energie .SPNY en baisse de 0.30% Finance .SPSY en baisse de 0,54 Santé .SPXHC en baisse de 0,61 Industrie .SPLRCI en baisse de 0,71 Technologies de .SPLRCT en baisse de 1,67 l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 0,79 Immobilier .SPLRCR en baisse de 0,90 Services publics .SPLRCU en baisse de 0,14%