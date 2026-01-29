LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Blackstone, Summit, Lockheed Martin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
*
Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ
*
Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7
*
Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8
29 janvier - Wall Street s'apprêtait à ouvrir en dents de scie jeudi, alors que les investisseurs passaient en revue les résultats des méga-capitalisations technologiques qui ont mis en évidence une nouvelle hausse des dépenses en matière d'intelligence artificielle, tandis que la Réserve fédérale maintenait ses taux à un niveau stable, comme cela était largement attendu. .N
** Meta Platforms Inc META.O :
BUZZ - Gains alors que Zuckerberg mise davantage sur la vision de l'IA nL4N3YU10D
** Microsoft Corp MSFT.O :
BUZZ - Baisse car l'IA coûteuse pèse sur les perspectives de l'informatique dématérialisée nL4N3YU0YX
** International Business Machines Corp IBM.N :
BUZZ - L'IA stimule la demande de logiciels nL6N3YU0HV
** Tesla Inc TSLA.O :
BUZZ - Augmente grâce à un investissement de 2 milliards de dollars dans xAI et aux plans de production de Cybercab
nL4N3YU0ZI
** Lam Research Corp LRCX.O :
BUZZ - Hausse grâce à des perspectives solides pour le troisième trimestre nL4N3YU14Q
** Sherwin-Williams Co SHW.N :
BUZZ - BPA et chiffre d'affaires attendus en hausse
nL6N3YT14W
** Honeywell International Inc HON.O :
BUZZ - Le bénéfice par action du 4ème trimestre devrait augmenter de 2,8% par rapport au 4ème trimestre 2024 malgré une baisse attendue du chiffre d'affaires nL6N3YT15C
** Caterpillar Inc CAT.N :
BUZZ - Le chiffre d'affaires devrait augmenter au 4ème trimestre nL6N3YT15L
** Critical Metals Corp CRML.O : ** United States Antimony Corp UAMY.N :
** USA Rare Earth Inc USAR.O :
** MP Materials Corp MP.N :
BUZZ - Les mineurs de terres rares chutent; les Etats-Unis abandonnent leurs plans de prix plancher, selon des sources
nL4N3YU15C
** Viavi Solutions Inc VIAV.O :
BUZZ - Gains après avoir annoncé des bénéfices et un chiffre d'affaires supérieurs aux estimations pour le troisième trimestre nL4N3YU155
** Joby Aviation Inc JOBY.N :
BUZZ - baisse après l'annonce de ventes d'actions et d'obligations convertibles pour un montant porté à 1,2 milliard de dollars nL6N3YU0PY
** Venu Holding Corp VENU.N :
BUZZ - rebondit après avoir abandonné la vente d'actions
nL6N3YU0QY
** Rio Tinto PLC RIO.N :
** BHP Group Ltd BHP.N :
** Southern Copper Corp SCCO.N :
** Freeport-McMoRan Inc FCX.N :
BUZZ - Les minières de cuivre sont en hausse, le métal rouge s'envole grâce à la faiblesse du dollar et aux risques géopolitiques nL6N3YU0Q0
** Southwest Airlines Co LUV.N :
BUZZ - En hausse après des prévisions de bénéfices annuels supérieures aux attentes nL6N3YU0R1
** Dow Inc DOW.N :
BUZZ - Hausse après l'annonce de 4.500 suppressions d'emplois nL4N3YU1ED
** Valero Energy Corp VLO.N :
BUZZ - en hausse suite à l'annonce d'un bénéfice supérieur aux attentes au quatrième trimestre nL4N3YU1GV
** Royal Caribbean Cruises Ltd RCL.N :
BUZZ - Hausse après avoir annoncé un bénéfice annuel supérieur aux estimations nL4N3YU1KN
** Unicycive Therapeutics Inc UNCY.O :
BUZZ - Hausse après l'acceptation par la FDA d'un nouveau dépôt de dossier pour un médicament contre les maladies rénales
nL4N3YU1N5
** Xerox Holding Corp XRX.O :
BUZZ - chute suite à une perte au quatrième trimestre et à un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions nL6N3YU0T4
** Blackstone Inc BX.N :
BUZZ - Hausse après que le bénéfice et le chiffre d'affaires du quatrième trimestre ont dépassé les estimations nL4N3YU1S9
** ServiceNow Inc NOW.N :
BUZZ - Les actions chutent après les résultats du 4ème trimestre; les courtiers réduisent leurs objectifs de cours
nL4N3YU1S7
** International Paper Co IP.N :
BUZZ - Hausse après l'annonce d'une scission nL4N3YU1SK
** Summit Therapeutics Inc SMMT.O :
BUZZ - Hausse après l'acceptation par la FDA de la demande de mise sur le marché d'un médicament contre le cancer du poumon
nL4N3YU1S0
** Lockheed Martin Corp LMT.N :
BUZZ - En hausse après l'annonce d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice annuels optimistes nL6N3YU0U3
** Whirlpool Corp WHR.N :
BUZZ - baisse après la réduction des prévisions pour 2026
nL6N3YU0TY
** Altria Group Inc MO.N :
BUZZ - Chute après la baisse du bénéfice par action au 4ème trimestre nL4N3YU1VN
** Fractyl Health Inc GUTS.O :
BUZZ - Publication de données préliminaires sur la reprise du poids après l'arrêt des médicaments contre l'obésité; chute des actions nL6N3YU0W0
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer