information fournie par Reuters • 29/01/2026 à 15:19

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Blackstone, Summit, Lockheed Martin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

29 janvier - Wall Street s'apprêtait à ouvrir en dents de scie jeudi, alors que les investisseurs passaient en revue les résultats des méga-capitalisations technologiques qui ont mis en évidence une nouvelle hausse des dépenses en matière d'intelligence artificielle, tandis que la Réserve fédérale maintenait ses taux à un niveau stable, comme cela était largement attendu. .N

** Meta Platforms Inc META.O :

BUZZ - Gains alors que Zuckerberg mise davantage sur la vision de l'IA nL4N3YU10D

** Microsoft Corp MSFT.O :

BUZZ - Baisse car l'IA coûteuse pèse sur les perspectives de l'informatique dématérialisée nL4N3YU0YX

** International Business Machines Corp IBM.N :

BUZZ - L'IA stimule la demande de logiciels nL6N3YU0HV

** Tesla Inc TSLA.O :

BUZZ - Augmente grâce à un investissement de 2 milliards de dollars dans xAI et aux plans de production de Cybercab

nL4N3YU0ZI

** Lam Research Corp LRCX.O :

BUZZ - Hausse grâce à des perspectives solides pour le troisième trimestre nL4N3YU14Q

** Sherwin-Williams Co SHW.N :

BUZZ - BPA et chiffre d'affaires attendus en hausse

nL6N3YT14W

** Honeywell International Inc HON.O :

BUZZ - Le bénéfice par action du 4ème trimestre devrait augmenter de 2,8% par rapport au 4ème trimestre 2024 malgré une baisse attendue du chiffre d'affaires nL6N3YT15C

** Caterpillar Inc CAT.N :

BUZZ - Le chiffre d'affaires devrait augmenter au 4ème trimestre nL6N3YT15L

** Critical Metals Corp CRML.O : ** United States Antimony Corp UAMY.N :

** USA Rare Earth Inc USAR.O :

** MP Materials Corp MP.N :

BUZZ - Les mineurs de terres rares chutent; les Etats-Unis abandonnent leurs plans de prix plancher, selon des sources

nL4N3YU15C

** Viavi Solutions Inc VIAV.O :

BUZZ - Gains après avoir annoncé des bénéfices et un chiffre d'affaires supérieurs aux estimations pour le troisième trimestre nL4N3YU155

** Joby Aviation Inc JOBY.N :

BUZZ - baisse après l'annonce de ventes d'actions et d'obligations convertibles pour un montant porté à 1,2 milliard de dollars nL6N3YU0PY

** Venu Holding Corp VENU.N :

BUZZ - rebondit après avoir abandonné la vente d'actions

nL6N3YU0QY

** Rio Tinto PLC RIO.N :

** BHP Group Ltd BHP.N :

** Southern Copper Corp SCCO.N :

** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :

BUZZ - Les minières de cuivre sont en hausse, le métal rouge s'envole grâce à la faiblesse du dollar et aux risques géopolitiques nL6N3YU0Q0

** Southwest Airlines Co LUV.N :

BUZZ - En hausse après des prévisions de bénéfices annuels supérieures aux attentes nL6N3YU0R1

** Dow Inc DOW.N :

BUZZ - Hausse après l'annonce de 4.500 suppressions d'emplois nL4N3YU1ED

** Valero Energy Corp VLO.N :

BUZZ - en hausse suite à l'annonce d'un bénéfice supérieur aux attentes au quatrième trimestre nL4N3YU1GV

** Royal Caribbean Cruises Ltd RCL.N :

BUZZ - Hausse après avoir annoncé un bénéfice annuel supérieur aux estimations nL4N3YU1KN

** Unicycive Therapeutics Inc UNCY.O :

BUZZ - Hausse après l'acceptation par la FDA d'un nouveau dépôt de dossier pour un médicament contre les maladies rénales

nL4N3YU1N5

** Xerox Holding Corp XRX.O :

BUZZ - chute suite à une perte au quatrième trimestre et à un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions nL6N3YU0T4

** Blackstone Inc BX.N :

BUZZ - Hausse après que le bénéfice et le chiffre d'affaires du quatrième trimestre ont dépassé les estimations nL4N3YU1S9

** ServiceNow Inc NOW.N :

BUZZ - Les actions chutent après les résultats du 4ème trimestre; les courtiers réduisent leurs objectifs de cours

nL4N3YU1S7

** International Paper Co IP.N :

BUZZ - Hausse après l'annonce d'une scission nL4N3YU1SK

** Summit Therapeutics Inc SMMT.O :

BUZZ - Hausse après l'acceptation par la FDA de la demande de mise sur le marché d'un médicament contre le cancer du poumon

nL4N3YU1S0

** Lockheed Martin Corp LMT.N :

BUZZ - En hausse après l'annonce d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice annuels optimistes nL6N3YU0U3

** Whirlpool Corp WHR.N :

BUZZ - baisse après la réduction des prévisions pour 2026

nL6N3YU0TY

** Altria Group Inc MO.N :

BUZZ - Chute après la baisse du bénéfice par action au 4ème trimestre nL4N3YU1VN

** Fractyl Health Inc GUTS.O :

BUZZ - Publication de données préliminaires sur la reprise du poids après l'arrêt des médicaments contre l'obésité; chute des actions nL6N3YU0W0