LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Cheniere Energy, mineurs d'argent, Target Corp
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 13:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

3 mars - Le Nasdaq a enregistré les plus fortes pertes parmi les indices boursiers à terme américains avec une baisse de 2,3 % mardi, les investisseurs évaluant les retombées des frappes américaines et israéliennes sur l'Iran sur l'inflation et le commerce mondial. .N

** Venture Global Inc VG.N :

BUZZ - Le titre monte en flèche après que le tribunal de New York ait rejeté la demande de Shell d'annuler l'arbitrage

nL6N3ZR0PZ

** Harrow Inc HROW.O :

BUZZ - chute après avoir annoncé des revenus annuels inférieurs aux estimations nL6N3ZR0QF

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que le cours de l'or baisse en raison de la force du dollar, malgré la demande de valeur refuge nL6N3ZR0R7

** MAIA Biotechnology Inc MAIA.N :

BUZZ - s'effondre après une vente d'actions de 30 millions de dollars nL4N3ZQ1F8

** On Holding Ltd ONON.N :

BUZZ - baisse après des prévisions de ventes annuelles mitigées nL6N3ZR0S8

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EXK.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent chutent, le renforcement du dollar l'emportant sur la demande de valeurs refuges

nL6N3ZR0RN

** NRG Energy Inc NRG.N :

BUZZ - Chute suite à l'annonce de la vente d'une participation par LS Power nL4N3ZR0TV

** Palantir Technologies Inc PLTR.O :

BUZZ - Le milliardaire de la technologie Peter Thiel se débarrasse de 280 millions de dollars d'actions Palantir; les actions sont en baisse nL6N3ZR0T0

** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** Chevron Corp CVX.N : ** Occidental Petroleum Corp OXY.N : ** ConocoPhillips COP.N :

BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines gagnent du terrain alors que l'extension du conflit augmente les risques d'approvisionnement nL6N3ZR0TY

** Cheniere Energy Inc LNG.N :

BUZZ - UBS relève son objectif de cours sur l'exportateur de GNL Cheniere Energy nL4N3ZR0VR

** Rio Tinto PLC RIO.N : ** BHP Group Ltd BHP.N : ** Southern Copper Corp SCCO.N : ** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les mineurs de cuivre chutent à cause de la force du dollar américain nL4N3ZR0WX

** Bimergen Energy Corp BESS.N :

BUZZ - L'acquisition du projet de stockage d'énergie est finalisée, les actions sont en hausse nL6N3ZR0VV

** Target Corp TGT.N :

BUZZ - Hausse après des prévisions annuelles supérieures aux estimations nL6N3ZR0VW

** Viper Energy Inc VNOM.O :

BUZZ - Le titre baisse alors que Diamondback réduit sa participation dans l'offre secondaire de 798 millions de $

nL6N3ZR0W5

** General Electric Co GE.N :

BUZZ - Bernstein relève l'objectif de cours de GE Aerospace sur la base de perspectives plus solides pour les services de moteurs nL4N3ZR0YQ

Valeurs associées

BHP GROUP SP ADR
83,020 USD NYSE +1,78%
CHENIERE ENERGY
249,100 USD NYSE +5,64%
CHEVRON
189,540 USD NYSE +1,49%
COEUR MINING
26,940 USD NYSE -0,81%
CONOCOPHILLIPS
118,220 USD NYSE +4,20%
CUIVRE (COPPER GRADE)
13 230,00 USD LME -1,56%
ENDEAVOUR SILVER
13,145 USD NYSE -5,47%
EXXON MOBIL
154,180 USD NYSE +1,04%
FREEPORT MCMORAN
68,250 USD NYSE +0,28%
GE AEROSPACE
345,730 USD NYSE +1,09%
GOLD FIELDS SP ADR
57,870 USD NYSE -1,67%
Gaz naturel
2,96 USD NYMEX 0,00%
HARMONY GOLD SP ADR
22,550 USD NYSE -0,92%
HARROW
53,5900 USD NASDAQ -1,09%
HECLA MINING
24,630 USD NYSE -1,04%
NEWMONT
128,740 USD NYSE -0,99%
NRG ENERGY
175,560 USD NYSE -1,83%
OCCIDENTAL PETROLEUM
54,190 USD NYSE +2,05%
ON HOLDING RG-A
46,770 USD NYSE +0,60%
PALANTIR TECHNOLOGIES
145,1700 USD NASDAQ +5,82%
Pétrole Brent
83,24 USD Ice Europ +6,62%
Pétrole WTI
76,18 USD Ice Europ +6,86%
RIO TINTO SP ADR
99,610 USD NYSE +0,26%
SIBANYE SP ADR
16,985 USD NYSE -4,15%
SOUTHERN COPPER
218,870 USD NYSE +0,25%
TARGET
113,160 USD NYSE -0,52%
VIPER ENERGY
47,5900 USD NASDAQ +2,26%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

