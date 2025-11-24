 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 005,42
+0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Bristol Myers Squibb, Palo Alto Networks, MP Materials
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 15:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

24 novembre - Les principaux indices de Wall Street devraient ouvrir en hausse lundi, portés par les attentes d'une baisse imminente des taux de la Réserve fédérale en décembre, tandis que les investisseurs étaient également à l'affût de nouvelles données pour jauger la prochaine action de la banque centrale.

.N

** Alibaba Group Holding Ltd BABA.N :

BUZZ - Les actions montent en flèche alors que le téléchargement de son chatbot Qwen dépasse les 10 millions

nL1N3X002P

** Cipher Mining Inc CIFR.O :

** CleanSpark Inc CLSK.O :

BUZZ - Hausse après la mise à niveau de JPM nL4N3X00GA

** Bristol Myers Squibb Co BMY.N :

BUZZ - Gains après que Leerink Partners a relevé son objectif de cours, grâce à l'optimisme lié à un médicament contre les accidents vasculaires cérébraux nL4N3X00GG

** Venture Global Inc VG.N :

BUZZ - Citigroup abaisse l'objectif de cours de Venture Global en raison d'inquiétudes sur les marges de GNL

nL6N3X00GS

** Clearside Biomedical Inc CLSD.O :

BUZZ - Plonge après avoir déposé le bilan nL6N3X00GE

** Biogen Inc BIIB.O :

BUZZ - Hausse après que le médicament de Novo Nordisk n'a pas atteint son objectif principal dans les essais sur la maladie d'Alzheimer nL4N3X00M5

** Green Dot Corp GDOT.N :

BUZZ - Bondit suite à l'accord de rachat avec Smith Ventures et CommerceOne nL6N3X00I0

** Tractor Supply Co TSCO.O :

BUZZ - Remontée après que Jefferies a relevé le titre à "acheter" nL6N3X00IG

** MP Materials Corp MP.N :

BUZZ - BMO relève MP Materials à 'surperformer'

nL6N3WW0YG

** Palo Alto Networks PANW.O :

BUZZ - Citi dit que l'accord de Palo Alto avec Chronosphere va augmenter la pression sur les prix de Datadog nL6N3X00I4

** Invivyd Inc IVVD.O :

BUZZ - Monte après avoir dévoilé un nouvel anticorps prometteur pour les enfants nL4N3X00M8

** Alignment Healthcare Inc ALHC.O :

BUZZ - Remontée après que JPM est devenu optimiste sur les perspectives de croissance nL6N3X00IJ

** Ooma Inc OOMA.N :

BUZZ - Hausse suite à l'acquisition d'un fournisseur de services de communication d'entreprise basés sur le cloud

nL4N3X00H1

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les mineurs d'or gagnent car les paris sur une baisse des taux américains compensent la force du dollar nL4N3X00N5

** Six Flags Entertainment Corp FUN.N :

BUZZ - Un vétéran de l'industrie des loisirs est nommé directeur général, les actions augmentent nL4N3X00LS

** Carvana Co CVNA.N :

BUZZ - Hausse après que Wedbush a relevé le titre à "surperformer" nL6N3X00JO

** Elevance Health Inc ELV.N :

** UnitedHealth Group Inc UNH.N :

** Humana Inc HUM.N :

BUZZ - Les assureurs santé augmentent sur les rapports des Etats-Unis qui prévoient d'étendre les subventions de l'Obamacare nL4N3X00O0

** Neuropace Inc NPCE.O :

BUZZ - Bondit alors que l'assurance maladie augmente la prise en charge des procédures de traitement de l'épilepsie

nL4N3X00OL

** Albemarle Corp ALB.N :

BUZZ - BofA relève son objectif de cours pour le producteur de lithium Albemarle nL6N3X00JZ

** Exact Sciences Corp EXAS.O :

BUZZ - Jefferies réduit Exact Sciences à 'hold' après l'acquisition d'Abbott nL6N3X00KS

Valeurs associées

ADAGIO THERAPEUT
2,7500 USD NASDAQ -40,73%
ALBEMARLE
115,100 USD NYSE -1,47%
ALIBABA GRP SP ADR
160,580 USD NYSE +5,00%
ALIGNMENT HLTHC
18,0700 USD NASDAQ +8,20%
ANGLOGOLD ASH
81,960 USD NYSE +2,69%
BIOGEN
180,1200 USD NASDAQ +2,75%
BRISTOL-MYERSSQU
47,950 USD NYSE +3,66%
CARVANA-A
326,585 USD NYSE +5,41%
CIPHER MINING
16,4697 USD NASDAQ +16,39%
CLEANSPARK
10,6801 USD NASDAQ +9,76%
CLEARSIDE BIOML
0,9100 USD NASDAQ -66,54%
ELEVANCE HEALTH
325,840 USD NYSE +1,26%
EXACT SCIENCES
101,1200 USD NASDAQ +0,22%
GOLD FIELDS SP ADR
39,300 USD NYSE +2,21%
GREEN DOT RG-A
11,810 USD NYSE +0,08%
Gaz naturel
4,58 USD NYMEX 0,00%
HARMONY GOLD SP ADR
17,435 USD NYSE +4,84%
HUMANA
226,280 USD NYSE -0,40%
INVIVYD
2,5063 USD NASDAQ +0,25%
MP MATERIALS RG-A
58,060 USD NYSE +5,08%
NEUROPACE
14,9700 USD NASDAQ +4,32%
NEWMONT
85,310 USD NYSE +2,19%
OOMA
11,235 USD NYSE +3,26%
PALO ALTO NETWORKS
185,3400 USD NASDAQ +1,33%
Pétrole Brent
62,44 USD Ice Europ -0,11%
Pétrole WTI
57,96 USD Ice Europ -0,05%
SIX FLAGS ENT
13,585 USD NYSE +0,93%
TRACTOR SUPPLY
53,1100 USD NASDAQ +0,36%
UNITEDHEALTH GRO
319,710 USD NYSE -0,10%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des partisans du Hezbollah en deuil portent le cercueil du chef militaire du mouvement Haitham Ali Tabatabai durant une procession funèbre le 24 novembre 2025 dans la banlieue sud de Beyrouth. ( AFP / Ibrahim AMRO )
    Le Hezbollah enterre son chef militaire tué dans un bombardement israélien
    information fournie par AFP 24.11.2025 16:14 

    Le Hezbollah a porté en terre lundi son chef militaire Haitham Ali Tabatabai, tué la veille par Israël dans la banlieue sud de Beyrouth, une attaque qui accentue encore la pression sur le Liban pour désarmer le mouvement pro-iranien. A l'appel de la formation chiite, ... Lire la suite

  • Le logo de Continental
    Continental vise jusqu'à 1.500 licenciements supplémentaires
    information fournie par Reuters 24.11.2025 15:50 

    par Christina Amann et Rachel More Continental prévoit de supprimer jusqu'à 1.500 emplois supplémentaires dans sa division caoutchouc et plastique ContiTech, a fait savoir lundi une source du comité d'entreprise. Le groupe allemand avait déjà annoncé son intention ... Lire la suite

  • Un magasin Kohl's à Encinitas, en Californie
    Kohl's nomme Michael Bender au poste de directeur général
    information fournie par Reuters 24.11.2025 15:47 

    Kohl's Corp a annoncé lundi la nomination de Michael Bender au poste de directeur général, la chaîne de grands magasins en difficulté faisant appel à un vétéran de la vente au détail pour piloter son redressement. Le groupe avait limogé en mai son précédent dirigeant, ... Lire la suite

  • La SSR gère notamment la Radio Télévision suisse (RTS) ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Plan d'économie: la radio-télévision suisse SSR annonce la suppression de 900 postes
    information fournie par Boursorama avec AFP 24.11.2025 15:47 

    La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) a annoncé lundi un programme d'économies qui va se traduire par la suppression de 900 postes d'ici 2029, du fait des bouleversements du marché des médias et de la réduction progressive de la redevance. Le ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank