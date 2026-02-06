information fournie par Reuters • 06/02/2026 à 15:20

LES ACTIONS AMÉRICAINES EN MOUVEMENT-Biogen, Bloom Energy, Ubiquiti

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Chaîne de recherche Eikon pour les mouvements de titres individuels: STXBZ

*

Bulletin d'information The Day Ahead: https://refini.tv/3LI4BU7

*

Bulletin d'information The Morning News Call: https://refini.tv/3dKUyB8

6 février - Wall Street était prête à ouvrir en hausse vendredi après une chute brutale des actions technologiques au cours de la semaine, bien que l'optimisme ait été tempéré par la chute d'Amazon après qu'il soit devenu le dernier Big Tech à augmenter ses dépenses dans l'infrastructure de l'intelligence artificielle. .N

** Amazon.com Inc AMZN.O :

BUZZ - Le titre chute en pré-marché après la prévision de plans d'investissement massifs dans l'intelligence artificielle

nL4N3Z20UA

** Strategy Inc MSTR.O :

BUZZ - Augmente de plus de 6% en pré-marché après la publication des résultats nL4N3Z2124

** Roblox Corp RBLX.N :

BUZZ - Le titre monte après de fortes prévisions de réservations annuelles nL4N3Z20WZ

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** Hecla Mining Co HL.N :

** Coeur Mining Inc CDE.N :

BUZZ - Les mineurs d'or et d'argent gagnent grâce à la fermeté des prix des métaux précieux nL4N3Z20YH

** Hims and Hers Health Inc HIMS.N :

BUZZ - Baisse après que la FDA américaine ait mis en garde contre des "médicaments copiés illégalement" nL4N3Z20YS

** Reddit Inc RDDT.N :

BUZZ - Hausse après de fortes prévisions de revenus pour le premier trimestre nL4N3Z20YZ

** Coty Inc COTY.N :

BUZZ - Les actions chutent après l'abandon des prévisions pour l'ensemble de l'année sous la direction du nouveau directeur général nL6N3Z20MU

** Molina Healthcare Inc MOH.N :

BUZZ - chute après des prévisions de bénéfices faibles pour 2026 nL6N3Z20NI

** Fortinet Inc FTNT.O :

BUZZ - Chute sur des prévisions de bénéfices faibles pour 2026, entraînant ses pairs nL4N3Z212C

** Doximity Inc DOCS.N :

BUZZ - chute suite à de faibles prévisions pour le quatrième trimestre nL4N3Z213Q

** Maxeon Solar Technologies Ltd MAXN.O :

BUZZ - Signature d'un accord de licence de brevet, hausse des actions nL4N3Z214G

** WW Grainger Inc GWW.N :

BUZZ - J.P.Morgan relève le PT de WW Grainger en raison de prévisions de ventes plus élevées pour 2026 nL4N3Z211J

** Norfolk Southern Corp NSC.N :

BUZZ - Baisse de l'action après la rétrogradation d'UBS à "neutre" nL4N3Z217N

** Hub Group Inc HUBG.O :

BUZZ - L'entreprise doit retraiter ses résultats financiers pour certains trimestres de 2025, les actions chutent

nL6N3Z20PC

** Newell Brands Inc NWL.O :

BUZZ - baisse après avoir annoncé un bénéfice annuel inférieur aux estimations nL6N3Z20PA

** Biogen Inc BIIB.O :

BUZZ - Remonte après avoir dépassé les estimations de bénéfices annuels nL4N3Z20YR

** MGM Resorts International MGM.N :

BUZZ - J.P. Morgan revoit à la hausse les prévisions de MGM Resorts en raison de la croissance des activités de paris et de la baisse des impôts nL4N3Z217T

** Roivant Sciences Ltd ROIV.O :

BUZZ - Les actions augmentent après la démonstration d'un bénéfice par un médicament expérimental dans une maladie rare de la peau nL4N3Z21AA

** Coinbase Global Inc COIN.O :

** Robinhood Markets Inc HOOD.O :

** Riot Platforms Inc RIOT.O :

** MARA Holdings Inc MARA.O :

BUZZ - Les crypto-adjacents augmentent avec le rebond du bitcoin nL6N3Z20R7

** Microchip Technology Inc MCHP.O :

BUZZ - Le titre baisse alors que les prévisions de bénéfices pour le 4ème trimestre sont inférieures aux estimations

nL6N3Z20R8

** Under Armour Inc UAA.N :

BUZZ - En hausse suite à une baisse des ventes moins importante que prévu nL6N3Z20O4

** Bloom Energy Corp BE.N :

BUZZ - En hausse après que les prévisions pour l'année fiscale soient supérieures aux estimations nL6N3Z20PU

** TG Therapeutics Inc TGTX.O :

BUZZ - Hausse après de nouvelles données sur la thérapie auto-immune nL4N3Z21BZ

** Ubiquiti Inc UI.N :

BUZZ - Le titre monte après des résultats du 2ème trimestre en hausse nL4N3Z21CF

** Polyrizon Ltd PLRZ.O :

BUZZ - Le titre bondit en s'associant à Clearmind pour l'administration de médicaments par voie intranasale

nL4N3Z21E3

** Tharimmune Inc THAR.O :

BUZZ - Remontée après la nomination d'un nouveau président et d'un nouveau directeur de l'exploitation nL4N3Z21EL

** Plains All American Pipeline LP PAA.O :

BUZZ - Chute après l'échec du 4ème trimestre nL4N3Z21CU