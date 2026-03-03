LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Cheniere Energy, mineurs d'argent, Target Corp

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

* Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

* Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

3 mars - Le Nasdaq a enregistré les plus fortes pertes parmi les indices boursiers à terme américains avec une baisse de 2,3 % mardi, les investisseurs évaluant les retombées des frappes américaines et israéliennes sur l'Iran sur l'inflation et le commerce mondial. .N

** Venture Global Inc VG.N :

BUZZ - Le titre monte en flèche après que le tribunal de New York ait rejeté la demande de Shell d'annuler l'arbitrage

nL6N3ZR0PZ

** Harrow Inc HROW.O :

BUZZ - chute après avoir annoncé des revenus annuels inférieurs aux estimations nL6N3ZR0QF

** Newmont Corp NEM.N : ** Gold Fields Ltd GFI.N : ** Sibanye Stillwater Ltd SBSW.N : ** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les mineurs d'or chutent alors que le cours de l'or baisse en raison de la force du dollar, malgré la demande de valeur refuge nL6N3ZR0R7

** MAIA Biotechnology Inc MAIA.N :

BUZZ - s'effondre après une vente d'actions de 30 millions de dollars nL4N3ZQ1F8

** On Holding Ltd ONON.N :

BUZZ - baisse après des prévisions de ventes annuelles mitigées nL6N3ZR0S8

** Hecla Mining Co HL.N : ** Coeur Mining Inc CDE.N : ** Endeavour Silver Corp EXK.N : ** Silvercorp Metals Inc SVM.N :

BUZZ - Les mineurs d'argent chutent, le renforcement du dollar l'emportant sur la demande de valeurs refuges

nL6N3ZR0RN

** NRG Energy Inc NRG.N :

BUZZ - Chute suite à l'annonce de la vente d'une participation par LS Power nL4N3ZR0TV

** Palantir Technologies Inc PLTR.O :

BUZZ - Le milliardaire de la technologie Peter Thiel se débarrasse de 280 millions de dollars d'actions Palantir; les actions sont en baisse nL6N3ZR0T0

** Exxon Mobil Corp XOM.N : ** Chevron Corp CVX.N : ** Occidental Petroleum Corp OXY.N : ** ConocoPhillips COP.N :

BUZZ - Les valeurs énergétiques américaines gagnent du terrain alors que l'extension du conflit augmente les risques d'approvisionnement nL6N3ZR0TY

** Cheniere Energy Inc LNG.N :

BUZZ - UBS relève son objectif de cours sur l'exportateur de GNL Cheniere Energy nL4N3ZR0VR

** Rio Tinto PLC RIO.N : ** BHP Group Ltd BHP.N : ** Southern Copper Corp SCCO.N : ** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les mineurs de cuivre chutent à cause de la force du dollar américain nL4N3ZR0WX

** Bimergen Energy Corp BESS.N :

BUZZ - L'acquisition du projet de stockage d'énergie est finalisée, les actions sont en hausse nL6N3ZR0VV

** Target Corp TGT.N :

BUZZ - Hausse après des prévisions annuelles supérieures aux estimations nL6N3ZR0VW

** Viper Energy Inc VNOM.O :

BUZZ - Le titre baisse alors que Diamondback réduit sa participation dans l'offre secondaire de 798 millions de $

nL6N3ZR0W5

** General Electric Co GE.N :

BUZZ - Bernstein relève l'objectif de cours de GE Aerospace sur la base de perspectives plus solides pour les services de moteurs nL4N3ZR0YQ