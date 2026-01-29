Apple-Ventes et bénéfice supérieurs aux attentes au T4, portés par l'iPhone

par Stephen Nellis

Apple a publié jeudi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street, avec une forte demande pour ses ‍iPhones et un net rebond de ses ventes en Chine, le directeur général du groupe Tim Cook décrivant à Reuters comme "faramineuse" la demande pour les derniers modèles de ‌smartphones.

Le titre de la firme à la pomme grimpait de 0,7% dans les échanges boursiers d'après-clôture après avoir pris environ 2% dans un premier temps.

L'arrivée de ​la gamme d'iPhone 17 a porté les ventes d'Apple dans différents marchés cruciaux, ⁠apaisant les préoccupations des investisseurs sur un possible plafonnement des ventes.

Sur la période octobre-décembre, les ventes d'iPhone ont atteint 85,27 milliards de dollars, ⁠battant largement le consensus ‍qui ressortait à 78,65 milliards de dollars, avec des records dans ⁠tous les segments géographiques, a rapporté Apple.

"La demande pour l'iPhone a tout simplement été faramineuse, avec un chiffre d'affaires en hausse de 23% sur un an pour réaliser ​le plus gros trimestre de l'histoire", a commenté Tim Cook dans une interview à Reuters.

Apple a fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel de 143,8 milliards de dollars, en ⁠hausse de 16% sur un an, contre un consensus de 138,48 milliards ​de dollars selon des données LSEG.

Le bénéfice par action au ​quatrième trimestre est ressorti ​à 2,84 dollars, alors que les analystes anticipaient en moyenne un montant de 2,67 ​dollars.

En dépit des coûts accrus liés aux ⁠semiconducteurs DRAM et aux matières premières, la marge brute du groupe s'est établie à 48,2%, battant ses propres prévisions ainsi que le consensus.

Les ventes d'Apple en Chine ont bondi de 38% sur un an à 25,53 milliards de dollars au quatrième trimestre, alors que ‌les analystes s'attendaient en moyenne à 21,32 milliards selon des données Visible Alpha. Si le groupe fait face à des pressions dans le pays, entre la concurrence de rivaux locaux et la surveillance des régulateurs, Tim Cook a déclaré que les ventes d'iPhone s'étaient hissées à un record.

(Stephen Nellis à San Francisco et Akash Sriram à ‌Bangalore; version française Jean Terzian)