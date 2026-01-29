Après la tempête à New York, des "jacuzzi" géants pour faire fondre la neige

Une pelleteuse déverse la neige dans une fondeuse à neige dans le quartier de Manhattan, à New York, le 29 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Aux pieds des gratte-ciel de la pointe sud de Manhattan, deux pelleteuses déversent des tonnes de neige dans une remorque fumante. Objectif: la faire fondre pour dégager au plus vite les rues de New York après la tempête du week-end dernier.

Plus de 30 cm de poudreuse sont tombés dimanche dans certaines parties de la ville.

Depuis, les températures sont très basses (autour de -10°C dans la journée) et même le fleuve Hudson a gelé. La neige repoussée au bas des trottoirs et sur le bas-côté des routes ne fond pas naturellement, compliquant le trajet des piétons et condamnant certaines voitures à l'immobilité.

Le fleuve Hudson gelé à New York, le 28 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Avec une météo s'annonçant glaciale pendant au moins une quinzaine de jours, "si nous ne la faisons pas fondre, elle restera là pendant un certain temps", a expliqué le responsable du département de l'assainissement de New York, Javier Lojan, lors d'une conférence de presse mercredi.

Ses services ont donc dégainé leur botte secrète: dix machines capables de faire fondre entre 60 et 120 tonnes de neige par heure, installées dans les cinq grands quartiers de la ville.

Les cargaisons de neige récoltées sont acheminées par camion et stockées avant d'être versées dans les cuves remplies d'eau de ces fondeuses à neige.

- Eau à 3°C -

La vapeur qui s'en échappe fait penser à un "jacuzzi", remarque le département de l'assainissement de New York, mais l'eau utilisée n'est chauffée qu'à 3°C -- avec du carburant.

Une fondeuse à neige déverse de l'eau dans les égouts dans le quartier de Manhattan, à New York, le 29 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Cela suffit à faire fondre la neige, qui est ensuite filtrée et rejetée dans des bouches d'égout vers un point de collecte d'eau.

Plus de 2.500 agents municipaux sont mobilisés pour ce ballet qui se joue 24h/24.

Leur priorité, précise Javier Lojan, est de "dégager les routes empruntées par les bus afin que les gens puissent (...) se rendre au travail ou à l'école", avant de se tourner vers les zones résidentielles.

Une rue enneigée à New York, le 29 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Et le travail n'est pas près de s'arrêter, de nouvelles chutes de neige étant attendues ce week-end.

New York s'est équipée de fondeuses à neige voilà plus deux décennies mais elle ne les utilise pas chaque année. Leur dernière sortie à une telle échelle remonte à 2021.

Des machines similaires sont utilisées dans d'autres villes et aéroports d'Amérique du Nord.