LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-CME Group, Meta, Coterra Energy

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ * Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7 * La lettre d'information du Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8 16 mai - Le Dow Jones a franchi le niveau des 40 000 pour la première fois jeudi, atteignant un nouveau record historique et menant les gains de Wall Street un jour après que des données tièdes sur l'inflation aient renforcé les espoirs de réduction des taux d'intérêt. .N A 12:22 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en hausse de 0,20% à 39,986.2. Le S&P 500 .SPX était en hausse de 0,12% à 5 314,69 et le Nasdaq Composite .IXIC était en hausse de 0,07% à 16 754,651. Les trois premiers gains en pourcentage du S&P 500 .PG.INX : ** Walmart Inc WMT.N , en hausse de 6,2% ** Advanced Micro Devices AMD.O , en hausse de 4,4% ** Dollar General Corp DG.N , en hausse de 3,7% Les trois premiers perdants du S&P 500 .PL.INX en pourcentage: ** Martin Marietta Materials MLM.N , en baisse de 5,1% ** Globe Life Inc GL.N , en baisse de 4,9% ** Vulcan Materials Co VMC.N , en baisse de 4,1% Les trois plus fortes hausses du NYSE .PG.N : ** BM Technologies BMTX.N , + 66,7 % ** NanoViricides NNVC.N , + 23,8 % ** Canada Goose Holdings GOOS.N , + 16,7 % Les trois premiers perdants du NYSE .PL.N en pourcentage: ** Altisource Asset Management Corp AAMC.N , en baisse de 30,9% ** GameStop Corp GME.N , en baisse de 23,1% ** Spire Global SPIR.N , en baisse de 20,7% Les trois plus fortes hausses du Nasdaq .PG.O : ** TSR Inc TSRI.O , en hausse de 69,5% ** AST SpaceMobile ASTS.O , en hausse de 58,6% ** Clever Leaves Holdings CLVR.O , en hausse de 30,8% Les trois premiers perdants du Nasdaq .PL.O en pourcentage: ** Siyata Mobile SYTA.O , en baisse de 25% ** Omeros Corp OMER.O , en baisse de 20,6% ** Tian Ruixiang Holdings TIRX.O , en baisse de 20% ** Walmart Inc WMT.N : en hausse de 6,2% BUZZ - atteint un niveau record après avoir relevé ses prévisions annuelles nL4N3HJ3GF ** Deere & Co DE.N : baisse de 3,5% BUZZ - Les actions chutent après une réduction des prévisions de bénéfices pour 2024 nL4N3HJ2HL ** Grab Holdings Ltd GRAB.O : +1,7% BUZZ - Gagne du terrain après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour l'année fiscale nL4N3HJ28B ** Gamestop Corp GME.N : baisse de 23,1 ** AMC Entertainment Holdings Inc AMC.N : baisse de 10,9% BUZZ - Les pertes s'accentuent alors que le rallye des mèmes s'estompe nL4N3HJ3NU ** SilverBow Resources Inc SBOW.N : plus 11,1% BUZZ - La société Crescent Energy se rapproche d'un accord d'achat nL4N3HJ2KA ** JD.com Inc JD.O : +1,2% BUZZ - En hausse après une annonce de chiffre d'affaires supérieur à celui du 1er trimestre nL4N3HJ2JU ** Chubb Ltd CB.N : +3,6% BUZZ - A un niveau record après que Berkshire Hathaway ait annoncé une participation de 6,7 milliards de dollars nL4N3HJ3O9 ** Bit Digital Inc BTBT.O : +2,1% BUZZ - Les actions gagnent sur le chiffre d'affaires du premier trimestre nL4N3HJ2O2 ** Corebridge Financial Inc CRBG.N : +13,7% BUZZ - L'investisseur AIG vend 20% de son capital nL4N3HJ2RX ** Nayax Ltd NYAX.O : baisse de 5,2% BUZZ - baisse suite à des inquiétudes sur l'activité hardware nL4N3HJ2UN ** Canada Goose Holdngs Inc GOOS.N : +16,7% BUZZ - Le titre bondit suite à la publication de résultats supérieurs à ceux du quatrième trimestre, grâce à l'Amérique du Nord et à la demande chinoise nL4N3HJ3GM ** Spire Global Inc SPIR.N : moins 20,7% BUZZ - Glisse après que le chiffre d'affaires du 1er trimestre ait manqué les estimations nL4N3HJ333 ** Lightspeed Commerce Inc LSPD.N : + 14,5 % BUZZ - Le chiffre d'affaires du 1er trimestre dépasse les estimations nL4N3HJ337 ** Crescent Energy Co CRGY.N : baisse de 9,7% BUZZ - Baisse suite à l'accord de 2,1 milliards de dollars pour l'achat de SilverBow Resources nL4N3HJ3HL ** Civitas Resources Inc CIVI.N : -3,8% BUZZ - Chute suite à la fixation du prix de la vente de la participation de l'OIRPC nL1N3HJ15W ** Gates Industrial Corp PLC GTES.N : +2,8% BUZZ - Baisse du prix de la vente des actions de Blackstone nL1N3HJ1C6 ** Biogen Inc BIIB.O : baisse de 2,2 ** Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : baisse de 5,0% BUZZ - Chute après l'arrêt du développement d'un médicament expérimental contre la sclérose latérale amyotrophique (SLA) nL4N3HJ3Q0 ** Charles Schwab Corp SCHW.N : baisse de 1,1% BUZZ - baisse; départ à la retraite du directeur financier nL4N3HJ3DU ** CME Group Inc CME.O : hausse de 1,5% BUZZ - augmentation des marges pour les contrats à terme sur le cuivre; hausse des actions nL4N3HJ3I6 ** Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : baisse de 3,6% BUZZ - Hausse après les résultats du 4ème trimestre nL4N3HJ3GS ** American International Group Inc AIG.N : +0,8% BUZZ - L'assureur vend sa participation de 20% dans Corebridge Financial pour 3,8 milliards de dollars nL4N3HJ3JB ** Meta Platform Inc META.O : baisse de 1,7% BUZZ - Baisse après l'enquête de l'UE sur les risques pour la sécurité des enfants nL4N3HJ3HN ** Eli Lilly and Co LLY.N : baisse de 1,4% ** Amgen Inc AMGN.O : baisse de 0,7% ** Viking Therapeutics Inc VKTX.O : en baisse de 6,2% BUZZ - Les fabricants de médicaments pour la perte de poids chutent alors que Roche rapporte des données préliminaires positives pour son médicament contre l'obésité nL4N3HJ3MT ** Global Ship Lease Inc GSL.N : en hausse de 4,7% BUZZ - En hausse après des résultats trimestriels positifs nL4N3HJ3QE ** CNX Resources Corp CNX.N : hausse de 0,3 ** EQT Corp EQT.N : + 0,7% ** Tellurian Inc TELL.N : hausse de 5,2 ** United States Natural Gas Fund LP UNG.N : + 3,5 % BUZZ - Les entreprises du secteur du gaz naturel progressent grâce à un faible stockage et à une baisse de la production nL4N3HJ3RH ** Coterra Energy Inc CTRA.N : +1,2% BUZZ - Truist reclasse Coterra Energy à 'achat', les actions sont en hausse nL4N3HJ3TH Les 11 principaux secteurs du S&P 500 Services de .SPLRCL en baisse de 0,04 communication Consommation .SPLRCD en baisse de 0,12 discrétionnaire Consommation de base .SPLRCS en hausse de 1,61 Energie .SPNY en baisse de 0,09 Finance .SPSY en hausse de 0,36 Santé .SPXHC en baisse de 0,05 Industrie .SPLRCI en baisse de 0,40 Technologies de .SPLRCT en hausse de 0,12 l'information Matériaux .SPLRCM en baisse de 0,41 Immobilier .SPLRCR en hausse de 0,37 Services publics .SPLRCU en hausse de 0,25