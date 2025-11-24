Liban: le Hezbollah enterre son chef militaire tué par Israël, l'Iran appelle à la vengeance

Des partisans du Hezbollah en deuil portent le cercueil du chef militaire du mouvement Haitham Ali Tabatabai durant une procession funèbre le 24 novembre 2025 dans la banlieue sud de Beyrouth. ( AFP / Ibrahim AMRO )

Le Hezbollah a porté en terre lundi son chef militaire Haitham Ali Tabatabai, tué la veille par Israël dans la banlieue sud de Beyrouth, une attaque qui accentue encore la pression sur le Liban pour désarmer le mouvement soutenu par l'Iran, qui a appelé à "venger" sa mort.

A l'appel de la formation chiite, des centaines de ses partisans sont descendus dans son fief de la banlieue sud de Beyrouth, pour les funérailles de celui que le mouvement a qualifié de "grand leader".

Jusque-là largement inconnu du grand public au Liban, il est le plus haut responsable du Hezbollah tué depuis la fin, il y a un an, de la dernière guerre qui a opposé le mouvement à Israël, et durant laquelle de nombreux responsables de la formation chiite ont été tués, dont son puissant chef Hassan Nasrallah.

Téhéran, principal allié militaire et financier du Hezbollah, a dénoncé lundi un "lâche assassinat". Et les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, ont jugé que l'"axe de la résistance" — les groupes armés soutenus par Téhéran et hostiles à Israël et dont fait partie le Hezbollah — disposent du "droit" de "venger le sang des braves combattants de l'islam".

Dans la banlieue densément peuplée de la capitale, des membres du Hezbollah en treillis ont porté les cercueils de Haitham Ali Tabatabai et ceux d'autres personnes tuées dans la frappe de dimanche, recouverts des drapeaux jaunes du groupe, au son de chants religieux, a rapporté un correspondant de l'AFP.

Une femme pleure la mort du chef militaire du Hezbollah en tenant une pancarte où il est écrit en arabe "Il y a toujours des limites" lors d'une marche funèbre dans la banlieue sud de Beyrouth le 24 Novembre 2025. ( AFP / Ibrahim AMRO )

Cet assassinat est intervenu alors qu'Israël a intensifié ces derniers temps ses frappes sur le territoire libanais malgré le cessez-le-feu, disant viser des membres ou infrastructures du Hezbollah qu'il accuse de se réarmer, ce que le mouvement dément.

- "Voie diplomatique" -

Le gouvernement libanais est sous forte pression de Washington pour contraindre le Hezbollah à rendre ses armes conformément à l'accord de cessez-le-feu du 27 novembre 2024, ce que le mouvement islamiste refuse jusqu'à présent.

Après l'assassinat de Haitham Ali Tabatabai, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a réaffirmé qu'Israël "ne permettra(it) pas au Hezbollah de reconstruire son pouvoir" et appelé Beyrouth à "respecter son engagement" à le désarmer.

A Paris, la diplomatie française a appelé à la "retenue" après la frappe israélienne qui fait "peser un risque d'escalade". Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, Stéphane Dujarric, a lui exhorté "toutes les parties à faire preuve d'une retenue maximale".

Les options du Hezbollah apparaissent désormais limitées: le mouvement est sorti très affaibli du conflit qu'il avait enclenché avec Israël après le début de la guerre à Gaza, et a perdu sa voie d'approvisionnement via la Syrie depuis la chute de Bachar al-Assad en décembre dernier.

Washington presse également Beyrouth de lui couper les financements iraniens.

Des secouristes cherchent des survivants sur le site d'une frappe israélienne ayant tué le chef militaire du Hezbollah le 23 novembre 2025 dans la banlieue sud de Beyrouth. ( AFP / Ibrahim AMRO )

Il existe aujourd'hui "deux tendances au sein du groupe", explique à l'AFP une source proche du Hezbollah, sous couvert d'anonymat. "Ceux qui veulent répondre à l'assassinat et ceux qui préfèrent s'abstenir, et pour l'instant, la direction du groupe préfère la voie diplomatique".

- "Rejeter les pressions" -

L'assassinat de Haitham Ali Tabatabai visait à "effrayer et affaiblir" le Hezbollah pour qu'il "se rende et se soumette, mais cet objectif ne sera jamais atteint", a lancé lors des funérailles un haut responsable du mouvement, Ali Damuch.

Israël était "inquiet de la réponse possible du Hezbollah, et doit le rester", a-t-il ajouté, exhortant les autorités libanaises à "affronter l'agression par tous les moyens (...) et à rejeter les pressions (...) à se conformer aux diktats américains et aux conditions israéliennes".

En vertu de l'accord de cessez-le-feu, l'armée libanaise doit démanteler la présence militaire du Hezbollah sur une bande d'une trentaine de kilomètres entre la frontière avec Israël et le fleuve Litani, plus au nord.

L'armée a soumis un plan au gouvernement, dans lequel elle s'engage à accomplir cette tâche titanesque, avant de procéder par étapes sur le reste du territoire libanais. Mais les Etats-Unis et Israël accusent les autorités libanaises de tarder, face à la ferme opposition du Hezbollah.

Ce dernier invoque notamment le maintien par Israël de cinq postes dans le sud du Liban, dont l'accord de cessez-le-feu stipule pourtant que l'armée israélienne doit se retirer.

Un responsable militaire libanais a affirmé à l'AFP la semaine dernière que les demandes américaines et israéliennes d'un désarmement d'ici fin 2025 étaient "impossibles" à satisfaire, faute de personnel et d'équipement, et au vu du risque de confrontations avec les communautés locales soutenant le Hezbollah.