LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Boeing, Planet Labs, WW International

20 octobre - Les contrats à terme de Wall Street ont légèrement augmenté lundi, alors que les investisseurs attendent les résultats des grandes entreprises et un rapport sur l'inflation retardé qui pourrait déclencher de nouveaux mouvements du marché plus tard cette semaine. .N

** SLB NV SLB.N :

BUZZ - L'action progresse après que Piper Sandler a relevé sa recommandation sur le titre en raison des signes de reprise saoudienne nL6N3W10E9

** Cooper Companies Inc COO.O :

BUZZ - Gains après que Jana Partners ait augmenté sa participation nL4N3W107E

** Prologis Inc PLD.N :

BUZZ - BMO relève la valeur de Prologis à 'market perform' et augmente son objectif de cours nL4N3W107D

** Cleveland-Cliffs Inc CLF.N :

BUZZ - Résultats mitigés pour le troisième trimestre, hausse des actions nL4N3W108G

** Boeing Co BA.N :

BUZZ - Les actions augmentent suite à l'approbation de la FAA pour augmenter la production du 737 MAX nL4N3W108F

** Planet Labs PBC PL.N :

BUZZ - L'action monte après que Needham a augmenté son objectif de cours nL4N3W107Z

** WW International Inc WW.O :

BUZZ - Les actions augmentent suite à un partenariat avec la pharmacie Amazon pour la livraison de médicaments pour la perte de poids nL4N3W1093

** Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc CRBP.O :

BUZZ - Sursaut après les premiers résultats d'une thérapie anticancéreuse nL4N3W109G

** Ideaya Biosciences Inc IDYA.O :

BUZZ - L'action progresse après que la combinaison de médicaments a montré un bénéfice de survie dans un essai sur un cancer rare de l'œil nL4N3W108H

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Microstrategy Inc MSTR.O : ** Robinhood Markets Inc <HOOD.O () >:

** Riot Platforms Inc RIOT.O :

BUZZ - Les valeurs cryptographiques augmentent alors que le bitcoin grimpe pour la troisième journée nL4N3W10AU