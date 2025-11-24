LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Bristol Myers Squibb, Palo Alto Networks, MP Materials

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 novembre - Les principaux indices de Wall Street devraient ouvrir en hausse lundi, portés par les attentes d'une baisse imminente des taux de la Réserve fédérale en décembre, tandis que les investisseurs étaient également à l'affût de nouvelles données pour jauger la prochaine action de la banque centrale.

** Alibaba Group Holding Ltd BABA.N :

BUZZ - Les actions montent en flèche alors que le téléchargement de son chatbot Qwen dépasse les 10 millions

** Cipher Mining Inc CIFR.O :

** CleanSpark Inc CLSK.O :

BUZZ - Hausse après la mise à niveau de JPM nL4N3X00GA

** Bristol Myers Squibb Co BMY.N :

BUZZ - Gains après que Leerink Partners a relevé son objectif de cours, grâce à l'optimisme lié à un médicament contre les accidents vasculaires cérébraux nL4N3X00GG

** Venture Global Inc VG.N :

BUZZ - Citigroup abaisse l'objectif de cours de Venture Global en raison d'inquiétudes sur les marges de GNL

** Clearside Biomedical Inc CLSD.O :

BUZZ - Plonge après avoir déposé le bilan nL6N3X00GE

** Biogen Inc BIIB.O :

BUZZ - Hausse après que le médicament de Novo Nordisk n'a pas atteint son objectif principal dans les essais sur la maladie d'Alzheimer nL4N3X00M5

** Green Dot Corp GDOT.N :

BUZZ - Bondit suite à l'accord de rachat avec Smith Ventures et CommerceOne nL6N3X00I0

** Tractor Supply Co TSCO.O :

BUZZ - Remontée après que Jefferies a relevé le titre à "acheter" nL6N3X00IG

** MP Materials Corp MP.N :

BUZZ - BMO relève MP Materials à 'surperformer'

** Palo Alto Networks PANW.O :

BUZZ - Citi dit que l'accord de Palo Alto avec Chronosphere va augmenter la pression sur les prix de Datadog nL6N3X00I4

** Invivyd Inc IVVD.O :

BUZZ - Monte après avoir dévoilé un nouvel anticorps prometteur pour les enfants nL4N3X00M8

** Alignment Healthcare Inc ALHC.O :

BUZZ - Remontée après que JPM est devenu optimiste sur les perspectives de croissance nL6N3X00IJ

** Ooma Inc OOMA.N :

BUZZ - Hausse suite à l'acquisition d'un fournisseur de services de communication d'entreprise basés sur le cloud

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent car les paris sur une baisse des taux américains compensent la force du dollar nL4N3X00N5

** Six Flags Entertainment Corp FUN.N :

BUZZ - Un vétéran de l'industrie des loisirs est nommé directeur général, les actions augmentent nL4N3X00LS

** Carvana Co CVNA.N :

BUZZ - Hausse après que Wedbush a relevé le titre à "surperformer" nL6N3X00JO

** Elevance Health Inc ELV.N :

** UnitedHealth Group Inc UNH.N :

** Humana Inc HUM.N :

BUZZ - Les assureurs santé augmentent sur les rapports des Etats-Unis qui prévoient d'étendre les subventions de l'Obamacare nL4N3X00O0

** Neuropace Inc NPCE.O :

BUZZ - Bondit alors que l'assurance maladie augmente la prise en charge des procédures de traitement de l'épilepsie

** Albemarle Corp ALB.N :

BUZZ - BofA relève son objectif de cours pour le producteur de lithium Albemarle nL6N3X00JZ

** Exact Sciences Corp EXAS.O :

BUZZ - Jefferies réduit Exact Sciences à 'hold' après l'acquisition d'Abbott nL6N3X00KS