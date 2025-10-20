 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 206,46
+0,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Boeing, Planet Labs, WW International
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 13:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

20 octobre - Les contrats à terme de Wall Street ont légèrement augmenté lundi, alors que les investisseurs attendent les résultats des grandes entreprises et un rapport sur l'inflation retardé qui pourrait déclencher de nouveaux mouvements du marché plus tard cette semaine. .N

** SLB NV SLB.N :

BUZZ - L'action progresse après que Piper Sandler a relevé sa recommandation sur le titre en raison des signes de reprise saoudienne nL6N3W10E9

** Cooper Companies Inc COO.O :

BUZZ - Gains après que Jana Partners ait augmenté sa participation nL4N3W107E

** Prologis Inc PLD.N :

BUZZ - BMO relève la valeur de Prologis à 'market perform' et augmente son objectif de cours nL4N3W107D

** Cleveland-Cliffs Inc CLF.N :

BUZZ - Résultats mitigés pour le troisième trimestre, hausse des actions nL4N3W108G

** Boeing Co BA.N :

BUZZ - Les actions augmentent suite à l'approbation de la FAA pour augmenter la production du 737 MAX nL4N3W108F

** Planet Labs PBC PL.N :

BUZZ - L'action monte après que Needham a augmenté son objectif de cours nL4N3W107Z

** WW International Inc WW.O :

BUZZ - Les actions augmentent suite à un partenariat avec la pharmacie Amazon pour la livraison de médicaments pour la perte de poids nL4N3W1093

** Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc CRBP.O :

BUZZ - Sursaut après les premiers résultats d'une thérapie anticancéreuse nL4N3W109G

** Ideaya Biosciences Inc IDYA.O :

BUZZ - L'action progresse après que la combinaison de médicaments a montré un bénéfice de survie dans un essai sur un cancer rare de l'œil nL4N3W108H

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Microstrategy Inc MSTR.O : ** Robinhood Markets Inc <HOOD.O () >:

** Riot Platforms Inc RIOT.O :

BUZZ - Les valeurs cryptographiques augmentent alors que le bitcoin grimpe pour la troisième journée nL4N3W10AU

Valeurs associées

BOEING CO
215,540 USD NYSE +1,22%
BTC/USD
111 229,2170 USD CryptoCompare +3,53%
CLEVELAND-CLIFFS
15,650 USD NYSE +17,45%
COINBASE GLB RG-A
350,8600 USD NASDAQ +4,42%
COOPER CO
75,2600 USD NASDAQ +4,57%
CORB PHRM HLDGS
17,5300 USD NASDAQ -9,27%
IDEAYA BIOSCIENC
30,6500 USD NASDAQ +4,75%
PLANET LABS RG-A
13,780 USD NYSE +5,15%
PROLOGIS REIT
125,410 USD NYSE +1,06%
RIOT PLATFORMS
21,9700 USD NASDAQ +9,69%
ROBINHOOD MARKETS
137,0400 USD NASDAQ +5,49%
SLB
32,705 USD NYSE +0,15%
STRATEGY RG-A
305,5176 USD NASDAQ +5,40%
WW INTL
29,1900 USD NASDAQ +8,47%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank